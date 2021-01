Zwijnenvirus wordt pas na de avondklok bestreden

Moet de avondklok ook voor jagers gelden? Die vraag zingt rond nu het ministerie van LNV deze week heeft laten weten dat jagers na 21.00 uur ’s avonds op pad mogen om wilde zwijnen te schieten. Volgens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is dat nodig om verspreiding van de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. De ziekte, die nu in Duitsland heerst, kan worden overgebracht van wilde op gehouden varkens en leidt tot interne bloedingen en de dood. Voor mensen is de ziekte niet besmettelijk.

Wilde zwijnen zijn actief in de schemering en het donker, en daarom achten jagers het noodzakelijk om juist dan op jacht te kunnen. Maar dierenbeschermingsorganisatie Dier&Recht heeft een brandbrief opgesteld om de avondklokontheffing tegen te gaan. „Jagers klagen al enige tijd dat het niet lukt om ‘voldoende zwijnen’ af te schieten”, schrijven ze in een begeleidend persbericht. „Bij gebrek aan andere uitjes gaan veel mensen in coronatijd de natuur in. Door al die drukte, houden wilde dieren zich schuil in de bossen. Dat maakt het voor jagers lastig om ze te schieten.”

Volgens Dier&Recht is dat geen reden om de ontheffing door te voeren, en moet de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest in een andere hoek worden gezocht – door het inkrimpen van de veestapel. Ze pleit ervoor de zwijnen met rust te laten, juist nu „deze dieren al een hoop extra stress ervaren door de enorm toegenomen drukte in hun leefomgeving”. De Faunabescherming is inmiddels een petitie gestart om de avondklokontheffing tegen te gaan.

Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging schrijft desgevraagd dat hij niet kan beoordelen of afschot ’s nachts nodig is om de gewenste doelstanden te halen. „Als de toestemming voor afschot heeft stand gehouden voor de rechter, dan is jacht op deze diersoorten toegestaan, ook ’s nachts. Dat staat mijns inziens verder los van een eventuele avondklok.” Jagen op zwijnen gebeurt individueel of in kleine groepen, voegt hij toe, „dus de mogelijkheden om elkaar te besmetten zullen zeer gering of vrijwel afwezig zijn. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat zwijnenjacht in de nachtelijke uren bijdraagt aan de verspreiding van corona.”

Overigens hebben de jagers ook een ontheffing aangevraagd om na de avondklok op vossen te jagen met schijnwerpers (het ‘lichtbakken’), maar daar is vooralsnog geen ontheffing voor verleend. Vossenjacht zou volgens hen nodig zijn om weidevogels te beschermen.

