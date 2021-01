Zweeds staalbedrijf SSAB ziet af van overname Tata IJmuiden    

SSAB ziet af van overname van de fabriek van Tata Steel in IJmuiden. Dat heeft het Zweedse staalbedrijf vrijdagochtend bekendgemaakt. Volgens SSAB hebben gesprekken en analyses uitgewezen dat er weinig voordelen aan de overname zitten.

Half november 2020 maakte SSAB bekend in gesprek te zijn met het Indiase Tata over overname van de Nederlandse fabriek (circa 9.000 werknemers). Een eerste indicatief bod bleek zelfs al uitgebracht. Werknemers en de Nederlandse overheid reageerden positief op de gesprekken: zo zou SSAB veel bezig zijn met duurzaamheid.

In Zweden waren de reacties minder positief. Nauwelijks een week geleden meldde de Zweedse krant Dagens Industri dat grote aandeelhouders van SSAB niet op de overname zaten te wachten. Zij zouden geen voordeel zien in het kopen van een dure fabriek in West-Europa, waar het werkterrein van SSAB nu met name Scandinavië is. Ook zou niet duidelijk zijn hoe de overname zou passen in het duurzaamheidsbeleid van SSAB.

SSAB (ongeveer 15.000 werknemers) trekt nu dezelfde conclusie. In een presentatie over de jaarcijfers die vrijdagochtend vroeg online stond, staat dat de financiële voordelen van een overname niet groot genoeg zijn. Ook zou het om „technische redenen” niet logisch zijn om de fabriek in IJmuiden, één van de grootste industriële locaties van Nederland, over te nemen, meldt SSAB.