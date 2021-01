Zo houd je je baas blij als thuiswerker

‘Zonder jullie hulp had ik het niet alleen gekund”, hoorde ik een keer iemand zeggen. Leuk gevonden. Mooi en nuttig werk doen gaat meestal niet zonder de steun van anderen. Zelf roep ik bijvoorbeeld graag dat ik al 25 jaar zelfstandig en onafhankelijk werk. Maar eigenlijk is dat niet waar. Want zonder de mensen om me heen en zonder opdrachtgevers en klanten was dat nooit gelukt.

Op dezelfde manier heb je als medewerker in een organisatie je interne opdrachtgever of klant nodig. En nu door het thuiswerken de onderlinge afstand – fysiek en psychologisch – groter is, vraagt deze relatie extra aandacht. Dus: hoe houd je als thuiswerker je manager een beetje tevreden?

Verbinding. Nu je elkaar niet meer toevallig tegenkomt op de werkvloer, zul je vaker bewust contact moeten zoeken. Wanneer je manager niet zelf een-op-eengesprekken inplant, vraag er dan om en bereid ze goed voor.

Vraag daarnaast hoe vaak zij of hij een update van je wil. In veel bedrijven voeren mensen wekelijks of vaker een kort werkoverleg. Daarbij vertelt iedereen waar hij aan werkt en eventueel hulp bij nodig heeft. Ook hiervoor geldt: als je manager het niet organiseert, neem dan zelf het initiatief. Stuur bijvoorbeeld elke maandag een korte mail met een overzichtje van de dingen waar je die week aan gaat werken.

Prioriteiten. Managementauteur Stephen Covey zei regelmatig: „The main thing is to keep the main thing the main thing.” Terecht, want opvallend vaak blijkt dat collega’s het niet eens zijn over wat de prioriteiten zijn in het werk. Zeker nu iedereen thuiswerkt, bestaat de kans dat de ideeën over wat the main thing is nog verder uit elkaar lopen.

Dus vraag aan je manager wat de belangrijkste doelen zijn in de huidige periode. Wat heeft het bedrijf nodig van jou? Wat heeft de afdeling nodig? En wat heeft zij of hij nodig voor een goed resultaat? En kijk dan kritisch of de dingen die je doet op een werkdag ook een heldere relatie hebben met die prioriteiten.

Zekerheid. In onvoorspelbare tijden wordt het gewaardeerd wanneer je elkaar een paar zekerheden kunt bieden. Zorg bijvoorbeeld dat je collega’s en je baas weten op welke uren jij bereikbaar bent en wanneer het even niet gaat. Stel voor jezelf een norm voor het beantwoorden van mailtjes en appjes. Hoe snel wil je reageren?

En belangrijk: voorkom verrassingen. Vooral vervelende. Dus loopt het werk anders dan verwacht, stel je manager dan tijdig op de hoogte. Op kantoor zie je bijvoorbeeld hoe druk het is en anticipeer je erop dat dingen anders kunnen lopen. Maar als je thuiswerkt, zul je hierover actief moeten communiceren. Vooraf.

Voor sommige mensen klinken dit soort adviezen misschien een beetje politiek of verkoopachtig. En misschien zijn ze dat ook wel. Maar toch. Als je waardevol werk doet, is het verstandig om hier enige tijd en moeite in te stoppen. Het is tenslotte een stuk leuker om je werk te doen met de medewerking, in plaats van de tegenwerking van de mensen om je heen.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.