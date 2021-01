Was will der Mann?

Kapitein Francesco Schettino was de gesoigneerde held bij het dagelijkse diner op het varende cruisepaleis Costa Concordia. Passagiers vochten om een plaats aan zijn tafel, vrouwen lieten zich graag met hem fotograferen. Hij was de man.

Op vrijdag 13 januari 2012 maakte een rots onder water een einde aan zijn glorie. Schettino, die familie van een bemanningslid wilde begroeten, voer die dag te dicht langs de kust van het Italiaanse eiland Giglio. Op de brug stond bovendien een vriendin, op wie hij indruk wilde maken. Zijn bril had hij in zijn hut laten liggen, zodat hij de navigatie-apparatuur niet goed kon aflezen. Het schip liep op een klip, kapseisde, tweeëndertig passagiers en bemanningsleden verdronken.

Maarten Huygen is oud-redacteur van NRC. Dit is een bewerkte voorpublicatie uit Het nut van de man. De ins en outs van mannelijkheid, dat komende week bij uitgeverij Atlas Contact verschijnt.

Schettino maakte zich uit de voeten terwijl de reddingsoperatie nog in volle gang was. Later zei hij tegen Justitie dat hij „in een reddingsboot was gevallen”. De kustwacht, die hem in die reddingsboot zag, beval hem herhaaldelijk terug te keren naar het schip. Hij werd zelfs uitgescholden: „Vada a bordo, cazzo!” (Gaat u aan boord, lul). Hij weigerde. Uiteindelijk kreeg hij achttien jaar gevangenisstraf.

Op hetzelfde cruiseschip zat een Franse luchtmachtpiloot in ruste, de 71-jarige Francis Servel, met zijn tien jaar jongere vrouw. In het paniekerige gedrang lieten zij iedereen voorgaan op de reddingsboten. Door de scheefstand van het schip konden niet alle boten worden gelanceerd en ook waren er te weinig zwemvesten. Daarom pakte Servel maar één vest. Dat gaf hij aan zijn vrouw. Zelf besloot hij zonder vest naar de kust te zwemmen. Hij sprong in het koude water en riep zijn vrouw hem te volgen. „Jij gaat het wel redden.” zei hij.

Dat was het laatste wat zij van hem zou zien en horen.

Welwillend seksisme

Schettino en Servel vertegenwoordigen twee varianten op mannelijkheid. De een gebruikte zijn macht om zelf te overleven, de ander gaf zijn leven. Wat Servel deed, was ouderwets. Ridderlijkheid, bagage dragen, de deur openhouden – het heet nu ‘welwillend seksisme’.

Voorrang geven en galant gebruikmaken van grotere mannelijke lichaamskracht is volgens psychologisch onderzoek verbonden met het op een voetstuk plaatsen van de vrouw – en dus seksistisch. Ooit heette Servels risicobereidheid onverschrokkenheid, maar volgens de laatste richtlijnen van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen behoort dit tot de verderfelijke ‘traditionele mannelijke ideologie’, ook wel aangeduid als ‘giftige mannelijkheid’.

Van ‘welwillend seksisme’ hadden de meeste mannen op de Costa Concordia geen last. Van de 32 overledenen was meer dan de helft vrouw; mannen gebruikten hun grotere kracht om voor te dringen. Wat een verschil met de passagiers van de Titanic, die in 1912 ten onder ging. Driekwart van de vrouwelijke opvarenden overleefde de scheepsramp, van de mannen slechts één vijfde. Mannen bleven vrijwillig achter of werden tegengehouden bij de reddingsboten. Mannen uit de eerste klas lieten vrouwen uit de tweede klas voorgaan. Door deze ridderlijkheid voeren reddingsboten deels onbezet weg. De mannen hadden de vrouwen zo hoog op een voetstuk gezet, dat ze eraan overleden.

Behoud van de soort

Behalve ridderlijkheid is er ook een evolutionair argument om vrouwen en kinderen voorrang te geven. Voor het behoud van de soort zijn zij immers belangrijker dan mannen. Een overlevende man kan nog vele kinderen krijgen, een overlevende vrouw beduidend minder. Gedurende de hele geschiedenis van de mensheid zijn mannen als vervangbaar beschouwd, schrijft psycholoog Roy Baumeister in zijn boek Is there anything good about men. Dat was ook hun verdienste. Ook al waren er veel mannen in de strijd gestorven, met de overblijvers kon de uitgedunde bevolking weer worden aangevuld.

Is de toekomst aan de vrouw en is de man hopeloos achterhaald? En wat moet je in dat geval zeggen tegen je opgroeiende zoon? Moet hij alleen nog een voorbeeld nemen aan vrouwen? Dat kan, maar niet omdat het aan goede mannelijke voorbeelden ontbreekt.

Uiteraard moet de zoon leren dat mannen en vrouwen elkaar grotendeels overlappen en dat ze hetzelfde kunnen. Maar dat betekent nog niet dat ze hetzelfde willen. Mannen bevinden zich aan de extreme kanten van de statistiek; er zijn meer mannelijke genieën, staatslieden, ondernemers, ontdekkingsreizigers en uitvinders. Daar staan meer geestelijk beperkten, moordenaars, hoogstapelaars, windhappers, schurken, daklozen en zedendelinquenten tegenover.

Elk tijdperk heeft eigen mannelijkheid

De zoon is niet gedoemd als man. Hij hoeft zich niet door de negatieve voorbeelden te laten leiden. De meeste mannen zijn geen #MeToo-daders. Veel meer mannen buigen mee met de vrouwenemancipatie en doen meer aan huishouden en kinderzorg dan hun vaders en opa’s. Elk tijdperk heeft zijn eigen mannelijkheid.

In hun mars door de instituties leren veel vrouwen op hun beurt van mannen die er al zitten. Dat beschrijft ook Sheryl Sandberg, topvrouw bij Facebook, in haar emancipatiebestseller Lean In.

Mannen zijn oververtegenwoordigd in zowel de economische voor- als achterhoede. Volgens het Global Gender Gap Report (2020) zijn er veel meer mannen dan vrouwen werkzaam in de digitale economie, dataverwerking, techniek, productontwikkeling en verkoop. Daar hoort ook zwaar en riskant lichamelijk werk in de bouw en vuilnisverwerking bij.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Mannen zijn vaak monomaner. Ze raken al bezeten van de verbetering van een persluchtventiel. Ze zijn dan ook goed voor 80 tot 90 procent van de wereldwijde patentaanvragen voor nieuwe uitvindingen. Door zich op één ding toe te leggen, kunnen ze soms hun groeiende achterstand op vrouwen in het onderwijs compenseren.

Massaal ontslagen

Maar er is ook een keerzijde. Uitvindingen verhogen de arbeidsproductiviteit, vooral in sectoren waar mannen werken. Zij worden dan ook massaal ontslagen als gevolg van automatisering in industrie en landbouw. Dat leidt tot speculaties over het ‘einde van de man’. Vrouwen daarentegen komen juist op in diensten als communicatie, zorg, onderwijs, rechterlijke macht, overheid. Opmerkelijk genoeg zijn vrouwen in vrije, egalitaire, geëmancipeerde landen juist minder geïnteresseerd in bèta en techniek dan in landen waar de ongelijkheid groter is, zo blijkt uit een rapportage van de Unesco, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschappen en cultuur.

In wetenschappelijke termen heet dat de ‘gendergelijkheidsparadox’. Als vrouwen de vrijheid hebben, maken ze andere keuzes dan mannen. Vrouwen hebben een voorkeur voor banen met mensen. Die krijgen in de media en samenleving de meeste aandacht.

In patriarchale Arabische landen kiezen vrouwen massaal voor bèta- en techniekstudies; in het Westen moeten speciale campagnes vrouwen de bètavakken en techniek in lokken. Zolang die niet slagen, is het goed dat er nog mannen in deze sectoren actief blijven. Er is een algeheel tekort aan technici en bèta’s. En je kunt het Steve Jobs en Arthur del Prado moeilijk kwalijk nemen dat ze succes kregen met respectievelijk Apple en ASML, de Nederlandse bouwer van chipmachines. Ze waren niet geprivilegieerd, want ze moesten diepe crises doorstaan voor een succes dat achteraf vanzelfsprekend lijkt. Maar dat is het niet, want verreweg de meeste start-ups stranden.

Male warrior-hypothesis

Mannen worden meer door concurrentie gemotiveerd dan vrouwen, blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse hoogleraar en organisatiepsychologie Mark van Vugt. Hij noemt dat de male warrior-hypothesis. Mannen zijn minder intiem met elkaar en verenigen zich in grotere groepen dan vrouwen. Dat leidt tot schaalvergroting en tot grotere ondernemingen. Het kan ook leiden tot bendevorming. Vrouwen vormen geen motorbendes, gooien geen stenen naar de mobiele eenheid, plunderen geen winkels.

Zijn er ook vrouwen die niet kunnen ophouden over de software bij de laadregeling van zonnepanelen? Die zijn er, maar minder dan mannen. De negatieve kant van die onevenredige verdeling kennen we: mansplaining. Het voordeel, een betere laadregeling, wordt over het hoofd gezien.

Uit onderzoek onder leiding van universitair docent Steve Stewart-Williams van de Universiteit van Nottingham blijkt dat zowel vrouwen als mannen zich ongemakkelijk voelen bij het opsommen van de goede kanten van mannen in het algemeen. Ze horen liever lof over vrouwen. Over de man als soort komen dan weer wel slechte verhalen los, vaak ook terecht. Maar het nut van de man, dat er wel degelijk is, blijft uit het zicht. Kapitein Schettino is veel bekender dan de stilletjes verdronken Servel.