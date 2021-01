Wall Street schrikt van muitende kleine beleggers

De mondiale economie verkeert al sinds maart vorig jaar in een diepe crisis, maar bij sommige hedgefondsbeleggers zit de schrik er pas sinds deze week goed in. Niet vanwege dalende koersen, integendeel zelfs. Wel omdat hedgefondsen die speculeren op koersdalingen nu het doelwit zijn geworden van hordes particuliere internetbeleggers die de aandelenprijzen opdrijven.

Hierdoor werd GameStop, een kwakkelende Amerikaanse keten in videogamewinkels, deze week plotseling wereldnieuws. Het bedrijf, dat genoteerd staat aan de beurs in New York, draaide de laatste jaren ruim een miljard dollar verlies. De beurskoers van GameStop daalde ook, maar niet genoeg om het gebrek aan perspectief recht te doen, zo constateerden sommige hedgefondsen. Reden voor hen om te speculeren op een verdere koersdaling.

Dit betekent dat ze short gingen. Beleggers lenen aandelen en verkopen die direct weer door. Even later kopen ze de stukken tegen een lagere prijs weer terug. Althans: dat is het plan. Gebeurt het omgekeerde – de koers stijgt – dan incasseert de ‘shortseller’ een verlies. Short gaan is dus een risicovolle strategie en de verliezen kunnen enorm oplopen. Er zit immers geen limiet aan de prijs van een aandeel.

Speculeren op een koersdaling is toegestaan. Toch wordt dit door sommigen beschouwd als onethisch, omdat beleggers zouden profiteren van de ellende van anderen. Die mening leeft in ieder geval bij miljoenen particuliere beleggers, die actief zijn op het Reddit-forum r/wallstreetbets. Zij kochten de voorbije week massaal aandelen Gamestop, nadat ze hadden gezien dat veel hedgefondsen shortposities hadden in het bedrijf.

Zo massaal zelfs, dat ze de beurskoers in hoog tempo opdreven en een zogeheten short squeeze veroorzaakten. Dat wil zeggen: om de toch al torenhoge verliezen te beperken, sloten de hedgefondsen hun shortposities. Daarvoor moesten ze de aandelen kopen die ze eerder geleend en direct weer verkocht hadden, waardoor de koers nog verder opliep. Gevolg: de prijs van een aandeel GameStop, die begin dit jaar een luttele 17 dollar bedroeg, schommelde na een zeer tumultueuze week vrijdagavond laat rond de 250 dollar.

Iets vergelijkbaars gebeurde met andere beursfondsen die populair zijn bij shortsellers, zoals bioscoopketen AMC en mobieltjesproducent Blackberry. Ook die konden zich plotseling verheugen in de overweldigende belangstelling van particuliere internetbeleggers, die contact hebben in chatgroepen op sociale media. De koersen van AMC en Blackberry schoten de voorbije dagen eveneens de lucht in, en hedgefondsen verloren miljarden.

Opgedreven koersen in NY Foto Nick Zieminski/REUTERS

Steun Musk en Ocasio-Cortez

De ongekende koerscapriolen en de rol daarin van sociale media leidden tot flinke onrust op Wall Street en ook in Washington. Hedgefondsbeleggers vragen zich af of het samenspannen om een koers op te drijven wel is toegestaan. De populaire beleggingsapp Robinhood legde de handel in onder meer GameStop tijdelijk stil. Dat wekte direct de woede van particuliere beleggers. Zij weten zich gesteund door Tesla-topman Elon Musk, die regelmatig beursadviezen geeft en een grote schare fans heeft onder particuliere beleggers. Ook politica Alexandria Ocasio-Cortez (Democraat) sprak zich uit tegen stillegging van de handel. President Joe Biden zei dat hij de situatie op de beurs „in de gaten houdt”.

Vaststaat dat veel hedgefondsen hun shortposities inmiddels hebben afgebouwd en zich voorlopig afzijdig houden. „Het is geen rocket science – je brengt je shorts rigoureus terug, of je loopt het risico failliet te gaan”, zei Carson Block, een Amerikaanse shortseller, tegen de Financial Times.

Op Reddit vieren particuliere beleggers de aftocht van hedgefondsen als een overwinning. Ze posten filmpjes die gaan over een ‘attack on Wall Street’. En ze nemen enorme risico’s. „Ik ben negentien en verdien het minimumloon”, zegt gebruiker u/plaguepet. „Maar ik smijt al mijn geld in dit gevecht voor de goede zaak. Als ik alles kwijt raak, begin ik gewoon opnieuw.”

Nog grotere sukkel

Waar komen die muitende particuliere beleggers ineens vandaan? Veel leden van r/wallstreetbets komen pas net kijken op de beurs. Ze maken deel uit van een grote groep particulieren die het afgelopen coronajaar zijn gaan beleggen op de beurs.

„Mensen kwamen thuis te zitten, sportwedstrijden gingen niet door, maar de beurs was elke dag in beweging”, zegt analist Nico Inberg van DeAandeelhouder.nl. Tel daarbij op dat spaarrekeningen nauwelijks nog renderen, én dat beleggen dankzij allerlei laagdrempelige apps makkelijker en goedkoper is dan ooit, en de omstandigheden zijn perfect voor een grote instroom van nieuwelingen op de markt.

Ook in Nederland nam het aantal beleggende huishoudens vorig jaar met 17 procent toe volgens onderzoeksbureau Kantar, tot 1,75 miljoen. Bij internetbroker BinckBank merkten ze dat. „Het is heel hard gegaan”, zegt een woordvoerder. In totaal kreeg Binck er 70.000 nieuwe klanten bij.

Of het revolutionaire sentiment dat leeft in de Reddit-groepen breed gedragen is onder particulier beleggers, valt te betwijfelen. Sommigen van hen, zij die er op tijd bij waren, hebben vooral goed verdiend aan de enorme koersstijgingen. Sommige Reddit-gebruikers pochten met winsten van honderdduizenden of zelfs miljoenen dollars. Hoe stratosferisch de prijs van een aandeel ook lijkt, zo lang er iemand rondloopt die bereid is er nóg meer voor te betalen – ook wel ‘the greater fool’ (de grotere sukkel) genoemd onder beleggers – kun je rendement maken. De kunst is op tijd uit te stappen, voordat de koers begint te kelderen.

Dat principe geldt voor iedere zeepbel op de beurzen. En hoewel de koerssprongen van GameStop, AMC en Blackberry uitzonderlijk zijn, vanwege de heftigheid en de rol van sociale media, leeft de vrees voor zeepbelvorming breder. Woensdag waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een blog voor een ‘correctie’ op financiële markten. Volgens het IMF zijn de beurzen losgezongen van de situatie in de reële economie.

Die redenering is eenvoudig te volgen. Terwijl een uitweg uit de coronapandemie nog ver weg lijkt en talloze landen in lockdown zijn, staan de aandelenbeurzen hoger dan vlak voor de corona-uitbraak. Dat geldt voor brede indices zoals de Nederlandse AEX en de Amerikaanse S&P 500 en nog veel sterker voor de Nasdaq, die uit hoofdzakelijk Amerikaanse technologie-aandelen bestaat. Zelfs Booking Holdings, het bedrijf achter boekingsplatform Booking.com, noteert hoger dan vóórdat corona reizen wereldwijd aan banden legde.

De verklaring én legitimering van de hoge koersen liggen volgens beurscommentatoren niet zozeer in zonnige economische vooruitzichten als wel in de aanhoudend lage rente, gevolg van centrale bankbeleid. De beroemde Britse belegger Jeremy Grantham is niet overtuigd, zegt hij in de FT. „Zo verklaar je de ene zeepbel door te wijzen op de ander.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021