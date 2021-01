Waarom telt Letland zoveel topvrouwen? ‘Het was geen optie om thuis voor de kinderen te zorgen’

Het blijft zwoegen, duwen en sleuren om meer vrouwen in topfuncties te krijgen. Met aanmoedigingen, genderdiversiteitsdatabases en dwang wordt gepoogd de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in management, bestuur en toezicht te verbeteren. Komende maand debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om beursgenoteerde bedrijven in Nederland te dwingen minstens 30 procent vrouwelijke commissarissen aan te stellen. Onder het mom van ‘blijkbaar werkt niets anders’, is een meerderheid voor.

In Letland, waar bijna een derde van de toezichthouders van de voornaamste beursgenoteerde bedrijven en zelfs meer dan de helft van alle managers vrouw zijn, wordt bij het woord quotum vies gekeken. „Ik haat quota!”, zegt toezichthouder en hoogleraar Inna Steinbuka in haar kantoor in Riga. „Dat soort overregulatie doet me denken aan de Sovjet-Unie.” Elina Egle, lobbyist met een mandje vol toezichts- en bestuursfuncties, noemt het „stigmatiserend”. „Zo krijgen vrouwen het stempel dat ze hun plek aan hun geslacht te danken hebben.”

Nederland:

Parttime paradijs of in de deeltijdklem? Waarom wil het in Nederland maar niet vlotten om een evenwichtige verhouding mannen en vrouwen te laten doorstromen naar de top van het bedrijfsleven? Aan het opleidingsniveau kan het niet liggen, religieuze normen spelen nauwelijks een rol en aan het old boys network is behoorlijk gemorreld. Toch zijn er structurele en culturele kwesties die maken dat Nederland onderaan verschillende ranglijstjes staat: bijna nergens in Europa zijn er zo weinig vrouwelijke managers. Nergens zo kiezen zo weinig meisjes een bètastudie. En het systemische probleem waar experts op wijzen is dat weliswaar veel vrouwen werken, maar nergens werken ze zo weinig uren. Bevinden Nederlandse vrouwen zich in het parttime paradijs of in de deeltijdklem? De Sociaal Economische Raad (SER) die het kabinet-Rutte III adviseerde over het instellen van een vrouwenquotum spreekt van „een lekkende pijplijn”. Vrouwen komen met evenveel potentie en ambitie op de arbeidsmarkt, maar als ze kinderen krijgen vallen ze voor ze de top bereiken uit. „De deeltijdstrategie is een effectief instrument gebleken om ouders in staat te stellen werk te combineren met de zorg voor kinderen. Tegelijkertijd leidt de deeltijdstrategie ertoe dat de traditionele tijdsverdeling in stand blijft en instituties niet of nauwelijks worden aangepast”, aldus een rapport uit 2019. Nederland heeft nooit de behoefte gehad adequate kinderopvang hoeven realiseren om vrouwen in staat te stellen fulltime te werken. „Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat impliciete opvattingen van vaders en moeders over de taakverdeling bij koppels met jonge kinderen in de loop der jaren steeds traditioneler worden.” De vraag is of een quotum van 30 procent voor commissarissen dat gaat oplossen. (Veel bedrijven halen dit al.) Maar, zo blijkt uit andere landen, meer vrouwen in de absolute top verandert de cultuur binnen bedrijven. Diverse commissarissen benoemen een diversere raad van bestuur, en een bedrijf met vrouwen in de top zorgt zelf voor een grotere kweekvijver voor vrouwen, en voor faciliteiten en flexibiliteit voor jonge ouders.

Bankdirecteur Ieva Tetere is, op haar vrije zaterdag in een verder leeg hotelrestaurant, iets bedachtzamer. „Misschien is het met ongelijkheid zoals met klimaatverandering: je kunt niet verwachten dat de samenleving het oplost zonder regelgeving. Maar ik aarzel, want het laatste wat ik zou willen is de verdenking dat iemand een baan heeft gekregen omdat ze een vrouw is, niet omdat ze de meest geschikte persoon is.” Laila Odina, de baas van de nationale luchthaven, merkt op dat „specifieke bedrijven en sectoren, zoals de luchtvaart, proberen een betere balans te vinden. En misschien schrijven ambtenaren er dikke nota’s over. Maar in het publieke debat is het echt geen onderwerp.”

Het risico dat vrouwen als ‘excuustruus’ worden binnengehaald, of in ieder geval zo gezien worden, is in veel landen een argument tegen streefgetallen. Maar hoe heeft Letland, verder geen bastion van progressiviteit, dan zoveel vrouwen op hoge functies gekregen? Volgens Eurostat, dat cijfers uit de hele EU verzamelt, is Letland absolute koploper wat betreft management van bedrijven. Het is het enige land met meer vrouwelijke dan mannelijke managers (53 procent). Wat betreft toezichthouders (32 procent) en directiefuncties (29 procent) zit het in de voorhoede. Van het internationale bedrijfsleven tot de wetenschap en van landbouw tot ondernemers zijn vrouwen beter vertegenwoordigd dan elders in Europa. Veel eerder dan buurlanden had Letland al een vrouwelijke president en een premier. Wat is het recept van deze Baltische staat met bijna 2 miljoen inwoners?

In ieder geval een met niet na te maken en deels tragische ingrediënten. Alle vier de topvrouwen die NRC spreekt, geven unieke historische verklaringen. Volgens Egle „waren de Baltische stammen in de twaalfde eeuw al matriarchaal”. Maar de echte emancipatie kwam met de ontwrichting in het midden van de twintigste eeuw: oorlog, massamoord, deportaties en communisme. „De Eerste en Tweede Wereldoorlog maakten Letland en Estland zeer afhankelijk van vrouwen. De mannen vochten aan het front en velen kwamen nooit meer terug”, zegt Tetere. Tijdens de Russische overheersing en deportaties die daarop volgden, hielden vrouwen zich beter staande, volgens Steinbuka. „Genetisch kunnen wij ons beter aanpassen aan vreselijke omstandigheden”, zegt zij.

Toen Letland was ingelijfd in de Sovjet-Unie „was het geen optie om thuis voor de kinderen te zorgen”, zegt Odina. „Als je niet werkte, was je niet nuttig voor de samenleving. Die cultuur is blijven bestaan.” Volgens de vrouwen bepaalde deze houding het verwachtingspatroon waarmee ze alle vier opgroeiden en dat ook na het einde van het communisme en de onafhankelijkheid van 1991 heersend bleef.

Geen staandaard springplank

Inna Steinbuka (68) werd in de jaren vijftig geboren als enig kind van ouders met een strikte moraal: zij moest hard studeren en hard werken. „De ideologie, het narratief, de waarden die je meekreeg, gingen niet over het gezin of een knap uiterlijk, maar over arbeid en gelijkwaardigheid.” Ze promoveerde in de econometrie, hielp haar land in de jaren negentig met de hervorming naar de markteconomie en maakte als ambtenaar carrière bij de Europese Commissie.

Ieva Tetere (51) en Laila Odina (52) zijn generatiegenoten. Zij kwamen van school vlak voor de chaos en inflatie rond de Letse onafhankelijkheid. Opnieuw een tijd die veel aanpassingsvermogen vergde. Tetere was lerares op een basisschool en werd uit financiële noodzaak vertaler en accountant. Odina begon als stewardess. Geen standaard springplank voor het leiden van een van de belangrijkste banken of het besturen van een airline en luchthaven. Maar door hard werken, leiderschap tonen, talen leren, het volgen van academische studies tijdens hun loopbaan, deden ze steeds een stap omhoog.

Beiden hadden veel profijt van nog een specifiek Baltische ontwikkeling: de komst van de Scandinaviërs. In de kapitalistische omwenteling eind vorige eeuw zagen veel Zweedse, Deense en Finse bedrijven kansen en kochten of begonnen bedrijven in de regio. Zij brachten geëmancipeerde ideeën met zich mee. „Ik werd voor een nieuwe baan gerekruteerd toen ik vier maanden zwanger was, dus het leek me onwaarschijnlijk dat ik die zou krijgen”, vertelt Odina. „Maar de financieel directeur – een vrouw – zei: Laila het is geen ziekte, je neemt verlof en dan kom je weer terug. Dat was een openbaring.”

Tetere denkt zelfs dat de meeste belemmeringen gedurende haar loopbaan in haar eigen hoofd zaten. „Meer dan mannen moest ik worden aangemoedigd om kansen te grijpen, risico’s te nemen. Ik heb wel twee of drie keer nee gezegd tegen het verzoek om bestuursvoorzitter te worden”, bij de SEB bank uit Zweden. „Omdat ik zelf twijfelde of ik het wel kon, of ik wel genoeg tijd aan mijn kinderen besteed.”

Deels is het natuurlijk, denkt ze, dat vrouwen zo denken. Maar het kan ook versterkt zijn door de Letse geschiedenis. „Dat alle vrouwen werkten, betekende niet dat ze ook naar voren konden stappen en zeggen: nu ben ik de baas. Ook tijdens het communisme werden alle instanties door mannen geleid.” Dat beaamt toezichthouder Steinbuka. „In de Sovjet-tijd werd werken wel aangemoedigd, maar leiderschap niet. Je kon maar beter geen aandacht trekken.”

Als technologie straks de helft van onze banen overneemt, worden laagopgeleide vrouwen dan niet als eerste uit de arbeidsmarkt terug achter het aanrecht geduwd? Elina Egle lobbyist

Dat soort remmingen zijn aan Elina Egle (44) niet besteed. Zij werd pas in de democratie volwassen en heeft haar vrouw-zijn zakelijk altijd als een voordeel gezien. „Als je met tientallen grijze pakken en één vrouw op een congres of in een vergadering zit, onthoud je alleen haar.” Al maakt ze zo’n samenstelling vaker mee buiten dan binnen Letland, waar ze de pr en marketing van de grootste bierbrouwer deed voor ze werkgeversbelangen ging vertegenwoordigen.

Zij maakt zich geen zorgen om vrouwen in de top, maar op een lager niveau. „Als technologie straks de helft van onze banen overneemt, worden laagopgeleide vrouwen dan niet als eerste uit de arbeidsmarkt terug achter het aanrecht geduwd?”

Die kans lijkt in Letland kleiner dan in bijvoorbeeld Hongarije en vooral Polen, waar religie een belangrijke rol speelt en populistische regeringen onder het mom van christelijke normen en demografische zorgen het krijgen van veel kinderen belonen. Letland heeft geen dominante variant van het christendom, slechts 7 procent is kerkgaand. En kleine gezinnen zijn de norm. Het is onwaarschijnlijk dat de staat veel geld vrijmaakt voor geboortebeleid om de bevolkingskrimp tegen te gaan.

De statistieken over het flinke aandeel vrouwelijke bestuurders en het Europees record aan managers, zeggen lang niet alles over de emancipatie en gelijkwaardigheid in Letland. De hoge arbeidsparticipatie van vrouwen is noodzaak: de staat biedt weinig vangnet en sociale zekerheid. Zonder twee inkomens kan het leven zwaar zijn. Letland heeft bovendien relatief de meeste scheidingen in de EU, waardoor vrouwen op zichzelf zijn aangewezen. Parttime werk is schaars en kinderopvang gebrekkig – grootouders en spelen een belangrijke rol. De Letse man heeft zich nog niet zo aangepast dat de zorg en het huishouden eerlijk verdeeld zijn.

Liever dan voor quota strijden Letse topvrouwen voor meer flexibiliteit voor jonge moeders en voor gelijkwaardiger beloning. Vrouwen verdienen gemiddeld 19 procent minder voor hetzelfde werk (Nederland zit met 14 procent op het Europese gemiddelde). Maar in de financiële sector verdienen vrouwen 26 procent minder dan hun mannelijke collega’s. Tetere zet zich er voor in om dat te verbeteren.

Seksisme en erger

Ook hebben de Letse topvrouwen allemaal wel met seksisme te maken gehad: van wantrouwen van ondergeschikten tot regelrechte intimidatie. Steinbuka was in 2019 in de race om de baas van de Letse Centrale Bank te worden. „Als het een Europese instantie was geweest, was ik het zeker geworden, want in Brussel worden mannen per definitie uitgesloten”, lacht ze.

Ze is niet verbolgen dat niet zij, maar een man die ze heeft opgeleid de baan kreeg, maar ze schrok wel van de reacties op haar kandidatuur was. In een opiniestuk las ze: ‘wat gaat die vrouw doen als ze naar de ECB in Frankfurt moet, haar jurk en haar tasje laten zien?’ „Ik vrees dat veel mensen nog steeds denken dat sommige sectoren en instanties, zoals de Centrale Bank, het domein van de man horen te zijn.”

Elina Egle maakte nog iets veel heftigers mee. Toen zij, een uitgesproken en publieke vrouw, in 2012 economisch adviseur was van de Letse president, werd ze slachtoffer van een cyberaanval. Daarbij werden sexy foto’s die ze naar haar echtgenoot had gestuurd online verspreid. „De reacties erop waren vooral victim blaming: in plaats van over de misdaad ging het over hoe stom ik was geweest die foto’s in mijn privémail te hebben. De president liet me vallen. Het was heel ellendig.”

Er is ook in Letland dus nog veel te verbeteren. Wat kan er wel geleerd worden van de ervaring van deze kleine EU-lidstaat zonder quota? Eigenlijk vooral, zeggen Steinbuka, Odina, Tetere en Egle, dat vrouwen elkaar een beetje moeten helpen. „Ik kijk altijd in welke stewardessen meer potentie zit en wie promotie kan maken”, zegt luchthavendirecteur Odina. „Vrouwen die de top al hebben bereikt, kunnen de carrières van jonge collega’s makkelijker maken door voor meer flexibiliteit te zorgen. En door vooral niet te benadrukken hoe vreselijk zwaar het is om werk en gezin te combineren. Dat schrikt af.”

Egle zegt dat ze voor ze zelf kinderen had „een bitch” was tegen vrouwen die op werk iets lieten. „We moeten elkaar meer steunen, compassie tonen.” Ze wil ook een voorbeeld zijn. „Dat ik hier na die hackaanval nog sta, toont hoop ik aan dat niets je klein hoeft te krijgen.”

Tetere coacht jonge vrouwen bij haar bank in een mentorprogramma. En ze passeerde interne kandidaten door een vrouw van buiten in haar bestuur te benoemen. „Dat leidde tot jaloerse reacties onder mannen en geruchten dat ze was voorgetrokken. Het koste haar een jaar om zich te bewijzen.”

Maar is dat niet ook hoe het vrouwenquotum in Nederland uiteindelijk moet werken: dat meer topvrouwen ervoor zorgen dat er op het hoogste niveau wordt nagedacht over het werven en behouden van vrouwelijke collega’s? Om een ‘doorsijpeleffect’ te creëren in bedrijfsculturen, waarbinnen nog steeds iedereen zichzelf individueel moet bewijzen. Tetere glimlacht bij de gedachte: „Dat zou mooi zijn, maar ik blijf voorzichtig. Wanneer een man faalt, faalt hij alleen persoonlijk. Als een vrouw faalt die haar functie aan een quotum te danken heeft, faalt het hele beleid.”