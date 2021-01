Poolse vrouwen overstemmen priesters en politici

De abortussen waren altijd op donderdag. Hier, in het Bielanski-ziekenhuis aan de noordrand van Warschau, kloppen zwangere vrouwen uit heel Polen aan als ze te horen hebben gekregen dat er iets onherstelbaar mis is met hun ongeboren kindje. Dat de hersenen buiten de schedel groeien. Dat vitale organen niet werken. Of dat er een syndroom is vastgesteld, zoals het syndroom van Down.

Het zijn vrouwen die al maanden zwanger zijn. Die dolgraag moeder zouden worden of al kinderen hebben. Maar die geen baby willen voldragen die niet levensvatbaar is. Of een kind grootbrengen dat zijn of haar hele leven zeer intensieve zorg nodig zal hebben. Die vrouwen komen terecht bij gynaecoloog Anna Parzynska.

„Ze voelen een diepe pijn en grote verwarring over het dragen van een ernstig ziek kind en over de keuze voor het afbreken van hun zwangerschap”, zegt Parzynska in haar spreekkamer. „Maar ze krijgen niet de kans dat rustig te verwerken. Ze ondervinden stress door het idee in de samenleving dat ze ‘moordenaars’ zouden zijn. De laatste tijd is de puinhoop die de regering heeft gecreëerd met het abortusverbod een extra beangstigende factor.”

Het abortusverbod waartoe regeringspartij PiS, via het – gekaapte – Constitutioneel Hof, in oktober besloot, kon elk willekeurig moment ingaan. Afgelopen woensdag was het zover. „Vóór dit vonnis was abortus ontzettend ingewikkeld, nu is het nog moeilijker”, zei Parzynska eind vorig jaar. „Maar vrouwen en artsen zullen oplossingen blijven vinden. Abortus zal niet opeens verdwijnen.”

Bliksemschichten

Kort na de democratische revolutie in Polen werd vrouwen begin jaren negentig de keuzemogelijkheid afgenomen om een zwangerschap te beëindigen. Met drie uitzonderingen: wanneer de foetus ernstige gebreken heeft, voortkomt uit een verkrachting of als het leven van de moeder gevaar loopt. In de conservatief-nationalistische wind die er de laatste jaren waait, aangewakkerd door de PiS-partij die zich laat voorstaan op katholieke dogma’s, is dit toch al minieme recht op abortus in Polen steeds verder gekrompen.

De afgelopen jaren weigeren steeds meer gynaecologen buiten de grote steden mee te werken aan het beëindigen van een zwangerschap. Ze kunnen dat doen op grond van „religieuze bezwaren”. Vaak is het echter niet de individuele arts maar een kliniek die bepaalt geen abortussen meer uit te voeren. Wellicht uit angst voor anti-abortusactivisten die protesteren voor ziekenhuizen, met bestelbusjes die zijn beplakt met gruwelijke foto’s van doodgeboren kinderen.

Gynaecoloog Anna Parzynska Foto Emilie van Outeren

De vrouwen die wanhopig naar het Bielanski-ziekenhuis kwamen, konden nog elke donderdag door Parzynska geholpen worden. Dus dat premier Mateusz Morawiecki uitgerekend op woensdagavond het vonnis van het Constitutioneel Hof effectueerde, was een extra klap.

Anna Parzynska (35) is een blonde vrouw met een rond gezicht en oorbellen in de vorm van bliksemschichten: het logo van de grootschalige protesten tegen het abortusverbod die al maanden gaande zijn. Ook deze week gingen in tientallen steden mensen de straat op. In kleermakerszit vertelt Parzynska dat ze niet koos voor gynaecologie om zwangerschappen af te breken. De wens is altijd om het nieuwe leven op weg te helpen. Maar ze raakte gefascineerd door wat er medisch en technisch allemaal vóór de geboorte vast te stellen is, met driedimensionale echo’s en genetische testen.

Dat betekent dat vrouwen veel eerder en beter kunnen beslissen of het wenselijk is om hun kind geboren te laten worden. Daar wil zij hen bij helpen. „Dat niet doen, druist in tegen mijn ethische plicht als arts.” En ja, dat is in het gepolariseerde Polen van 2021 ook een politiek, activistisch en zelfs provocatief statement.

In Polen vonden tot nu toe elk jaar ruim duizend legale abortussen plaats, bijna allemaal wegens problemen met het ongeboren kind. Maar volgens deskundigen en activisten breken jaarlijks minimaal honderdduizend Poolse vrouwen een zwangerschap af. De meesten doen dat met pillen die ze online bestellen. Duizenden steken er de grens voor over: naar Duitsland, Slowakije en zelfs Nederland of Groot-Brittannië. Experts zeggen geen voorbeelden te kennen van illegale abortussen die door artsen of amateurs worden uitgevoerd. De kleerhangers waar demonstranten mee zwaaien zijn een symbool, geen werkelijkheid.

Interview Abortusactivist Rebecca Gomperts: ‘Nederland is niet zo progressief als het denkt dat het is’

Vriendje op een cruiseschip

Ania Szczepanska (31) raakte eind 2018 per ongeluk zwanger. Ze is yoga- en fitnessinstructeur, werkte op een cruiseschip en had daar een vriendje. „Terug in Polen schrok ik me wild toen ik er achter kwam dat ik zwanger was.” Ze twijfelde geen moment, maar wist over abortus niet veel meer dan dat het illegaal is.

In het plaatsje Wegorzewo, in het verre noordoosten van Polen waar ze bij haar moeder verbleef, kende ze niemand die haar kon helpen. De gynaecoloog die ze bezocht, wilde alleen bevestigen dat ze zwanger was. „Ik vroeg haar: hoe kom ik hier vanaf? Ik wilde haar fors betalen om me iets voor te schrijven. Of om me door te verwijzen, maar daar wilde ze niet aan.”

Thuis was de situatie ook niet makkelijk. „Toen ik mijn moeder vertelde dat ik zwanger was en het weg wilde laten halen, heeft ze twee dagen niet tegen me gesproken. Mijn zus, die enorm gelovig is, begon op mij in te praten dat het een geschenk van God was dat ik niet mocht weigeren.”

Szczepanska besloot een vriendin in Nederland in te schakelen, die ze op een van haar reizen had ontmoet. Die zei: kom hiernaartoe. Ze boekte voor ruim 100 euro een vlucht naar Amsterdam en haar vriendje betaalde de 700 euro voor de ingreep. „Ik was bang voor pijn, maar het stelde echt niks voor.”

Op school krijgen we geen seksuele voorlichting, maar ‘voorbereiding op het familieleven’ Ania Szczepanska onderging abortus in Nederland

Ze beseft dat zij bevoorrecht is. Szczepanska spreekt uitstekend Engels, kan een reis naar het buitenland betalen en heeft vrienden die haar steunen en de weg kunnen wijzen. „Op school krijgen wij geen seksuele voorlichting, maar ‘voorbereiding op het familieleven’. Daar word je niets wijzer van.” Vooral armere, lager opgeleide vrouwen in kleine gemeenschappen krijgen door gebrek aan kennis en middelen of druk van hun omgeving een kind dat ze liever niet willen. Die moeten leven met het stigma van abortus, of deze zelfs verzwijgen en zeggen dat ze een miskraam hebben gehad.

Szczepanska heeft weer een goede band met haar moeder, maar toen ze op sociale media begon te vertellen over haar abortus, vroeg die haar wel daarmee op te houden. „Ze zei: Ania, ik heb genoeg problemen, ik kan het er niet bij hebben dat mensen negatief over jou praten.” Onder haar Instagram-posts werd ze door vreemden voor babymoordenaar uitgemaakt en barstten felle discussies los. De laatste maanden krijgt ze meer positieve reacties.

Maagzweermedicijn

Het abortusverbod, zegt gynaecoloog Parzynska, heeft gek genoeg ook iets positiefs teweeggebracht: ongekend maatschappelijk protest. „Niet alleen accepteren jonge vrouwen dit verbod niet, ze accepteren ook niet meer dat ze überhaupt nauwelijks over hun eigen lichaam mogen beslissen.”

Inmiddels is er waarschijnlijk geen Poolse meer die níét heeft gehoord van organisaties als Kobiety W Sieci (Vrouwen op het Web, in navolging van de Nederlandse ngo Women on Waves) en Aborcyjny Dream Team. Het nummer van hun hulplijn wordt tijdens de protesten gescandeerd. Ze beantwoorden vragen via sociale media en verwijzen door naar buitenlandse ngo’s. Zo raakt de kennis over abortus wijdverbreid. Tot eind vorig jaar wisten velen niet hoe je tot twaalf weken in de zwangerschap thuis een abortus kunt veroorzaken met maagzweermedicatie die in een onopvallend envelopje kan worden toegestuurd. Noch dat een arts of partner die helpt met illegale abortus wel strafbaar is, maar de zwangere zelf niet.

De bliksemschicht is het logo van het protest tegen het nieuwe abortusverbod. Foto Kacper Pempel/Reuters

„Ironisch genoeg is door wat PiS heeft gedaan het publieke debat dat in Polen altijd ging over de foetus, verschoven naar een discussie over de rechten van vrouwen en praktische informatie over abortus”, zegt Kinga Jelinska, die landgenoten helpt vanuit Amsterdam met haar organisatie Women Help Women.

In praktijk kunnen de meeste Poolse vrouwen die dat willen, in de Europese Unie met snel internet en open grenzen, altijd wel een veilige abortus regelen. Maar dat deden ze altijd in stilte. Nu pas overstemmen ze in de ideologische, morele discussie de priester en de politicus. Met persoonlijke verhalen, hulp aan elkaar en een beroep op hun rechten.

De vraag is wat het verbod dat donderdag inging in de praktijk zal betekenen. Sommige experts vrezen dat ook prenatale testen zullen worden teruggeschroefd, om vrouwen te weerhouden van abortus. Maar PiS-politici hebben aangekondigd met een nieuwe abortuswet te komen, die oplegt dat kinderen met Down of een vergelijkbaar syndroom geboren moeten worden, maar die abortus weer mogelijk moet maken voor niet-levensvatbare kinderen.

Anna Parzynska heeft intussen een sluiproute bedacht. „Tot mijn verbazing heeft het Constitutioneel Hof niet gepleit voor een totaalverbod op abortus om élk ongeboren leven te beschermen, zoals katholieken willen.” De optie van abortus wanneer leven of gezondheid van de moeder gevaar loopt, is gebleven. „De meeste vrouwen willen absoluut geen ziek kind en als zij worden gedwongen die te baren, kan dat tot een diepe depressie of suïcidale gedachten leiden. In dat geval komen ze wel weer voor een abortus in aanmerking.” Onder die noemer zouden zelfs méér Poolse vrouwen een legale abortus kunnen krijgen.

Protesten Abortusverbod

Honderdduizenden mensen, voornamelijk jonge vrouwen, gingen de afgelopen maanden de straat op om te demonstreren tegen het abortusverbod van de PiS-regering dat deze week officieel werd. Het was het grootste maatschappelijke protest sinds de democratische omwenteling van 1989. PiS, dat in 2015 aan de macht kwam met de belofte abortus geheel te verbieden, was in 2016 teruggedeinsd voor grootschalige protesten daartegen. Vorig jaar vroeg de partij het Constitutioneel Hof, waarvan verschillende rechters op niet-grondwettelijke wijze benoemd zijn door de regeringspartij, om een oordeel. ‘Gewone’ abortus was al verboden; het Hof zette in oktober een streep door de meest voorkomende categorie die nog wel legaal was: abortus bij ernstige medische problemen van de foetus. De protesten onder de noemer Strajk Kobiet (vrouwenstaking) worden geleid door twee vrouwen die ook de regering omver willen werpen. Veel demonstranten laten hun stem horen tegen de vergaande inmenging van de Rooms-Katholieke Kerk in alle facetten van hun leven. Maar hoewel er veel onvrede is over PiS (ook over de reactie op corona, het economisch beleid, de sloop van de rechtsstaat, aanhoudende conflicten en discriminatie van lhbti’ers) heeft de partij in Polen ook nog steeds veel steun. ‘Abortus op bestelling’ gaat veel katholieke Polen te ver.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021