Uitgescholden

De racefietsen zijn weer opgeborgen tot de zomer en de mountainbikes voor het ruige werk uit de schuur gehaald.

Ondanks regen en modder gaat ons groepje met 50plussers, nu per twee door Covid, op zondag door het bos.

De strijd tussen wandelaars en mountainbikers wordt echter steeds heviger.

De frustraties vanwege de ‘snelheidsduivels’ aan de ene kant en in de weg lopende honden anderzijds lopen op.

„Stomme hond”, hoor ik nog net als ik met moeite een brave labrador kan ontwijken.

Thuisgekomen weet ik nog steeds niet tegen wie hij het nou eigenlijk had.

