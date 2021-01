Supporters tegen het spel

De laatste week van januari 2021 gaat bij mij de boeken in als de week waarin de supporters meer aandacht opeisten dan het spel. Nu gebeurde dat vaker als ze binnensteden afbraken bij uitwedstrijden, maar dat was altijd voor of na de wedstrijd, niet tijdens.

Afgelopen superdinsdag van de supporters speelde precies om negen uur ADO tegen FC Groningen. Een uur eerder was Emmen-PSV begonnen. Voetbalminnend Nederland zat niet voor de tv, het liep buiten rond om naar eigen zeggen de stad tegen relschoppers te beschermen. Dat is wat er gebeurt als harde kernen niet meer naar wedstrijden kunnen: de relatie met de club verwatert en er komt een maîtresse in beeld – dat bleek de stad te zijn.

Met gespleten scherm keek ik naar ADO-FC Groningen om in het andere venster de straatwedstrijd te volgen van de supporters. In Breda waren die door de politie ingesloten. In Maastricht paradeerden ze in veel te grote schoenen door de straten. In Den Bosch trokken ze oranje hesjes aan, dan kon politie authentieke relschoppers onderscheiden van voetbalsupporters. Alsof een relschopper geen oranje hesje kan aantrekken. De beproefde manier om soldaat van spion te onderscheiden is sinds mensenheugenis het vragen stellen. Noem drie spelers uit de voorhoede. Wat was onze laatste aankoop? Voor de supporter is het te hopen dat hij de antwoorden nog weet.

ADO verloor 3-0. In de andere wedstrijd stuurde de politie de supporters met succes naar huis. Woensdag stonden er vier wedstrijden rond de avondklok geprogrammeerd. De supporter stond voor de hartverscheurende keuze: stad of spel. Ik keek weer op gespleten scherm tot Georgios Giakoumakis mij daar vanaf hielp. Alweer vier goals in een wedstrijd met een spel dat Eredivisievoetbal verleidelijker maakte dan stadsrellen.

Donderdag stonden er weer wedstrijden rond de avondklok gepland, een daarvan was Ajax tegen Willem II. Amsterdam heeft de voetbalsupporter nog niet nodig gehad om haar orde te handhaven. Sterker, maandag werden op het Museumplein nog ouderwets Ajax-supporters gearresteerd tussen de relschoppers die niet om voetbal geven. De Willem II-aanhang moest wel kiezen: voetbal kijken of Tilburg bewaken. Ze verloren 3-1. De straat werd niet uitgezonden.

De voetbalsupporters zullen nu wel een gezamenlijke brief opgesteld hebben aan de spelers. Aan de deur van de kleedkamer zal hun zaakwaarnemer aankloppen. De brief leest hij hardop voor. Als hij klaar is, kijken de spelers verbaasd naar hem en elkaar.

„Wat?” zegt Berghuis.

„Wie is dit?” vraagt Geertruida.

De zaakwaarnemer verduidelijkt: „Verplaatsen naar overdag of ruim na negen uur, dan kunnen de supporters op tijd thuis raken én wedstrijden kijken.”

„Daar gaan wij toch helemaal niet over man”, zegt Dick Advocaat. „Wij spelen als er gespeeld moet worden.”

In Eindhoven haalt Denzel Dumfries zijn schouders op. De zaakwaarnemer noteert ook PSV onder het kopje ‘geen bezwaar’. Hij gaat alle clubs af en leest voor: „Mogelijk zullen supporters binnenkort ook teststraten beveiligen en vaccintransporten begeleiden. Daar zullen wedstrijden omheen moeten worden gepland, anders kan niemand daar serieus naar kijken, alleen relschoppers, ondernemers en alle andere mensen die thuis blijven, maar dat zijn geen echte supporters.”

Carolina Trujillo is schrijfster.