Steek je neus eens in dat kruidenrek

Ooit waren specerijen peperduur, maar die tijd ligt gelukkig achter ons. Misschien is dat wel de reden dat we er nu zo achteloos mee omgaan. We laten ons door een recept vertellen dat we ze nodig hebben, stappen naar de winkel en kopen daar een potje voor een snufje. Dat potje leveren we vervolgens over aan de vergetelheid in het keukenkastje om ons de eerstvolgende keer dat we jerk chicken maken af te vragen of je piment uit 2017 eigenlijk nog kan gebruiken. Helaas, niet dus. Maar er is een oplossing.

Blootgesteld aan de elementen verliest zo’n beetje ieder ingrediënt smaak. Dat geldt ook voor specerijen. Geur- en smaakstoffen die een peperkorrel en kaneelstokje in zich dragen, vervliegen zodra ze vrijkomen. Naarmate ze fijner gemalen worden, gaat dat sneller. Het is daarom raadzaam om hele specerijen te kopen. Volledig in tact, dus langer lekker. Het verschil is groter dan je denkt.

Nederland heeft dankzij zijn (bepaald niet zachtzinnige) geschiedenis in de internationale handel veel culinaire ervaring met specerijen. Er leeft dan ook nog steeds een traditie om bepaalde specerijen heel te houden voor gebruik. Zo’n beetje iedereen heeft een pepermolen en een nootmuskaatraspje. Sinaasappels met kruidnagels erin geven ons een herfstig gevoel en bij de stoofpeertjes hoort pijpkaneel. Toch grijpen de meesten voor het minder courante werk naar de gemalen variant, met kruidenrekjes vol grauw en stoffig geworden koriander, komijn en karwij tot gevolg.

Wie zijn gedroogde specerijen het allerbest tot zijn recht wil laten komen, gebruikt ze zo vers mogelijk – royaal voor de houdbaarheidsdatum is verstreken. In de meeste gevallen loont het de moeite om ze een paar minuten te roosteren in een droge pan, tot de eerste geuren vrijkomen. Daarna kun je ze malen in een vijzel of, nog makkelijker, een maler. Een eenvoudig koffiemolentje voldoet.

Ik beschouw mijn elektrische exemplaar van twee, drie tientjes als mijn beste culinaire corona-aankoop. Anders dan toen ik nog vijzelde, is het malen van hele specerijen nauwelijks meer werk dan poedertjes schudden. Het molentje doet het beter dan een gewone keukenmachine, vooral met moeilijke gevallen als piepkleine anijszaadjes of taaie stukken kaneel. Bijkomend voordeel is dat ik nu een heel register aan obscure specerijen kan meenemen uit de lokale speciaalzaak. Die zijn dikwijls ook niet in gemalen variant beschikbaar.

Trouwens, het malen van specerijen is in veel gevallen niet eens nodig. De peperkorrels en foelie kunnen gewoon heel in de soeppan voor de bouillon. Dat maakt het alleen maar makkelijker om ze er later uit te filteren. Hetzelfde geldt voor koriander- en mosterdzaad in zuur waarin groenten worden ingelegd, of specerijen voor marinades. Het is niet voor niets dat laurier (hoewel dat technisch gezien een kruid is en geen specerij) in Nederland vaker heel dan gemalen wordt gebruikt.

De grote schoonmaak in huis is dan misschien wel in onbruik geraakt, een periodiek uitmesten van het kruidenrek kan geen kwaad. Open de potjes en blikjes en steek je neus erin. Ruik je niets, dan proef je ook niets. Ik durf te gokken: de meeste zijn aan vervanging toe.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 februari 2021