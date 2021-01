Raddraaiers, sensatiezoekers én ballonnenuitdelers

Verbijsterd keek Nederland deze week naar jongeren die op Nike Air Max (250 euro) en in Dsquared2-jacks (800 euro plus) een volksopstand leken te ontketenen op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. Zeven winkels werden geplunderd, zeventien vernield. Burgemeester Aboutaleb gaf voor het eerst in zijn burgemeesterschap de politie toestemming voor het gebruik van traangas. Het werd uiteindelijk niet gebruikt, maar het scheelde een haartje. Tien agenten raakten bij de gevechten gewond, twee zwaar.

Dinsdag, de dag na de rellen, lopen cameraploegen over de altijd drukke Beijerlandselaan in de wijk Hillesluis. Ze filmen de dichtgespijkerde ramen van de KFC, de Zeeman en de kapotgeslagen tramhokjes. Verslaggevers bezoeken de leeggeroofde juwelier en de supplementenwinkel. Natrillende en opgewonden buurtbewoners worden geïnterviewd over deze onverwachte geweldsexplosie.

Er was ook een ándere kant die minder aandacht krijgt. Sana el Fizazi, stadsmarinier in Hillesluis, fietste, ze zegt het eerlijk, de dag na de rellen nogal gespannen naar haar kantoortje dat de deuren opent voor de buurt. Haar valt op dat veel wijkbewoners niet komen klagen maar wat willen dóen. Ze willen het negatieve karma na de rellen wegpoetsen. Ze gaan samen glasscherven opvegen. Michiel en Wendy brengen broodjes kroket en kaassoufflé bij drie politiebureaus op Zuid, als dank voor de agenten. Stadsgids Eveline van Wanrooij deelt kartonnen hartjes uit op straat. Corrie, bewoonster van de Beijerlandselaan, heeft geld over van haar zorgtoeslag en koopt voor alle getroffen winkeliers een rood ballonnenhart. „Het waren zulke turbulente dagen, we kunnen wel wat kleur gebruiken”, zegt kunstenaar Kenneth Letsoin, artiestennaam Naamloozz. Hij gaat de houten platen waarmee de ingegooide ramen zijn dichtgetimmerd opvrolijken met zijn kleurrijke schilderingen van huizen en fantasiedieren. Letsoin woont fijn aan de Beijerlandselaan. „Veel nationaliteiten, veel verschillende winkels en mensen, altijd beweging, dat trekt me.”

Timmerman plundert bij bij Zeeman: een goedkoop petje en een zakje M&M’s

Diversiteit aan winkels, en winkelend publiek, is er zeker. Er is een viswinkel, een Marokkaanse slager, een Turkse supermarkt, de waterpijpwinkel, inkoop van goud, ‘Trouwland’ voor de ringen, cafés, het Kruitvat, een woonwinkel vol kroonluchters en glimmende vazen, restaurantjes en de 1 euro-bazaar. Maar ook veel kappers, belwinkels en wisselkantoortjes. In die winkels wordt gesnoeid, is het plan. Een aantal moet weg, net als de roestige en scheve overkapping die de stoep van de Beijerlandselaan overdekt. Die overkapping kwam er in de jaren zeventig in competitie met het overdekte winkelcentrum Zuidplein, een eindje verderop.

Even stoppen met nadenken

Maar die rellen dan? Wat bezielde de jongeren? Zijn het vandalen of kwetsbare jongeren die coronamoe zijn en hebben ze hulp nodig?

Tijdens een snelrechtzitting vrijdag wordt al duidelijk dat ook de relschoppers sterk van elkaar verschillen. Voor de politierechter staan een timmerman van 25 én een 19-jarige jongen die een mbo-opleiding volgt tot doktersassistent. De overige 56 jongens en mannen die werden aangehouden komen later aan de beurt. Beiden vinden het achteraf heel dom dat ze op de plek van de rellen aanwezig waren. De timmerman vindt het nu onvoorstelbaar dat hij uit de geplunderde Zeeman een petje (2,99 euro) en een zakje M&M’s heeft gestolen. „Ik was even gestopt met nadenken.” Hij is bang zijn baan te verliezen. Z’n vriendin, die hij nog niet heeft gesproken, is heel boos. Dat weet hij zeker.

De 19-jarige vindt het heel vervelend dat hij, eenmaal opgepakt en geboeid, hardhandig door de politie is behandeld. Hij heeft bovendien geen stenen gegooid naar agenten, zegt hij. Dat was gedaan door een jongen met een integraalhelm en die droeg hij niet. Kortom, hij wordt verwisseld met een ander en wilde niet meewerken aan de snelrechtzitting. De timmerman moet vier weken de cel in. De mbo-student moet – ondanks protest van de advocaat – een reguliere zitting komende week in de cel afwachten.

Even dit, zegt Nadia Barquioua, directeur van Stichting Jongerenwerk op Zuid (JOZ). „Er zíjn kwetsbare jongeren in Hillesluis, net als in de rest van de Rotterdam, die opgroeien in armoede of met ouders die de grip zijn verloren. En ook minder kwetsbare jongeren hebben het zwaar door de eindeloos durende corona-maatregelen. En laten we naast de jongens, de meisjes niet vergeten. Ze verdienen allemaal aandacht.” Ze verheft haar stem. „Maar jongens die stenen uit de straat halen om naar het hoofd van een agent te gooien en de Zeeman plunderen, heeft niets met kwetsbaar te maken. Dat zijn raddraaiers.”

Tot hen richtte burgemeester Aboutaleb zich met ingehouden woede in een videoboodschap, dinsdag, een dag na de rellen, staand op de Beijerlandselaan. „Goed gevoel dat je je stad naar de vernieling hebt geholpen? Voelt het goed om wakker te worden met een tas vol gestolen spullen naast je?”

Sensatiezoekers

Die raddraaiers waren volgens de politie 50 tot 80 in aantal. Daarom heen hing een groep van enkele honderden meelopers. „Sensatiezoekers”, zegt jongerenwerker Hamid Karroumi. „Gebeurt er eindelijk weer eens wat in lockdowntijd. En toen het volkomen uit de hand liep, lieten ze zich meeslepen. Hoe dom kun je zijn.”

Zulk gedrag móet consequenties hebben, vindt hij. Hij ziet het als zijn taak om jongeren perspectief te bieden: „Dit is er gebeurd, dit is de weg eruit.” Maar dat gevoel was even weg, een dag na de rellen.

De volgende ochtend werd hij gebeld door de jongeren uit zijn ‘klusjesgroep’ – jongeren met wie hij laatst nog coniferen stond te snoeien en die bereid zijn boodschappen te doen voor ouderen. Wat kunnen we doen, vroegen ze. Kunnen we opruimen? Kunnen we samen de Beijerlandselaan beschermen tegen relschoppers? Kunnen we een cordon vormen als het weer uit de hand loopt? Voor die jongeren, zegt Karroumi, komen er nooit camera’s langs.

Natuurlijk gaat hij ook praten met de ouders. Doet hij altijd al. Open gesprekken. Niet meteen met het vingertje. Vragen stellen. Hoe heeft u dat nou aangepakt met uw kinderen? Heeft u ze tijdig binnen geroepen? Praat u met ze over wat er is gebeurd?

Maar je kunt niet alles voorkomen, zegt Karroumi. „Kinderen krijgen van alles binnen op hun telefoon terwijl ze naast je op de bank zitten.” De oproep om te gaan rellen op de Beijerlandselaan verspreidde zich pijlsnel via sociale media. Karroumi: „Ouders hebben vaak geen idee.” En dan maakt het niet uit in wat voor een wijk je woont of wat je inkomen is.”

Klopt, zegt Mustafa (45). Hij werkt bij ProRail, heeft drie jongens van 18, 15 en 12 jaar en een meisje. Daar komt bij, zegt Mustafa, dat er helemaal niets te doen is voor die gasten. Geen school, geen voetbal, geen buurthuis. Zelfs ’s avonds rondhangen mag niet meer door de avondklok.”

Zijn jongens waren niet betrokken bij de rellen. De oudste was die avond aan het werk als bezorger. De twee andere jongens zaten achter de Playstation. „Dat vinden ze heel leuk. Dat is een geluk.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021