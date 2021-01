Puzzelbundel: leuk, maar weinig origineel

Voor je liggen twee munten. Ze zien er hetzelfde uit, maar één ervan is vals: die komt altijd met de kopse kant boven. De andere munt is zuiver: ‘kop’ en ‘munt’ hebben een fiftyfiftykans. Om uit te maken welke vals is, mag je twee keer gooien. Wat doe je: gooi je twee keer met dezelfde munt, of gooi je beide munten één keer op?

Peter Winkler: Mathematical Puzzles AK Peters/CRC Press, 400 blz. €37 (e-boek €21) ●●●●●

Denk eerst even zelf na. (Echt hoor!) Als je het antwoord denkt te weten, mag je doorlezen. Als je minstens één keer ‘munt’ gooit, is het duidelijk – het maakt niet uit wat je koos. En wat als je twee keer ‘kop’ gooit? Als je beide munten elk één keer hebt gegooid, heeft het hele gooien niks aan informatie opgeleverd: beide munten hebben even veel kans om vals te zijn. Maar als je met één en dezelfde munt twee keer ‘kop’ gooit, ben je wel gek als je erop gokt dat de andere munt het valse exemplaar is. Kortom: je hebt een grotere kans de valse munt te detecteren als je één munt twee keer gooit dan wanneer je beide munten elk één keer gooit.

Dit raadsel komt uit Mathematical Puzzles, een onlangs verschenen boek van Peter Winkler, een autoriteit op het gebied van wiskundige puzzels. Het bevat honderden puzzels, inclusief uitgebreide oplossingen. Leuk zijn ze bijna allemaal. Het is alleen jammer dat de puzzelmeester nogal wat klassiekers heeft opgenomen, zoals het verjaardagsprobleem of dit bekende balansprobleem: je hebt 12 munten die er gelijk uitzien maar waarvan er één afwijkend gewicht heeft; vind de afwijkende munt met drie wegingen op een balans en zeg of die te licht of te zwaar is. Wie al een kast vol heeft met boeken in dit genre, zal vrij veel herhaling tegenkomen. Die moet misschien maar wachten tot medio 2023: in het voorwoord belooft Winkler dat het boek tweeënhalf jaar na verschijning gratis online beschikbaar komt.

Nog een tip: via de website van MoMath (Museum of Mathematics) kun je je inschrijven voor Mind-Benders for the Quarantined. Dan krijg je – zolang de coronamaatregelen duren – elke week een puzzel van Winkler in je mailbox.

Lees meer over wiskundige raadsels: Kabouters met een mutsprobleem