Oppassen met AstraZeneca

November 2020 dook een coronavirusvaccin op, waarvan ik meteen dacht: liever niet. Om de eenvoudige reden dat het maar 62 procent bescherming bood. Ik keek met ongeloof naar dat cijfer omdat er toen al vaccins in ontwikkeling waren, die meer dan 90 procent bescherming beloofden.

De naam van dit minder veilige vaccin was AstraZeneca, een Brits-Zweedse producent, en het was bereid door de Universiteit van Oxford. De maanden daarna verdween dat cijfer van 62 procent uit de publiciteit. Ik nam aan dat AstraZeneca het percentage had opgekrikt, want hoe wilde het anders concurreren met de veel veiliger vaccins van Pfizer en Moderna, respectievelijk 95 procent en 94,1 procent betrouwbaar?

Wat me wel zorgen baarde, was een poosje geleden een terloopse opmerking van minister De Jonge dat wij als vaccinklantjes straks moesten nemen wat de pot schafte. Je kon niet roepen: „Doe mij maar de Pfizer of de Moderna, want dan leef ik wat langer!” Nee, je kreeg ingeënt wat er op dat moment voorradig was. Ik moest toen even denken aan dat vaccin van 62 procent, waarvan ik de naam alweer vergeten was. Daar zouden we wel nooit meer van horen, veronderstelde ik.

Maar we horen er nu elke dag over. Er was deze week veel gelazer tussen de EU en farmaceut AstraZeneca over de grote vertraging bij de levering van de vaccins. AstraZeneca zou zich niet aan de afspraken houden en te weinig leveren.

Nergens las ik dat de EU ook bezwaren had tegen de inhoud van dit vaccin, hoewel het me toch een sterk wapen lijkt om op het hoogtepunt van de verhitte onderhandelingen te kunnen roepen: „Jullie leveren niet alleen te weinig en te traag, maar ook nog eens onbetrouwbare rommel, vergeleken met Pfizer en Moderna! Wees blij dat we het überhaupt nog willen afnemen! We kunnen het nauwelijks verantwoorden tegenover onze oudere burgers!”

Omdat ik tegenwoordig, net als veel landgenoten, virologie studeer, heb ik opgezocht hoe het precies zit met die 62 procent. De site van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM) geeft een keurige samenvatting. Bij het gebruik van twee volle doses van AstraZeneca bleek een effectiviteit van 62 procent. Maar als de eerste dosis gehalveerd werd, kwam de effectiviteit op 90 procent. Dit gold echter alleen voor een groep deelnemers tussen de 18 en 55 jaar. Waarom? Niemand die het weet. „AstraZeneca heeft zo’n studie nog niet aangekondigd”, aldus de KNVM.

Kortom, de oudjes van boven de 55 doen er goed aan om uit te gaan van slechts 62 procent betrouwbaarheid als ze zich het vaccin van AstraZeneca laten toedienen. Voor de praktijk van het leven heeft dit alles merkwaardige gevolgen. Je bent weliswaar gevaccineerd, maar je weet niet zeker of het afdoende was. Misschien behoor je wel tot de ongelukkigen op wie het vaccin geen vat kreeg. „Ben je gevaccineerd?” „Jawel, maar…” „Prachtig toch! Welkom op ons feest!” „Maar komen daar veel Pfizer-klantjes of zijn het vooral AstraZeneca-gevallen?” „Hoezo, gevaccineerd is toch gevaccineerd?”

En voor je het weet sta je iets uit te leggen wat bijna niet uit te leggen valt. Heel grof gezegd komt het hierop neer: wie boven de 55 is en ingeënt wordt met AstraZeneca loopt een gerede kans dat hij of zij mijn columns niet lang meer kan lezen. Erger nog: misschien kan de schrijver ze ook niet lang meer schrijven.