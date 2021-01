Op weg naar het eindexamen

In de ijskoude aula steekt Emin z’n vinger op. „Meneer, meneer! Mag ik m’n jas halen?” Alisha heeft het juist „snikheet”, maar zij zit naast een gloeiende radiator. Eindexamenklas vmbo-4 van het Guido in Arnhem hangt languit in de banken van het lokaal, waar de klapramen openstaan bij gebrek aan een goed ventilatiesysteem. De aula, normaal gebruikt voor pauzes en schoolfeesten, is een van de weinige ruimtes die groot genoeg is om anderhalve meter afstand te bewaren. Dat moet, sinds de nieuwe coronamaatregelen van half januari.

Zie het maar eens vol te houden in een klas vol 15- en 16-jarigen. Niet te doen, zegt directeur Janine van Drieënhuizen. Het zijn púbers. Die lopen gearmd door de gangen en springen op elkaar als er even niemand kijkt. Ook nu kruipen leerlingen naast elkaar in de smalle banken, totdat Erik-Jan Hakvoort, teamleider en docent geschiedenis, ingrijpt. „Iedereen op z’n plek, laptops open, we gaan beginnen.”

Hoe gaat het met leerlingen die dit jaar eindexamen doen? Ze misten vorig schooljaar veel lessen en ook dit jaar is verre van normaal. Waarbij het nog niet eens zeker is of het centraal eindexamen dit jaar wél doorgaat. NRC kijkt de komende maanden mee met vmbo-4 van het Guido, een kleine school aan de rand van de Arnhemse volkswijk De Geitenkamp, met tweehonderd leerlingen, verspreid over vmbo, havo en de onderbouw van het vwo. De school is gereformeerd, maar verwacht geen lange rokken. Leerlingen lopen rond in de klassieke dracht van Nederlandse jongeren: hoodies, skinny’s, high waist jeans. Mondkapjes – verplicht in de gangen – bungelend aan met earpods gevulde oren.

Het is er rustig nu alleen de eindexamenleerlingen naar school mogen. De rest krijgt online les. In de lokalen staan docenten eenzaam pratend en gebarend voor hun laptops. Aan de muur van de lerarenkamer hangt een bord: ‘God houdt geen 1,5 meter afstand’.

Een handjevol leerlingen mag wél naar school. Zij kunnen thuis niet rustig leren en vallen onder de ‘noodopvang’. Het liefst had Van Drieënhuizen ze alle tweehonderd naar school gehaald. Dat kúnnen ze veilig organiseren, zegt ze. „Maar het mag dus niet.”

De eindexamenleerlingen zijn niet allemaal blij met hun bevoorrechte positie. Emin, die op bijna alle vragen in de geschiedenisles als eerste het antwoord weet, vond het juist fijn om thuis les te krijgen. Hij maakt zich zorgen, omdat niemand zich houdt aan de anderhalve meter afstand. „Ik ben niet bang om zelf ziek te worden, maar wel om anderen te besmetten.” Zijn moeder, vertelt hij later, heeft een longziekte.

Of neem Rutger, die stralend vertelt over z’n concentratieproblemen. Thuis is er minder afleiding en lawaai. Hier, tussen zijn klasgenoten, is hij snel afgeleid. Aan de andere kant: online lessen volgen is ook vet irritant. „Alsof je tegen een schilderij praat”. Hier op school kun je tenminste lol maken met je klasgenoten.

Isa maakt zich zorgen over het eindexamen, vertelt ze na de les. Heeft ze niet te veel gemist door corona?

En lol maken ze. Als Hakvoort tussendoor vertelt dat hij voor het eerst een geruite broek heeft besteld via de Vinted-app, komt de klas niet meer bij. „Oh no, meneer Hakvoort! Doet u nu voor het eerst in vier jaar andere kleren aan?” Later, tijdens de wekelijkse quiz, is de stemming helemaal uitgelaten. „Wat is de naam van de politieke partij van Hitler?” vraagt Hakvoort. „NSDAP!”, roept Isa. „Is dat goed? Meneer, ik ben in shock! Heb ik het echt goed? Ik ga dit moment nooit meer vergeten!”

Isa maakt zich zorgen over het eindexamen, vertelt ze na de les. Heeft ze niet te veel gemist door corona? Niet zo gek: sinds maart vorig jaar volgde ze maandenlang online lessen en werd het Guido, net als andere scholen in het voortgezet onderwijs, heen en weer geslingerd tussen open, deels open, dicht en weer deels open.

Daar hebben zijn leerlingen ongetwijfeld last van, denkt Hakvoort. De brugklassers „groeien erin”, die weten niet beter. Maar voor andere leerlingen is het moeilijk om voortdurend te switchen.

Of het te zien is aan hun resultaten? „Het klinkt misschien oneerbiedig, maar dat interesseert ons minder. School is meer dan een plek waar je komt om cijfers te halen, dat is zo’n smalle definitie. Hoe het met de leerlingen gaat, vinden we veel belangrijker.”

De school stuurde het afgelopen jaar vier keer een vragenlijst naar leerlingen en hun ouders: Hoe bevallen de online lessen? Heb je het fijn thuis? Wat zijn je zorgen? Tot nu toe, constateert Hakvoort, gaat het redelijk goed. Al zijn sommige leerlingen „apathisch” en „lamlendig” van het thuiszitten en zijn de eindexamenleerlingen „onrustig en onzeker”.

Nu de tweede scholensluiting alweer weken duurt, groeien de zorgen – en niet alleen op het Guido. Eindexamenleerlingen mogen weliswaar naar school, maar sinds de invoering van de anderhalvemeter-regel lukt dat niet overal even goed. Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) zei deze week in de Tweede Kamer dat hij voor 15 februari met uitsluitsel komt. Hij wil graag dat het centraal eindexamen doorgaat, maar ziet ook wel dat „de ontwikkelingen niet echt positiever zijn geworden”.

„Als je het mij vraagt”, zegt Hakvoort aarzelend, „dan hoop ik vooral dat we een goed alternatief kunnen vinden. Vorig jaar mochten we als school bepalen wie slaagde en wie niet. Dat vond ik mooi.”