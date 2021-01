Negen verdachten aangehouden in grootschalig onderzoek crystal meth-labs

In een grootschalig onderzoek naar een internationaal opererende organisatie die is gespecialiseerd in het opzetten en runnen van crystal meth-labs, zijn negen nieuwe verdachten aangehouden. Dat meldt de politie vrijdag.

De arrestaties waren al op 12 januari 2021 en hadden plaats bij invallen in woningen en bedrijfspanden door het hele land, onder meer in Amsterdam en Rotterdam. Het gaat om acht mannen en een vrouw. Zeven mannen zitten nog vast. De invallen en aanhoudingen horen bij hetzelfde onderzoek als dat waarbij eind 2020 vier crystal meth-laboratoria in Zuid-Nederland en België werden ontmanteld. Daarbij werden vijftien personen gearresteerd.

De politie vermoedt dat alle verdachten deel uitmaken van een criminele organisatie die wordt geleid door een 60-jarige Chileen, die de drugslabs faciliteert, en een 40-jarige Mexicaan, die zich bezighoudt met de productie van de crystal meth. De politie heeft in het onderzoek daarnaast ook financiers, leveranciers van grondstoffen en andere personen met specialistische kennis in beeld. De politie en het OM zien de laatste jaren steeds vaker dat criminelen overgaan op de productie van meer destructievere soorten drugs, zoals crystal meth.

