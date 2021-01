Nederlandse mensenrechtenprijs voor Poolse opperrechter

Gersdorf wordt door de organisatie geprezen als boegbeeld van het verzet tegen de ontmanteling van de scheiding der machten in Polen. Vanwege de coronapandemie wordt de prijs pas volgend jaar in de Grote Kerk in Vlaardingen uitgereikt.

Gersdorf (1952) was tot vorig jaar voorzitter van de Hoge Raad en in die hoedanigheid een van de belangrijkste hoeders van de Poolse rechtsstaat die onder druk staat van de conservatief-nationalistische regering.

Sinds de PiS-partij in 2015 aan de macht kwam in Polen, heeft die de bijl gezet in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Nadat het Constitutioneel Hof, deels illegaal, werd gevuld met politiek loyale rechters, was de Hoge Raad aan de beurt. Dankzij verzet van Gersdorf en een uitspraak van het Europees Hof van Justitie werd in 2018 echter voorkomen dat zij en haar collega’s met vervroegd pensioen gestuurd werden.

De publieke weerstand van Gersdorf tegen de politieke ‘hervormingen’ resulteerde in een laster- en intimidatiecampagne door de regering, de propagandistische publieke omroep en een leger Twittertrollen. „Ik was bereid een offer te brengen – als ik zou verliezen, dan was dat zo. Maar ik had een eed afgelegd aan de grondwet en aan God, daarom kon ik niet opgeven”, zei ze vorig jaar in een interview met NRC. In april 2020 liep haar wettelijke termijn alsnog af.

Internationale zorgen

Na haar vertrek wijzigde PiS de procedure van de verkiezing van de voorzitter van de Hoge Raad om een rechter uit eigen kring benoemd te krijgen, maar het instituut is nog niet helemaal in politieke handen. De Europese Commissie bereidt ondertussen een nieuwe zaak hij het Hof in Luxemburg voor, over de rechtmatigheid van een tuchtkamer binnen de Raad die in het leven is geroepen om dissidente rechters te straffen.

De Geuzenpenning is nog niet eerder uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich exclusief inzet voor mensenrechten binnen de Europese Unie. Dat de onderscheiding naar Gersdorf gaat, is tekenend voor de zorgen die er internationaal en in Nederland leven over de Poolse rechtsstaat.