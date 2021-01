Marokkaanse journalist Monjib tot een jaar cel veroordeeld

Donderdag is historicus en journalist Maati Monjib veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf in Marokko. Een rechtbank in Rabat oordeelde dat Monjib schuldig is aan „fraude” en „het in gevaar brengen van de staatsveiligheid”, zo meldden zijn advocaten aan internationale persbureaus. Volgens AFP was de journalist zelf niet aanwezig bij de rechtszaak. Hij kreeg ook een boete opgelegd.

De 60-jarige intellectueel, in Marokko en ver daarbuiten bekend vanwege zijn activisme voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, zit in voorlopige hechtenis. Al sinds 2015 moet Monjib vrezen voor de Marokkaanse autoriteiten, die hem bestempelden als „een gevaar voor de binnenlandse veiligheid”. De journalist werkt onder meer voor de in Londen gevestigde krant Al-Quds Al-Arabi. Als mensenrechtenactivist richtte hij Freedom Now op, ter bevordering voor de vrijheid van meningsuiting, en hij was secretaris bij het Marokkaanse instituut voor onderzoeksjournalistiek (Association Marocaine du Journalisme d’Investigation).

Lees het profiel: Deze Marokkaanse journalist zou Nederlands geld witwassen. Of snoert het regime hem de mond?

Tot afgelopen december Monjib hij bestraffing te ontlopen, terwijl hij tegelijkertijd zijn kritiek op de Marokkaanse overheid doorzette. De 29ste werd hij dan toch gearresteerd, door veiligheidstroepen in burger, in een restaurant in Rabat. Zijn advocaten werden deze week een dag voor het vonnis op de hoogte gebracht van de zitting. Dat was een week nadat de zaak gepland stond.

Repressie neemt toe

Volgens de officiële aanklacht zou Monjib geld dat hij via internationale organisaties kreeg voor zijn journalistieke projecten voor eigen gewin hebben gebruikt. Volgens zijn medestanders is dat een valse beschuldiging - die bovendien niet op zich staat, want in de afgelopen hebben meerdere Marokkaans journalisten het land moeten ontvluchten voor vervolging. In Marokko wordt steeds repressiever opgetreden tegen onafhankelijke journalisten en publicisten en kunstenaars. „Met deze uitkomst laten de autoriteiten blijken dat zij niet eens de moeite willen opbrengen, te doen alsof zij persvrijheid belangrijk vinden”, stelt het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) in een verklaring.