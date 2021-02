Mag ik verlangen naar een nieuwe liefde, terwijl zij pas net is overleden?

Op Oudjaarsdag was acteur Joost Prinsen (78) te gast in een televisieprogramma van Matthijs van Nieuwkerk. Die vroeg Prinsen hoe het met hem ging, want in het afgelopen jaar was diens vrouw, met wie hij vijftig jaar samen was geweest, overleden. Na wat aandringen gaf Prinsen, duidelijk ongemakkelijk met het onderwerp, toe dat hij misschien weer een nieuwe relatie had.

Ik was blij verrast over het gemak waarmee Matthijs dat prille geluk aan de orde stelde en ik kon ook het ongemak van Joost Prinsen om daarover te praten meevoelen, zo kort – minder dan een jaar – na het overlijden van zijn vrouw.

Hoewel… kort. Ik meldde me drie maanden na het overlijden van mijn vrouw al op een internetplatform op zoek naar een relatie en had een paar weken later succes. Dat klinkt luchtig, maar het was een periode van schaamte en verlegenheid die al begonnen was toen mijn vrouw nog leefde en die nog lang na het begin van de nieuwe relatie heeft geduurd. Ik heb in mijn omgeving vaak gezegd wat Joost Prinsen ook zei: rouw en het hunkeren naar een nieuwe relatie lopen door elkaar heen. Ik voelde het ‘nieuwe’ al, toen ik Andrea, mijn zieke vrouw, nog aan het verzorgen was. En toen de nieuwe relatie, met Karin, al begonnen was, voelde ik vaak nog golven van verdriet en organiseerde ik bijeenkomsten voor nabestaanden.

Andrea was mijn tweede vrouw. Ik leerde haar in 2003 kennen, vier jaar nadat mijn huwelijk van bijna twintig jaar spaak liep. Andrea overleed eind september 2017, 79 dagen na het eerste telefoontje van de huisarts die vertelde over de tumor in haar longen.

In die moeilijke periode van ziek zijn en afscheid nemen zei Andrea een paar keer, ook in het bijzijn van haar broer en schoonzus, dat ze niet wilde dat ik alleen zou blijven. Ze wist dat alleen-zijn een zwakke plek van mij is. Haar broer verzekerde haar dat ze zich daar geen grote zorgen over hoefde te maken, maar ze vond het voor mij heel erg dat ik haar zou verliezen. En dat was ook zo. Wij hadden het goed samen en hadden ons in de loop der jaren fijn op elkaar afgestemd.

De dag van de uitvaart was mooi en intensief. Na een herdenking met muziek en veel mensen was er een dienst in het kleine kerkje waar ze de laatste jaren kwam, en de teraardebestelling. Daarna hebben we in een café in de buurt elkaar bemoedigd en getroost. Met een klein groepje familie hebben we nog wat gegeten, de kinderen brachten mij naar huis en na nog één glas lieten ze me alleen.

Over het idee van een vakantie alléén, kon ik bijna in paniek raken

Ik had me goed op dat moment voorbereid, want ik wist hoe het voelde om er alleen voor te staan. Ik had in mijn studietijd de boot van het actieve verenigingsleven en de gezellige studentenhuizen gemist. De weekenden in Leiden waren oersaai en juist dan miste ik de gezelligheid van de clubjes waarin ik in mijn Limburgse jeugd zo actief was geweest.

Aan die soms nare periode kwam een einde doordat ik een vriendinnetje kreeg met wie ik algauw trouwde. Toen aan dat huwelijk een einde kwam, was ik ervan overtuigd dat trouwen volkomen uit de tijd is en dat je gek bent om je levenslang aan iemand te binden. En toch ging ik meteen op zoek naar een nieuwe relatie.

Waarom dat ongeduld? Een factor is zeker de huidhonger, de wens om aangeraakt te worden en een ander te mogen voelen. Een andere is de enorme behoefte om het weekend en vakanties met iemand anders door te kunnen brengen. Wanneer mijn drie kinderen bij mij waren, had ik mijn handen vol aan hen en genoot daarvan – dan kon ik best zonder een (tijdelijke) partner. Maar lege weekenden waren een schrikbeeld. En over het idee van een vakantie alléén, kon ik bijna in paniek raken.

Mijn activiteiten op de relatiemarkt in die jaren waren dan ook urgent, want alleen-zijn was het ergste dat me kon overkomen. Na enkele kortere en langere relaties ontmoette ik Andrea en trad rust in. Na een jaar was ik over het instituut huwelijk van gedachten veranderd en heb ik haar een aanzoek gedaan. Wij zijn getrouwd.

Illustratie Gijs Kast

Vanaf het moment dat Andrea veertien jaar later ziek werd, gingen de gedachten en gevoelens uit de periode na mijn echtscheiding meteen weer door mijn hoofd. Gedachten over het gebrek aan een partner met wie je je leven kunt delen, iemand met wie je het weekend en de vakanties doorbrengt. Natuurlijk sprak ik daar met niemand over. Het voelde ongepast, ik voelde me schuldig en toch bleef het terugkomen. Het was fijn om van Andrea te horen dat zij niet wilde dat ik alleen zou blijven. Maar ik vertrouwde mijzelf niet. Het deugde toch niet dat ik nu, terwijl Andrea nog naast me zat, alweer speculeerde over een andere relatie?

Ik moest mezelf in bescherming nemen tegen ongepast gedrag na haar overlijden. Ik maakte een lange lijst met alle namen van familie, vrienden en buren bij wie ik mezelf zou kunnen uitnodigen voor het avondeten. Want dat is in de dagelijkse routine het moeilijkste moment. Ik moest in elk geval een paar keer per week bij anderen kunnen gaan eten. Ook ging ik op zaterdag vrijwilligerswerk doen zodat ik, naast mijn werk, ook in het weekend mensen om me heen zou hebben.

Voor alle zekerheid sprak ik met mezelf af dat ik me zeker drie maanden niet zou begeven op websites die aan relatiebemiddeling doen. Drie maanden! Kon ik het echt niet langer opbrengen om me uitsluitend met rouwen om Andrea bezig te houden? Ik was teleurgesteld in mezelf, maar ik was ook calculerend. Andrea was eind september overleden en drie maanden later was het januari. Mijn familie zou me heel goed door de feestdagen van eind december heen helpen, daar was ik niet bang voor. Maar ik ben zeer gehecht aan een paar weken zomervakantie in Zuid-Europa en daarvoor had ik per se een partner nodig, al was het maar tijdelijk. Dus ik calculeerde dat, als ik in januari actief zou worden op internet, ik met een beetje geluk binnen een half jaar iemand zou kunnen vinden die met mij de zomervakantie kon doorbrengen. Dat doet iemand niet zomaar, dus dan moet de relatie – of wat daarvoor doorgaat – toch al een paar maanden bestaan. Om het plat te zeggen: er was werk aan de winkel.

Ik werd handig in formuleringen waarin ik dat ene netelige feit niet hoefde te noemen

Tegelijk met die praktische gedachten over het systematisch speuren naar een partner, was ik wel degelijk in de rouw. Al die keren dat ik bij buren mocht eten of een afspraak had met een vriend of een kind, ging het over Andrea en hoe sterk en troostend ze in die laatste weken was geweest. Ik besefte toen pas goed, hoe verschrikkelijk ellendig ze zich heeft gevoeld en hoe moedig ze haar einde heeft aanvaard. In dat najaar kwamen de golven van verdriet regelmatig omhoog, eerst een paar keer per dag, daarna iets minder. Ik vertelde mijn beleving aan iedereen met wie ik aan tafel zat en dat deed me goed. Maar steeds gingen de gedachten ook weer uit naar hoe het verder met me moest.

Ik heb mijn belofte van drie maanden onthouding niet helemaal gehouden. Al in de tweede helft van december heb ik weer de eerste muisklikken op relatiewebsites gezet.

Het gaf een ontspannen gevoel dat ik me op die websites als weduwnaar kon presenteren. Dat voelt toch anders dan wanneer je een rugzak met echtscheidingsproblemen met je torst. Maar ik voelde veel schaamte om toe te moeten geven dat ik pas drie maanden weduwnaar was en zag erg op tegen de reacties die daarop zouden komen. Ik werd handig in formuleringen waarin ik dat netelige feit niet hoefde te noemen. Maar het viel erg mee. Ik heb achtereenvolgens met drie vrouwen contact gehad en geen van hen had de gevreesde reactie: ‘Zo, jij bent er ook snel bij. Hoe zit dat?’

Mijn derde ontmoeting was met Karin, en dat klikte meteen. Medio januari dronken we eerst een kop koffie in het stationnetje van Overveen en daarna maakten we een wandeling door de duinen. Na anderhalf uur was het duidelijk dat we elkaar vaker wilden zien.

Maar toen maakte ik door mijn ongeduldige aard een fout. Ik had het gevoel dat mijn kinderen voortdurend opletten hoe het met hun vader ging. Bovendien woont één zoon dichtbij en die kon weleens spontaan aan de deur staan voor een praatje en een biertje. Ik wilde me niet door hem laten overvallen in een situatie waarin ik van alles zou moeten uitleggen. Dus stuurde ik twee dagen na de eerste ontmoeting met Karin al een kort appje aan de kinderen waarin ik ze over deze ontwikkeling informeerde, met als impliciete boodschap: laat mij maar even met rust, te zijner tijd vertel ik jullie meer.

Daarmee gaf ik feitelijk aan dat ik weer een relatie had, maar dat viel niet goed bij Karin. „Heb ik hier ook nog iets over te zeggen?”, vroeg ze.

Het schuldgevoel en de schaamte waren een uiting van mijn liefde en respect voor haar

Ondanks die gênante fout is Karin bij me gebleven. Maar nu kwam de fase waar ik het meest tegen opzag: hoe vertel ik mijn omgeving dat ik vier maanden na het overlijden van Andrea alweer een nieuwe relatie heb. Vooral dat ‘alweer’ vermeed ik en ook het ‘nieuw’ vond ik een beladen woord, want het suggereerde dat Andrea een afgesloten hoofdstuk was. Het moeilijkste was het aan de buren vertellen, want die hadden me nog maar kort geleden aan Andrea’s zijde gezien. Mijn nieuwe relatie voelde alsof ik haar zonder moeite had ingeruild en onbekommerd mijn leven wilde voortzetten.

Tot mijn grote opluchting bleef elke negatieve, sceptische of cynische reactie uit. Misschien zijn mensen ook te beleefd om het achterste van hun tong te laten zien, dat zal ik nooit weten. Maar het gaf me veel lucht. Ik woon aan een pleintje waar we veel buren kennen en Andrea was een graag geziene wandelaar met onze hond Sarah. Nu liep ik met Sarah en moest ik mijn ongepaste ongeduld bekennen aan de buren. Daarbij kon ik me gelukkig beroepen op Andrea’s bezwering dat zij niet wilde dat ik alleen zou blijven. Maar zo snel…

Met Karin heb ik teruggekeken op die periode. Ook zij had geen moeite met mijn korte weduwnaarschap. „Als ik met jou erover sprak, voelde het goed”, zei ze. Zij herinnerde zich een ontmoeting met een buurvrouw die op Andrea’s begrafenis had gesproken. „Ook zij was blij voor jou, blij dat de liefde doorging.”

Met Karin heb ik intussen veel over Andrea gepraat. Wij hebben haar graf bezocht en zij was bij de herdenkingsdienst die ik organiseerde in het kerkje. Op zulke familiemomenten staan we altijd stil bij wat ze voor ons heeft betekend en wat ze ons heeft nagelaten.

Heb ik me dan voor niets zo bekommerd om mijn ongeduld om een nieuwe relatie te vinden? Nee, het hoorde bij de trouw en de rouw die ik verschuldigd ben aan Andrea. Niemand in mijn omgeving heeft mij enig verwijt gemaakt dat ik me ongepast zou hebben gedragen. Het schuldgevoel en de schaamte waren een uiting van mijn liefde en respect voor haar, zij hoorden bij alles wat erbij komt kijken om afscheid te nemen van iemand die nog zo dicht bij je staat.