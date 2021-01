Maastricht is een vesting geworden

Het centrum van Maastricht kleurt lichtbruin. De winkels die in normale tijden juist ogen trekken, kopers lokken, zitten potdicht, hun etalages opgesloten achter lagen geperst hout.

„Een macabere gewaarwording”, zegt fotograaf Chris Keulen, die in Maastricht woont. Elke vrijdagochtend bezoekt hij de Vrijdag Markt in het centrum. De markt, vóór corona altijd vol Limburgers, Vlamingen en Duitsers, was de laatste maanden al doods maar is nu écht uitgestorven. „Ik liep door de straten rond de markt en zag wel honderd dichtgetimmerde winkels.”

Net als andere plaatsen bereiden steden in Limburg zich voor op mogelijke nieuwe avondklokrellen in het weekend. Dinsdagavond werd er in Maastricht, waar het sinds de invoering van de avondklok redelijk rustig bleef, al een noodverordening afgekondigd. Vrijdag was Venray de elfde Limburgse stad die dat deed. Zelfs de politie in Vlaanderen zet zich schrap, uit angst dat de rellen naar het zuiden overwaaien.

Chris Keulen registreerde het resultaat in de straten van Maastricht. „Die stilte en sereniteit, in de binnenstad van Maastricht. Ik denk dat dát de uitkomst van alles is. Van corona, de lockdown, de avondklok en de ongelijkheid in de samenleving. De wereld keert zich naar binnen.”