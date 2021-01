Lijsttrekkers debatteren voor het eerst op 8 februari op geheime locatie

De lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen zullen elkaar op 8 februari in het noorden van het land treffen voor het eerste verkiezingsdebat. De drie noordelijke provincies zullen het debat samen met de Leeuwarder Courant, Het Friesch Dagblad en het Dagblad van het Noorden organiseren, zo maakten zij vrijdag bekend. De exacte locatie van het debat blijft om veiligheidsredenen geheim gehouden. Hiertoe is besloten vanwege de avondklokrellen en het geweld tegen journalisten de afgelopen dagen. De organisatie zegt echter geen aanwijzingen te hebben dat de relschoppers het ook op dit debat hebben gemunt.

Het is de bedoeling dat de lijsttrekkers van de acht grootste partijen met elkaar in debat gaan. De VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP hebben al gezegd dat ze aanwezig zullen zijn. D66 en de PVV moeten nog uitsluitsel geven. Het debat staat onder leiding van de journalisten Welmoed Sijtsma (WNL) en Eelco Bosch van Rosenthal (Nieuwsuur). Er zal vanwege de coronapandemie geen publiek of pers aanwezig zijn. Wel zal het debat live te volgen zijn.

Bij het debat zullen zowel landelijke als regionale thema’s de revue passeren. De lijsttrekkers zullen in discussie gaan over de gevolgen van de coronapandemie, de spanningen in de samenleving en de problemen in de gezondheidszorg. Meer regionale onderwerpen als de toekomst van de Waddeneilanden en de Lelylijn zullen ook aan bod komen.

Bij de vorige verkiezingen in maart 2017 kreeg de VVD de meeste stemmen in Drenthe, gevolgd door het CDA en de PVV. Ook in Friesland waren die drie partijen het populairst, daar kregen de christendemocraten de meeste stemmen. Vergeleken met die provincies stemden de Groningers een stuk linkser: de SP werd in die provincie de grootste, gevolgd door de VVD en D66.