Law and order , de week van de VVD

Mark Rutte sloot de eerste week van de avondklok af zoals hij die op maandagochtend was begonnen: met een uithaal naar wie had meegedaan aan de rellen. In zijn wekelijkse persconferentie op vrijdag had hij het over „de vreselijke gewelddadigheden, de criminéle gewelddadigheden”. Hij had nog steeds geen zin om maar een seconde na te denken over de gemoedstoestand of achtergrond van de mensen op straat. Elk „normaal mens”, had hij eerder al gezegd, kon alleen „met afschuw” aanzien wat er op straat gebeurde: vernielingen, winkels die werden leeggeroofd. Met protesten tegen coronamaatregelen had het volgens Rutte niets te maken.

Met nog maar zes weken tot de verkiezingen zat er voor de andere lijsttrekkers weinig anders op dan toekijken. Alsof Rutte nog wel een zetje kon gebruiken in de peilingen – zijn partij staat al op meer dan veertig zetels – werd het ook nog een week die draaide om veiligheid op straat: hét thema waarmee de VVD al lang kiezers trekt.

Bij het aftreden van Rutte III, door de Toeslagenaffaire, had Rutte zich in de Tweede Kamer nog volop bereid getoond om na te denken en te praten over tekortkomingen van zijn kabinet, van hemzelf als premier. Hij had beterschap toegezegd. Veel ándere politieke leiders deden op maandag ook nog aan zelfreflectie over de onrust op straat: hadden ze onderschat hoe hevig de weerstand tegen de avondklok was? Wat hadden zijzelf anders kunnen doen? SGP-leider Kees van der Staaij, die tegen de avondklok was, zei dat hij „in de spiegel” zou kijken als later bleek dat hij had bijgedragen aan de onvrede. In de Tweede Kamer had hij vorige week gezegd dat je een „elastiek” niet kon blíjven oprekken.

Maar Rutte en zijn VVD wilden van geen spiegel weten. Wat je zag op straat was „puur crimineel gedrag”, zei de demissionaire premier al aan het begin van de week. En het was „heel goed dat we politie hebben die ertegen optreedt”. Hij wilde ook vooral niet „zoeken naar diepere sociologische oorzaken” van de onrust.

Lees ook: Schade rellen niet makkelijk te verhalen

Pech in je leven

Naaste medewerkers van Rutte weten dat hij voor boze of verwarde mensen bij zijn eigen ministerie bijna altijd aandacht heeft. Dan horen ze hem daarna zeggen dat iedereen pech kan hebben in zijn leven. Maar nu ging het om veiligheid op straat, law and order – als kiezers de VVD ergens mee associëren is dat het wel. Rutte was meteen rolvast, net als VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die zei dat „goedwillende mensen” moesten zien dat er „stevig werd opgetreden”.

De kritiek in het weekend van andere partijleiders op Rutte en het VVD-beleid – van GroenLinks-leider Jesse Klaver, CDA’er Wopke Hoekstra en PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen – kreeg nauwelijks nog aandacht.

In zijn eerste jaren als VVD-leider, vanaf 2006, had Rutte geprobeerd om ook van zorg en onderwijs belangrijke VVD-thema’s te maken. Zijn partij werd in 2010 pas de grootste toen hij dat idee achter zich had gelaten en in de campagne alleen nog maar was gaan praten over economie en veiligheid. De VVD was vanaf die tijd ook alle campagneboodschappen, thema’s en slogans gaan testen bij kiezers. Dat is de partij blijven doen. VVD’ers op het Binnenhof weten heel precies wat hun eigen achterban en mogelijke nieuwe kiezers belangrijk vinden, of belangrijk kunnen gáán vinden.

Uit een peiling van EenVandaag bleek deze week dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders helemaal geen zin heeft om na te denken over de motieven van de mensen op straat, bij 94 procent overheerste afkeer van wat er gebeurde.

Op woensdagmiddag, in een Tweede Kamerdebat over de rellen, was er bij andere partijen nog maar weinig over van de neiging om na te denken over hun eigen rol of over de onvrede door de coronamaatregelen. PVV-leider Geert Wilders, die net als de VVD die neiging al helemaal niet had gehad, eiste dat het kabinet het leger zou inzetten tegen de relschoppers. Rutte hoorde het welwillend aan – er was geen taboe op, zei hij – maar noemde het nog niet nodig.

GroenLinks-fractievoorzitter Klaver noemde in het debat de mensen die op straat aan het rellen waren „tuig” dat door de politie „stevig moet worden aangepakt”. En alleen SP’er Michiel van Nispen begon over de sociologische verklaringen waar de premier niets van moest hebben. Was dat wel verstandig? Als je daar wél over nadacht, zei Van Nispen, kon je zulke rellen de volgende keer misschien toch voorkomen?

Rutte noemde dat „op zich een terecht punt”. Maar je moest het gedrag vooral niet gaan „vergoelijken”.

Lees ook: De harde kern mag de politie wel helpen, maar liever niet té hard

Het gezag van Grapperhaus

Dat vooral de VVD zichzelf kon laten zien als partij-voor-de-veiligheid heeft ook te maken met een belangrijke zwakte van het CDA. Die partij had met de eigen minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus, zo’n rol ook kunnen opeisen. Maar Grapperhaus verloor zijn gezag toen in de zomer bleek dat hij zich op zijn bruiloft niet aan de coronaregels had gehouden.

De VVD had ook nog eens het toeval dat net afgelopen week in de Tweede Kamer een wet werd behandeld die vooral Ruttes partij graag wil: die regelt dat je bij geweld tegen de politie en hulpverleners niet meer alléén een taakstraf kan krijgen. Je krijgt dan ook onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Het is Rutte zelf die zich al jaren druk maakt over geweld tegen hulpverleners. Twee jaar geleden zei hij dat hij de mensen die zoiets deden „het liefst” zelf in elkaar wilde slaan.

„Prachtig hoor”, zei hij vrijdagmiddag opnieuw over sociologisch onderzoek naar mogelijke oorzaken van de onrust op straat. Maar de man die „het nagelstudiootje” van een vrouw in Rotterdam „kort en klein” had geslagen moest nu vooral niet denken: „Ja logisch, ik had een slechte jeugd.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021