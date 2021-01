Krijgsmacht en regering Myanmar overhoop, mogelijk coup op handen

In Myanmar lopen de spanningen tussen de krijgsmacht en de regering dermate hoog op, dat gevreesd wordt voor een staatsgreep. Volgens de krijgsmacht van het land is bij de parlementsverkiezingen van november gefraudeerd, maar de kiescommissie heeft die aantijgingen, tot onvrede van de militairen, naast zich neergelegd. Het leger heeft nu aangekondigd „actie” te zullen ondernemen. Een woordvoerder weigerde vrijdag tegenover persbureau Reuters uit te sluiten dat de militairen de macht overnemen als de verkiezingscommissie hun verwijten blijft negeren.

Volgens de krijgsmacht zijn bij de parlementsverkiezingen, die de regeringspartij van leider Aung San Suu Kyi overtuigend won, miljoenen registratiefouten gemaakt, waardoor mensen twee keer konden stemmen. De kiescommissie zegt dat de militairen hiervoor geen bewijs hebben geleverd.

De dreigementen hebben tot bezorgde reacties vanuit de internationale gemeenschap geleid, onder andere van António Guterres. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept donderdag „alle partijen” op „af te zien van elke vorm van opruiing of provocatie”. Volgens Guterres moet de uitkomst van de parlementsverkiezingen gerespecteerd worden. Ook een coalitie van onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere westerse landen heeft zich uitgesproken tegen „elke poging de verkiezingsuitslag te veranderen”.

Aanstaande maandag moet het nieuwe parlement van Myanmar zitting nemen. De partij van Aung San Suu Kyi won de verkiezingen met 83 procent van de stemmen. Haar door het leger gesteunde concurrent won slechts 33 van de 476 zetels. Het Myanmarese leger was, totdat Suu Kyi de verkiezingen in 2015 overtuigend won, vijf decennia lang aan de macht in het Aziatische land. Ook de afgelopen vijf jaar hebben de militairen een belangrijke en machtige rol behouden in de Myanmarese politiek.