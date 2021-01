Den Bosch was niet eens de ergst getroffen stad van de avondklokrellen, wel de meest machteloze en mediagenieke. Logisch dat de koning, die toch echt zijn gezicht moest laten zien om zijn bestaan te rechtvaardigen, besloot om naar de Brabantse hoofdstad af te reizen. Grote kans dat iedereen die hij daar tegenkwam veel kracht en hoop uit zijn holle frasen zou putten. Hij hoefde alleen maar een lucifer bij de lont van het rotje te houden.

En ja hoor…

Pfffft... knalletje.

Omroep Brabant kwam met een extra bulletin.

Karin Rademaker van Hotel Central, voor de gelegenheid in het oranje gestoken, over het bezoek van de koning aan haar hotel: „Ik ben blij dat hij komt, zelfs fysiek komt, doorvraagt, mensen aan het woord laat. We moeten als blok zeggen: ‘Dit is onacceptabel’ en daarna uitvogelen hoe het kon gebeuren.”

Ach.

Daarna sprak de koning in haar hotel met andere getroffen ondernemers en ook met de voorzitter van FC Den Bosch.

De voorzitter van FC Den Bosch…

Om hem te bedanken voor de M-Side, het bewezen uitschot dat van burgemeester Jack Mikkers in fluorescerende hesjes mocht waken bij een winkelcentrum? Geen idee hoe de koning over weerkorpsen denkt, of ging het gewoon over voetbal? Ze staan een-na-laatste in de Keuken Kampioen Divisie.

Dan stapvoets naast de burgemeester naar de Primera van Maaike Neuféglise in de Visstraat, media-aandacht gegarandeerd. Maaike was gefilmd toen ze haar vernielde winkel inspecteerde en met haar man Guido als zwijgende sidekick uitgegroeid tot het gezicht van alle geraakte ondernemers in het land.

De zaak was inmiddels opgeruimd, het rek met ansichtkaarten stond weer.

De koning, de enorme blauwe mondkap keurig over de neus, trapte open deuren in. Hij noemde Maaike het symbool van hoop in verschrikkelijke tijden. Maaike deed weer verbaasd en geraakt, dat is inmiddels haar rol. Dit bezoek raakte haar, zoals ook het telefoontje van minister-president Rutte, alle bloemstukken van Bosschenaren, de inzamelactie voor haar van GeenStijl en haar eigen optreden bij Jinek haar raakten.

Ze voelde zich gezien.

„Ik dacht dat alleen de burgemeester zou komen…”

Hand voor de mond.

Daarna had de koning nog een informeel babbeltje met twee vertegenwoordigers van de stadsreiniging. Dat was zeker wel aanpoten geweest de dag na de avond?

Hij liet zich wegrijden met dienstauto, hij had het gezien, ze hadden hem gezien. De middeleeuwse stad met haar horige inwoners bleef achter in de veilige armen van de M-Side.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.