Karaktermoord op Maurice de Hond? Dat viel wel mee

Nou, over voorpubliciteit had het journalistieke programma Propaganda niet te klagen. Donderdag, een paar uur voor de uitzending, twitterde Maurice de Hond dat er in het programma (en bij De Correspondent en NRC) een poging tot karaktermoord gedaan zou worden. Een televisierecensent rent ook maar achter de sirenes aan, dus ik zette om negen uur NPO2 aan.

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat er veel bloed zou vloeien. Drie van de jonge presentatoren (Nick Felix, Charisa Chotoe en NRC-collega Thomas Rueb) voerden een kunstmatig aandoend gesprek over nepaccounts op Twitter. Ook kwam de zelfbenoemde Museumpleinvlogger Dave Roelvink aan de orde. De man is een monument van kolderieke incompetentie, maar de link met het door Propaganda beloofde nepnieuws werd mij niet duidelijk.

De zaak-De Hond werd breed aangepakt: ’s mans paniekzaaierij aangaande de millenniumbug, zijn bemoeienis met de Deventer moordzaak (die hem een veroordeling voor smaad opleverde), de mislukking met de Steve Jobs-scholen – pijnlijk allemaal, maar toch hooguit karaktersuïcide.

Gelukkig beperkte Propaganda zich niet tot oude De Hond-koeien. In het coronadebat onderscheidde de opiniepeiler zich door zich vast te bijten in de stelling dat aerosolen de hoofdverspreiders van het virus zouden zijn. Dan was anderhalve meter afstand houden zinloos en ventilatie essentieel. Een hoogleraar statistiek uit Groningen legde uit dat De Hond volgens hem aan cherry picking in de onderzoeken deed.

Het eigen onderzoek van het programma leverde een beeld op van De Hond als een man die niet alleen van andermans opinies, maar ook van zijn eigen opvattingen een verdienmodel heeft gemaakt. Zo kreeg hij van een vastgoedondernemer 100.000 euro om zijn blog te verbouwen tot de website Smartexit.nu. Precies op hetzelfde moment begon onder dezelfde naam (stom toeval, aldus cafémiljonair Won Yip) een door de horecabranche gefinancierde stichting te ijveren voor afschaffing van de anderhalvemeterregel. Zo diende De Honds selectieve nieuwsgaring een commercieel doel.

Ook liet De Hond donaties voor de Stichting Oordeel Zelf (ooit bedoeld voor de Deventer moordzaak, inmiddels statutair omgevormd ten behoeve van de coronastrijd) rechtstreeks naar zijn persoonlijke rekening overboeken. Dat is niet verboden, maar het is natuurlijk wel iets waar mensen uitleg over kunnen vragen. Daar had Maurice de Hond geen zin in, bleek uit ‘lange e-mails’ die hij aan Propaganda stuurde. Wel werd zijn site zo aangepast dat donaties nu rechtstreeks naar zijn stichting gingen.

Al met al was dit geen karaktermoord waar een gemiddelde dorpssheriff voor uit zijn bureaustoel komt geklauterd. De ernst van de aantijgingen gaf daar geen aanleiding toe: dat Maurice de Hond een handige man is die tegenspraak slecht verteert, was de meeste mensen al eerder gaan dagen. En de beweringen waren nergens suggestief.

We beleven op het moment een prettig journalistiek golfje op tv. Zo maakte PowNed de afgelopen weken de originele docureeks Bait, haalt Danny Ghosen mooie verhalen op van de straat en timmert KRO-NCRV aan de weg met Pointer, het platform waar Propaganda redactioneel mee samenwerkt.

Propaganda zelf is het jonge neefje van Medialogica en heeft een stevige journalistieke basis, al wordt er voor een programma dat wil factchecken soms wat losjes geformuleerd. En de opmerking dat oud-Ajacied (en nu coronascepticus) Bryan Roy „van linksbuiten was veranderd in een rechtsbuiten” was er eentje met, zou Louis van Gaal zeggen, te weinig rendement.