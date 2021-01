Jonge kinderen kunnen niet zonder de klas

Wij zijn leerkrachten op een basisschool in Utrecht en werken in de groepen 1, 2 en 3. Via Teams hebben wij dagelijks verschillende contactmomenten met de kinderen. Wij bieden structuur aan in het thuiswerk, geven instructies en gebruiken de tijd om iedereen te zien.

Normaal gesproken vormen de kinderen zich op school met elkaar tot wie zij zijn. Zij zien de leerkracht 25 uur per week. Nu zien we ze nog steeds, maar via een computerscherm. We willen stilstaan bij de onzichtbare effecten van de lockdown op jonge kinderen.

Als leerkracht gaf je een jaar geleden kinderen een aai over de bol. Door de lockdown is er nu geen fysiek contact meer. Deze aai over de bol is van groot belang, voor de waardering. Nu kunnen we alleen een handje in Teams omhoog doen om te laten merken dat we een kind hebben gezien. Dit geeft niet hetzelfde effect. Vierjarigen die nu zouden starten op school, zien hun klasgenoten voor het eerst via een computerscherm. Niet in de veiligheid van de eigen klas, niet met het gevoel dat je ergens bij hoort.

Lisa van Eijk is leerkracht groep 3; Amber Dalhuisen is leerkracht groep 1-2, IB-er groep 1-2-3, bouwcoördinator groep 1-2; Linda van Rooijen is IB-er (intern begeleider) groep 4 en bouwcoördinator groep 3-4. Alle drie werken aan de Gertrudisschool in Utrecht.

Op het moment dat kinderen op school komen, krijgen ze te maken met letters en cijfers. In de kleuterklas gebeurt dit spelenderwijs, waarbij de letters en cijfers met het gehele lichaam worden geoefend. Dit past goed bij de motorische ontwikkeling van een kleuter. Letters en cijfers worden gemaakt met klei, in het zand of groots in de lucht.

In groep 3 gaan ze écht lezen en schrijven. Om de dag wordt er een nieuwe letter aangeboden. We maken deze letter met materialen, bedenken er woorden mee en gebruiken ook nog ons hele lichaam. Vervolgens gaan we woorden lezen waar deze nieuwe letter in zit, eerst doet de leerkracht het voor, daarna doen we het met zijn allen tegelijk en vervolgens lezen de kinderen het zelf.

Foutjes worden direct gecorrigeerd. We zorgen dat we de kinderen niet uit het oog verliezen zodat we direct kunnen ingrijpen als iets nog niet lukt. Om te voorkomen dat iemand achterop raakt, wordt er elke twee weken getoetst. Tegelijkertijd leren de kinderen schrijven. Iedere dag herhalen we hoe ze op hun stoel moeten zitten en hoe ze hun potlood vast moeten houden, zodat het een automatisme wordt.

Op dit moment geven we al deze lessen online. Als de leerkracht hardop leest, hoop je maar dat de kinderen met hun vinger meelezen, het is namelijk lastig terugvinden als je niet meer weet waar je bent en alle letters nog gekke tekens voor je zijn. Ook weet de leerkracht niet of iedereen wel hardop meeleest als je dat vraagt. Foutjes hoor je niet en ook niet of ze het bij kunnen houden. Je ziet niet of het kind meeleest met zijn of haar vinger, of gewoon naar de plaatjes kijkt. Ook het schrijven en kleuren of knutselen kun je niet zien. Zelf weten de kinderen het trouwens niet als ze een foutje maakten, ze krijgen namelijk geen feedback.

Structuur, herhaling en begeleiding

Het lesgeven aan jonge kinderen vraagt structuur, herhaling en begeleiding. Op dit moment moeten ouders daarvoor zorgen. Veel kinderen lezen thuis zelfstandig hun boekjes of werken alleen uit werkboekjes, aangezien ouders ook hun eigen werk hebben. Terwijl het zo belangrijk is dat ze direct worden gecorrigeerd om ze het juiste aan te leren.

We merken dat kinderen hun schaar of potlood verkeerd vast houden (als ze tenminste met potlood schrijven, want sommigen schrijven met een pen). Kinderen zitten vaak op een draaiende bureaustoel of aan de eettafel, want thuis heb je nou eenmaal niet een tafel en stoel op de juiste hoogte. Dit zijn juist dingen die enorm belangrijk zijn en die vragen om directe feedback van de leerkracht. Iets jong aanleren is makkelijker dan iets oud(er) afleren, kinderen vallen snel terug in oude patronen.

Lees ook: In België kiezen politici ferm tegen sluiten van scholen

Doordat we de kinderen niet fysiek begeleiden, zien we in groep 3 niet of de letters voldoende zijn geautomatiseerd. De stof gaat verder, maar is een kind daar wel klaar voor? Neem bijvoorbeeld de ‘eu’ en de ‘ui’, die klinken best wel hetzelfde. Is het nou keuken of kuiken?

We vragen ons af wat dit gebrek aan onderwijs later met deze kinderen zal doen. In groep 3 wordt de basis voor lezen en schrijven gelegd.

Worden kinderen hier niet zorgvuldig bij ondersteund dan leren ze dingen verkeerd aan waar ze lang last van kunnen houden. Wordt een kind aan het begin van het leerproces gehinderd dan zal het de rest van de schoolcarrière achter de feiten aan blijven lopen.

Het is een risico dat het technisch lezen eind dit schooljaar nog niet bij iedereen op niveau is. Ontbreekt het de leerling aan het juiste niveau van technisch lezen, dan zal ook het begrijpend lezen moeilijker gaan. Als alle kinderen weer naar school mogen, gaan wij daarom toetsen om het niveau van ieder kind te bepalen en spelen hier vervolgens op in.

Ouders zijn geen leraren en dat hoeft ook niet. Thuis is een plek voor ontspanning. Zeker jonge kinderen hebben hulp nodig, ouders letten minder op de manier waarop een potlood wordt vastgehouden en hoe je cijfers en letters schrijft. Als school zijn wij dankbaar dat ouders hun best doen en er het beste van proberen te maken. Maar van hen kan niet verwacht worden dat ze weten niet hoe we dingen in de klas uitleggen. Dit levert thuis veel frustraties op. Kinderen worden boos. Waar is de juf, de meester? Wij hopen dat wij snel alle kinderen weer écht mogen zien, in de klas. Dat is zo belangrijk.