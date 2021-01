Joe Biden wil erfenis van Trump snel uitwissen

President Joe Biden probeert de erfenis van zijn voorganger zo snel mogelijk uit te wissen. In zijn eerste dagen tekende hij in hoog tempo executive orders om beleid van Trump terug te draaien en campagnebeloften gestand te doen. Trump zelf heeft zich teruggetrokken in Florida – maar niet alleen om te golfen.

Na negen dagen had Biden een kleine veertig besluiten ondertekend die optellen tot een bescheiden contrarevolutie. Het inreisverbod uit islamitische landen? Doorgehaald. De muur aan de grens met Mexico? Bouw gestopt. Het verbod op transgenders in het leger? Doorgestreept. Het verbod op het financieel ondersteunen van buitenlandse organisaties die abortus plegen of er voorlichting over geven? Teruggedraaid.

Milieuactivisten hadden eindelijk weer eens een paar goede dagen. Tijdens de eerste uren achter zijn nieuwe bureau bracht Biden de VS terug onder het Klimaatakkoord van Parijs waar Trump in 2017 was uitgestapt. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is inmiddels virtueel onderweg als klimaatgezant. Op internationale fora meldde hij de VS terug met, naar eigen zeggen, ambitie en nederigheid. Kerry weet dat de VS na vier jaar afwezigheid niet meteen op hoge poten voorbeeldig gedrag van andere staten kunnen eisen.

De bescherming van natuurgebieden wordt hersteld, de uitgifte van concessies voor olie- en gaswinning in een Nationaal Wildpark in Alaska gestaakt, de vergunning voor het omstreden Keystone XL-project, een pijpleidingstelsel van 2.000 kilometer dat ruwe olie van Canada naar de VS moet vervoeren, ingetrokken.

Ook werden feiten en fatsoen in ere hersteld: Biden laat de heroprichting van een wetenschappelijke adviesraad onderzoeken en ambtenaren moeten weer een ethische eed afleggen, een verplichting die Trump vlak voor vertrek nog even had afgeschaft. De toegang tot betaalbare gezondheidszorg, een belangrijke Democratische belofte, wordt verbeterd, evenals de bescherming van migranten en minderheden.

De grootste uitdaging voor Biden is uiteraard de pandemie. Trump liet de bestrijding na aanvankelijk activisme over aan de staten, Biden geeft de federale overheid weer een centrale rol. In federale gebouwen werden mondkapjes verplicht, evenals in het openbaar vervoer en in vliegtuigen. Eerder kondigde Biden al een immens economisch steunpakket aan.

Goedmaken met Trump

En Trump? Rond hem was het even stil, hij is weg uit Washington en verbannen van Twitter. Deze week ontving hij in zijn resort in Florida de Republikeinse Afgevaardigde, Kevin McCarthy. De leider van de Republikeinen in het Huis staat te boek als een loyale Trump-aanhanger, maar nam na de bestorming van het Capitool afstand van hem, om later Trumps aandeel in de rellen weer te bagatelliseren. Hij ging naar Mar-a-Lago om het weer helemaal goed te maken en zich te verzekeren van Trumps steun.

Trump liet na afloop een verklaring uitgaan waaruit blijkt dat hij zichzelf nog steeds ziet als een belangrijke planeet in het Republikeinse sterrenstelsel. „De populariteit van Trump is nog nooit zo groot geweest als vandaag en zijn steun betekent misschien wel meer dan welke ondersteuning dan ook die ooit werd uitgesproken.”

Steeds meer Republikeinen komen klaarblijkelijk tot de conclusie dat ze niet zonder de steun Trump kunnen of willen. Begin deze week stemden 45 Republikeinse senatoren tegen het impeachmentproces dat over twee weken in de Senaat begint. Slechts 5 Republikeinen willen dat Trump in de Senaat terecht staat omdat hij zijn achterban aanspoorde het Capitool te bestormen. Om hem te veroordelen hebben de Democraten de steun van meer Republikeinen nodig. Het is dus denkbaar dat Trump ook zijn tweede impeachment overleeft.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021