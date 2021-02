Wilma Schuhmacher: ‘Je weet dat iedereen uiteindelijk gaat’

Antiquariaat Schuhmacher, sedert 1952. Wilma Schuhmacher en Max Schuhmacher. Achter de laatste een obelisk – Max Schuhmacher, die de zaak oprichtte en sindsdien beheerde, overleed in 2007. Hij werd 79, tot op het laatst stond hij in het antiquariaat en bezocht hij veilingen. Nu beheert Wilma, zijn halfzus, Antiquariaat Schuhmacher. Ze is 93.

Er zijn antiquaren die gretig verzamelen. En er zijn antiquaren die niet alleen verzamelen, maar ook bezeten raken door de boeken die ze verzamelen. Zulke antiquaars zijn de Schuhmachers.

Over deze serie We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

Antiquariaat Schuhmacher, op de hoek van de Geldersekade en de Recht Boomssloot in Amsterdam, is uniek in Nederland. Je vindt er een collectie van meer dan honderdduizend boeken. Vooral Nederlandse literatuur uit de periode 1870-1960, maar ook gedetailleerde catalogi van bijzondere, vaak complete collecties van onder anderen Menno ter Braak, Louis Couperus en E. du Perron. Het is het resultaat van decennia ijverig verzamelen.

Wilma Schuhmacher oogt breekbaar, maar vergis je niet: nog altijd bestiert ze het antiquariaat alsof de tijd geen grip op haar heeft. En weliswaar mailt ze ze niet zelf, dat doet neerlandicus en cryptogrammenmaker Mark Leenen voor haar, het is wel degelijk háár tekst die je leest in haar nieuwsbrieven met „graankorreltjes en soms bloemetjes uit de voorraad”, die ze ‘vlugschriften’ noemt.

De vlugschriften worden gestuurd naar enkele honderden trouwe lezers, voor wie zij en haar broer goede bekenden zijn geworden; vaak voegt ze persoonlijke verhalen toe. Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding verscheen in 2020 een reeks vlugschriften, met daarin opgenomen een lijst literaire bundels uit de voorraad clandestiene uitgaven, uitgegeven in de Tweede Wereldoorlog.

Neem dit vlugschrift van juni vorig jaar, over de dichter J.C. Bloem, waarin ze zoals wel vaker haar broer Max herdenkt. Net zoals ze in het gesprek ook vaak ‘wij’ zegt, alsof Max er nog is.

Boven de kaart waarmee ik Max zijn dood berichtte, stonden twee regels uit Bloems Na de Bevrijding II:

Alomtegenwoordig, onverstoorbaar

Is het leven, dat den dood ontbloeit

Wilma Schuhmacher

PS De coronakorting à 10% blijft nog even bestaan, als een poging om mee te helpen het leven weer op gang te krijgen - noem het een uitgestoken hand.

Over Max straks meer.

Foto Merlijn Doomernik Foto Merlijn Doomernik Foto Merlijn Doomernik Foto Merlijn Doomernik Foto MerlijnFoto Merlijn Doomernik Doomernik

Eerst de vraag: hoe gaat het met haar? Want het had niet veel gescheeld of dit gesprek had niet plaatsgevonden. Al meer dan vijftig jaar heeft de antiquaar last van een duizeligheidsziekte, sinds vorig jaar is ze hartpatiënt. Op een nacht, begin 2020, werd ze niet lekker en belde ze een vriendin. „Ik zei tegen haar: ik ga dood. En het gekke is dat je dan heel rustig wordt. Met ook wel een beetje lichte spijt, zo van: jammer.”

Het gaat niet om wat je ervoor krijgt, maar wat je toekomt

De vriendin belde een ambulance. De hulpdiensten moesten haar vervolgens via het raam naar buiten zien te krijgen – een brancard paste niet door de oude, krappe wenteltrap. Ze herinnert zich hoe ze omhoogkeek: „Ik zag al die gezichten. En later al die machines. Het is dat het voor dit hele coronagedoe gebeurde, anders was ik er waarschijnlijk niet meer.”

Ze herstelde, al is ze niet meer zo mobiel. Uit haar vlugschrift van juni 2020, dat gaat over een beschrijving van boeken aan de hand van beelden:

Dat maakt de Visuele Bibliografie , die ik o.a. in het ziekenhuis bedacht en waar mensen als bijv. Ernst Braches, Dirk De Geest en Paul Dijstelberge enthousiast over zijn, mogelijk. Niet alleen als idee, maar ook om uit te voeren. Daarvoor zou ik dus graag, want Mark heeft in de ene dag per week plenty, zo niet te veel, te doen, wat hulp hebben. Zeg twee middagen per week, omdat ik fysiek nog lang niet de oude ben.

Ze kan de trap niet meer af, vertelt ze. „Van al dat liggen word je zo slap. Ik ben een vaatdoekje geworden. Ach ja, dat is de prijs die je betaalt voor deze leeftijd.” Maar anders dan haar fragiele voorkomen zou kunnen doen vermoeden, is ze nog scherp van geest en kan ze geanimeerd vertellen over haar lange leven.

U zat in het verzet, las ik in een van uw vlugschriften.

„Als koerierster van het gewapende vrije verzet, toen ik zeventien was. Mijn moeder had een adres waarop we onderduikers in huis namen. Een benedenwoning met een kruipruimte was het, waar we ook koffertjes bewaarden met valse of gestolen bonkaarten en goederen, bijvoorbeeld antiek.”

Ze herinnert zich hoe Joodse buren werden weggehaald uit hun straat. „Mevrouw Velleman, haar man was al eerder opgeroepen. Zij werd met een reeks kinderen op een gegeven moment opgehaald. Aan het einde van de straat draaide ze zich nog een laatste keer om en wuifde. Dat vergeet ik nooit.”

Zoals ze dit vertelt ziet ze de gebeurtenissen weer voor zich, vertelt ze. Ze heeft, zegt ze, „een visueel geheugen”. En het is dat feilloze geheugen dat haar later zo onmisbaar maakte voor het antiquariaat van haar broer, die zelf een gedetailleerde kennis had van hun grote voorraad.

Dat Wilma Schuhmacher aan de slag ging in het antiquariaat van Max, was deels noodgedwongen. Aanvankelijk wilde ze arts worden. „Ik wilde naar India, waar je met één dokter erbij al een enorme bijdrage kon leveren. Maar toen er bij mijn moeder een hersentumor werd geconstateerd, is daar niks van gekomen. Mijn moeder overleed en ik kon mijn studie medicijnen niet meer betalen.”

Kennis uitdragen is werk dat gewoon gedaan moet worden

De carrièreswitch pakte goed uit: Wilma en Max Schuhmacher vulden elkaar perfect aan. Hij deed de inkoop en bezocht veilingen, zij richtte zich op de presentatie van de aangeboden boeken. De precisie waarmee ze wellicht chirurg had kunnen worden, paste ze toe in haar nieuwe werk.

Wilma en Max, die allebei ongehuwd waren, woonden vanaf 1957 boven het antiquariaat. Daar gingen ze tot laat in de avond door met werken, ook in de weekenden. „We waren getrouwd met de zaak”, zegt ze. De boeken werden hun wereld, het antiquariaat hun levenswerk. Geen toeval, vindt ze, „als je vanaf je zevende al leest”.

In de catalogi introduceerde ze nieuwe beschrijvingssystemen. En dat werd het specialisme waarin ze uitblonken: grondig samengestelde catalogi van boeken en manuscripten van schrijvers als Multatuli, J.H. Leopold, Willem Elsschot en Couperus. In de catalogi vermeldde zij systematisch, en zeer gedetailleerd, de verschillen, overeenkomsten, slordigheden en afwijkingen van verschillende drukken.

Die werkwijze zorgde voor bijzondere ‘oeuvrecatalogi’, waarmee het antiquariaat zich onderscheidde en uitgroeide tot hét adres voor Nederlandse literatuur. In 1991 werd Wilma Schuhmacher bekroond met de Laurens Janszoon Costerprijs, voor haar ‘verdiensten in het boekenvak’.

Jullie verkochten niet alleen, maar verzamelden ook boeken om te bewaren en te bestuderen.

„Ik ben meer wetenschapper, mijn broer was beter als handelaar. Hij deed de praktische kant, en ik de wetenschappelijke, maar we zaten principieel op één lijn. Voor ons staat geld niet voorop, het gaat om wat je toekomt. Bij een aantal van onze collega’s staat verkoop wel voorop, vandaar dat we nauwelijks vrienden hebben in de antiquarrenwereld. Onze vrienden waren vaak wetenschappers, neerlandici vooral. Dat komt door ons specialisme: we schrijven de informatie over onze boeken heel gedetailleerd op, zodat een koper werkelijk alles weet over het boek.”

Wetenschappers zijn onbaatzuchtiger, vindt u?

„We hebben gewoon meer met elkaar gemeen. Het interesseert mij hoe iets in elkaar zit. Dan zei een uitgever dat een boek in de tweede druk was veranderd. En dan ging ik eens goed kijken: naar de tekst, het zetsel, de papiersoort, de bindwijze. En als je goed kijkt ontdek je soms zelfs verschillen binnen dezelfde druk, of opvallende overeenkomsten tussen verschillende drukken. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat uitgevers soms maar de helft van een eerste druk lieten binden. De overgebleven vellen kregen dan jaren later pas een nieuw jasje. Dat gebeurde al bij Louis Couperus, zijn werk ging verder in een serie bandvarianten, in wezen de eerste druk. Dat was goedkoper, het bespaarde de uitgever geld. Dus het gaat om heel goed kijken: waarom zit daar een draadje? Een mengeling van twee drukken die slordig in elkaar was gezet: dat zag ik aan de hand van een los draadje.”

Een rijke klant gaat net zo dood als een andere klant

Deze vorm van boekwetenschappelijke inspectie werpt een ander licht op de uitgeverspraktijken in de eerste helft van de twintigste eeuw. Samen met wetenschappers wil ze nu een ‘visuele bibliografie’ van de Nederlandse literatuur opzetten, net zo systematisch als ze dat deed bij het samenstellen van de catalogi. Te beginnen bij haar eigen voorraad.

Het antiquariaat krijgt daarmee als archiefhuis bijna een museale functie. Maar Wilma Schuhmacher ziet haar bijdrage als: „Werk dat gewoon gedaan moet worden. Kennis vergaren maar ook uitdragen.”

Foto Merlijn Doomernik

Waaruit haalt u in uw werk de meeste voldoening?

„Uit de vriendschappen die hier zijn ontstaan. Vriendschap is een levensvoorwaarde, het is een soort samen, je bent elkaars klankbord. In onze zaak kwamen mensen die wezenlijk geïnteresseerd waren in boeken. Veel vrienden zijn inmiddels natuurlijk overleden. De eerste, en tegen haar keek ik echt op, was een klant van ons: Maartje Draak, lector Keltische taal- en letterkunde. Zij overleed in 1995. Ik herinner me haar inaugurele rede nog toen ze hoogleraar werd, Betovering voor een etmaal. Want dat kon een druïde, over iemand een betovering leggen. Och, ze was zo geweldig. Het grapje was daarna: Wilma was betoverd voor altijd.”

Wat doet dat met u, al die mensen die uit uw leven verdwijnen?

„Vreselijk veel verdriet. Aan de andere kant: je weet dat iedereen gaat. Ik zei eens tegen een rijke klant die pingelde, en de rijken pingelen veel meer dan de gewone mensen moet ik zeggen, u gaat net zo dood als een ander. Dat vond hij niet leuk om te horen, maar het is wel zo.”

Na de dood van haar broer zijn er onverwachts ook nieuwe vrienden bijgekomen, zegt ze. „Mensen die verder kijken dan hun neus lang is. Die komen dan hier terecht.” Ze geniet nog altijd van haar werk. En ze wordt blij van kunst. Naast boeken verzamelde zij, mét Max, etnografica, laat negentiende-eeuwse schilderijen en – in de tuin van hun huis in Ierland – rhododendrons en magnolia’s. Ze heeft een voorliefde voor keramiek: Noord-Nederlandse majolica, Delfts wit (zeventiende-eeuws), maar ook Perzisch en precolumbiaans. „Dat vind ik gewoon mooi.”

Wat gebeurt er met het antiquariaat als u er niet meer bent?

„Deels zal het verdergaan, deels zal het geveild worden. De zaak is niet over te dragen, die verandert toch van gedaante. Ik zou in ieder geval willen dat de Ter Braak-collectie, inclusief zo’n zeventig opdrachtexemplaren aan naaste vrienden als E. du Perron, niet geveild wordt. Ik hoop dat een universiteitsbibliotheek die wil overnemen, zoals onze Elsschot-collectie, gepubliceerd als Elsschot in Boek en Band, in 2010 is ondergebracht in het Letterenhuis van Antwerpen. De conservator van de Universiteitsbibliotheek Leiden heeft interesse in de collectie. Ik vraag er niet veel voor, maar zou er wel iets voor willen en moeten krijgen.” Want, herhaalt ze: „Het gaat niet om wat je ervoor krijgt, het gaat erom wat je toekomt.”

Ondanks haar broze gezondheid maakt ze zich tijdens deze coronacrisis geen zorgen. „Dan ga je een jaar eerder. Deze pandemie gaat ten koste van een hele hoop mensen, en ik weet zelf uit mijn ervaring na de oorlog, hoelang het duurde voor ik zelf weer gewoon werd.”

We gaan rustig door, zegt ze aan het einde van het gesprek. „Als ‘een halve’. Zonder Max.”

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven