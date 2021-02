‘Ict helaas niet sexy voor politici’

Afgelopen dinsdag, tijdens het wekelijkse vragenuur, moest minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zich weer eens in de Tweede Kamer verantwoorden. Ditmaal geen vragen over coronatesten of de trage vaccinatiecampagne, maar over een nieuwe tegenvaller in zijn coronabeleid: een groot datalek.

Uit twee computersystemen waarmee de 25 GGD’s in het land coronatests en bron- en contactonderzoek registreren, bleken vertrouwelijke persoonsgegevens zoals burgerservicenummers te zijn ontvreemd, meldde RTL Nieuws maandag. Informatie die vervolgens te koop was aangeboden op de zwarte markt. De Tweede Kamer reageerde geschokt. De Jonge hield vol dat de GGD-systemen „continu” zijn gecontroleerd, zelfs veiliger zijn gemaakt, maar dat er uiteindelijk „tegen dit type misdaad natuurlijk geen kruid gewassen” is.

Daarmee ontweek de minister volgens menigeen een fundamenteel probleem. Het datalek laat opnieuw zien welke risico’s er kleven aan het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden data van burgers. Vorig jaar verbood de rechtbank in Den Haag slimme software om uitkerings- en belastingfraude op te sporen. In het Systeem Risico Indicatie (SyRI) werd een enorme hoeveelheid data over burgers samengebracht: van hun adres tot hun strafblad en pensioenopbouw – in strijd met de privacy. En tijdens de Toeslagenaffaire bleek dat algoritmes van de Belastingdienst om fraudeurs op te sporen selecteerden op migratieachtergrond van burgers – discriminatie dus.

Beter opletten

Kees Verhoeven vindt dat hij iets beter had moeten opletten. Het D66-Kamerlid is een van de meest ingevoerde parlementariërs op het gebied van ict en bemoeide zich actief met de corona-app, die volgens minister De Jonge binnen een maand gerealiseerd kon worden. „Toen hebben we gezegd: dit kan niet, we maken een pas op de plaats.” De Kamer organiseerde rondetafelgesprekken met experts en uiteindelijk kwam de app er pas na een half jaar, maar wél met voldoende waarborgen voor de privacy. Dat intussen gegevens van miljoenen burgers werden verzameld in IT-systemen van de GGD’s ontging Verhoeven en de rest van de Kamer.

Volgens minister De Jonge is het noodzakelijk om het burgerservicenummer (bsn) in te voeren in de systemen HPzone en CoronIT, waarmee gegevens over besmettingen en coronatests worden vastgelegd. Maar de combinatie van naam, geboortedatum en bsn is ook een uitgelezen middel om identiteitsfraude mee te plegen – en dus wordt er nu gehandeld in gestolen GGD-data.

De affaire roept ook opnieuw de vraag op of Kamerleden, ambtenaren en bestuurders wel genoeg kennis in huis hebben om de snelle digitalisering van de samenleving bij te benen. Het werd De Jonge dinsdag in de Kamer niet erg moeilijk gemaakt, klaagden IT-experts de afgelopen dagen in koor. Kamerlid Chris van Dam (CDA) vindt die kritiek onzin. „Ik weet ook heel weinig af van hersenchirurgie. We zijn gewoon volksvertegenwoordigers, geen hoogleraren informatierecht of digitalisering”, zegt hij.

Ook Verhoeven vindt dat Kamerleden niet alles kunnen weten. „Er zijn tientallen uitvoeringsinstanties en de Kamer kan die moeilijk allemaal gaan controleren.” Het parlement moet de „algemene kaders” stellen: dat de data alleen gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld, dat er waarborgen zijn over de toegang en dat de gegevens zo kort mogelijk worden bewaard. Verhoeven verwijst naar Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, die bepaalt wat wel en niet mag gebeuren met persoonsgegevens. „De Kamer mag er toch van uitgaan dat de overheid zich aan de wet houdt.”

Maar voormalig PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug (parlementariër van 2012 tot 2017) vindt een dergelijke houding onvoldoende. Volgens haar ontbreekt het de Kamer wel degelijk aan kennis en was het datalek bij de GGD’s volstrekt „voorspelbaar”. Als Kamerlid probeerde zij tevergeefs een datawet door het parlement te krijgen die de privacy van burgers had moeten beschermen. In 2017 nam ze teleurgesteld afscheid.

Verkeerde vragen

Volgens Oosenbrug reageren Kamerleden alleen op incidenten, zoals het GGD-lek deze week. „Iedereen staat bij de interruptiemicrofoon, maar komt met vragen die niets met het probleem te maken hebben.” Doordat het de Kamer ontbreekt aan kennis over ict, zijn parlementariërs niet in staat om De Jonge het vuur aan de schenen te leggen. „Elk onderwerp dat wordt besproken heeft tegenwoordig een IT-component”, zegt Oosenbrug. „Maar ict is niet sexy.”

Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) ziet het probleem ook. Ict speelt in alle dossiers een steeds grotere rol, maar voor een Kamerlid dat zich met justitie of zorg bezighoudt, vormt het maar een klein deel van de portefeuille. Het gevolg is dat er te weinig kennis wordt opgebouwd, zegt Buitenweg. Zelf maakte ze deel uit van een kleine groep Kamerleden die zich wél vastbeet in het onderwerp, net als Jan Middendorp (VVD), Verhoeven en Van Dam. Allen maakten zij deel uit van de zogeheten tijdelijke Kamercommissie Digitale Toekomst, die zich heeft gebogen over de vraag hoe de digitale kennis van het parlement kan worden versterkt. Het belangrijkste advies van deze commissie: het in het leven roepen van een vaste Kamercommissie voor Digitalisering, een voorstel waar ook een meerderheid voor is.

Van Dam erkent dat veel Kamerwerk „incidentgedreven” is, maar dat die Kamercommissie er nu komt is juist een teken dat digitalisering wel degelijk serieus genomen wordt. „Er wordt geroepen dat de Kamer van niks weet en niks doet, terwijl we dit zelf hebben gesignaleerd en nu veranderen. Eigenlijk zijn we heel goed bezig.” Jammer alleen dat de huidige IT-specialisten in de Kamer na de verkiezingen in maart afzwaaien, zegt Buitenweg: zijzelf, Verhoeven, Van Dam en Middendorp keren allemaal niet terug in de Kamer.

