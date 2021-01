Hof: Shell moet boeren Nigerdelta schade door olielekkage vergoeden

Shell is aansprakelijk voor de schade die vier Nigeriaanse boeren in 2004 en 2005 hebben geleden door langdurige lekkages uit pijpleidingen die dochterbedrijf SPDC beheerde. Het bedrijf moet alle schade vergoeden.

Dit heeft het Haagse gerechtshof deze vrijdag bepaald in hoger beroep, in een zaak die Milieudefensie in 2008 namens vier boeren uit de Nigerdelta heeft aangespannen. De hoogte van de vergoeding, voor vervuiling en onbruikbaar maken van zo’n dertig hectare landbouwgrond en visvijvers, zal in een aparte procedure worden vastgesteld.

De uitspraak is een grote overwinning voor Milieudefensie en de vier boeren. „Wij huilen van geluk”, reageerde de milieuorganisatie op Twitter. In 2013 had de rechtbank nog bepaald dat de lekkage bij de boeren niet was veroorzaakt door slecht onderhoud aan de pijpleidingen, maar ‘sabotage’: vermoedelijk door oliedieven. Volgens Nigeriaans recht, dat in deze zaak is toegepast, hoeven oliemaatschappijen dan geen schade te vergoeden.

Het hof heeft nu drie deskundigen gevraagd de vier lekkages te onderzoeken, wat niet ter plekke kon vanwege onveiligheid in de drie betrokken dorpen. Op basis van de bestudeerde documenten konden de drie niet met zekerheid vaststellen dat sabotage de oorzaak was, in plaats van slecht onderhoud, zoals Milieudefensie had gesteld.

De relevante Nigeriaanse wet, de Oil Pipeline Act, bepaalt dat sabotage „buiten elke redelijke twijfel” moet zijn aangetoond, aldus het hof, om Shell te vrijwaren van aansprakelijkheid. Vandaar dat het bedrijf wordt opgedragen de schade te betalen.

Shell heeft zorgplicht

Het hof droeg Shell en dochter SPDC verder op de Orumo-pijpleiding, waaruit de olie destijds dagenlang lekte, te voorzien van een lekkagedetectiesysteem. Als dit er destijds had gezeten, had de pijpleiding op afstand afgesloten kunnen worden en was de vervuiling veel minder groot geweest. Het hof droeg moedermaatschappij nadrukkelijk op te zorgen voor zo’n systeem. Anders dan Shell had aangevoerd, achtte het hof het moederbedrijf medeverantwoordelijk voor het gedrag van de Nigeriaanse dochter: het concern heeft een zorgplicht, een duty of care in Nigeria.

Shell reageert „teleurgesteld” op de uitspraak. Een woordvoerder van SPDC zegt er nog altijd van overtuigd te zijn dat de olielekkages in Oruma en Goi, waar drie van de vier eisers woonden, zijn veroorzaakt door sabotage. „We zijn teleurgesteld dat dit hof tot een ander oordeel komt en dat het meent dat SPDC aansprakelijk is.”

Zaak in Nederland

In een tussenarrest uit 2015 had het hof al duidelijk gemaakt dat de zaak in Nederland behandeld kon worden, omdat het hoofdkantoor van Shell zich daar bevindt. Daardoor was de zaak van de vier boeren de eerste waarbij een multinational zich voor de Nederlandse rechter moet verantwoorden voor het gedrag van een dochterbedrijf in een ander land.

De zaak duurde dertien jaar, mede doordat Shell uiterst traag voldeed aan de eis inzage te geven in bepaalde interne stukken, en ook nog de verkeerde stuurde. Twee van de oorspronkelijke eisers zijn inmiddels overleden, één is bijna blind.

Eric Dooh, die als eiser de zaak overnam van zijn overleden vader, moest verhuizen omdat zijn gezondheid leed onder de vervuiling: hij kampt met ademhalingsmoeilijkheden. „Als Shell de olievervuiling snel en grondig zou opruimen en de schade compenseren, zou het een goede relatie opbouwen met de lokale gemeenschappen”, zei hij begin oktober, voorafgaand aan de zitting in hoger beroep. „Dat zou iedereen ten goede zijn gekomen, ook Shell.”