Hij redde ons van het ‘gat’ in de ozonlaag

Het leven op aarde hangt vaak van gelukkige toevalligheden aan elkaar. In ieder geval is het werk van de donderdag overleden Nederlandse meteoroloog en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen daarvan een helder voorbeeld. Al zou hij zelf waarschijnlijk zeggen dat het gewoon scheikunde is: reacties van stikstof- en zuurstofatomen. En hij zou eraan toevoegen dat het een precaire balans is, die gemakkelijk kan worden verstoord, ook door mensen. Het onderzoek van Crutzen in de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de mensheid van de geldigheid van die analyse doordrongen. Zijn theorie over de chemie van de ozonlaag legde het fundament voor het begrijpen van het gat in die laag, én voor de maatregelen om daaraan iets te doen.

Een van de toevalligheden van het ‘systeem aarde’ is de aanwezigheid van de ozonlaag. Zo genoemd omdat het element ozon daarin veel voorkomt. Zonder de filterende werking van die laag, op zo’n 15 tot 50 kilometer hoogte in de dampkring, zou de aarde gebombardeerd worden met een dosis schadelijke ultraviolette zonnestraling die leven onmogelijk maakt.

Die ozon in de hogere luchtlagen ontstaat door de inwerking van zonlicht op zuurstof in de dampkring. Dat was al in het begin van de vorige eeuw vastgesteld. Het vreemde was, zo bleek rond 1930, dat die ozonconcentratie eigenlijk veel hoger zou moeten zijn. Er is iets dat de opbouw van ozon stelselmatig tegenwerkt. De jonge chemicus Paul Crutzen sloeg aan het rekenen en concludeerde dat voor dat proces stoffen verantwoordelijk waren die van nature in de bovenste luchtlagen aanwezig zijn: stikstofoxiden. Geringe hoeveelheden zijn al genoeg om die reductie tot stand te brengen. In 1970 publiceerde hij daarover een artikel dat de basis zou zijn voor zijn latere wereldfaam.

Die ontstond vooral toen Crutzen en anderen nog een conclusie aan die bevindingen verbonden: als voor die natuurlijke inperking van het ozongehalte in de hoogste luchtlagen minieme hoeveelheden stikstofoxiden verantwoordelijk zijn, zouden op aarde geproduceerde stoffen óók hun effect op de ozonlaag kunnen hebben. De Amerikanen Mario Molina en Frank Rowland ontdekten in 1974 dat dit inderdaad het geval is. Chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) konden een reactie op gang brengen die ook tot een vermindering van het ozongehalte leidde. Die stoffen kwamen voor in drijfgassen die voor spuitbussen werden gebruikt en in koelmiddelen voor koelkasten.

Montrealprotocol

Al deze theorieën kwamen in het brandpunt van de belangstelling te staan toen in 1985 iets zeer verontrustends werd ontdekt: een sterke verdunning van de ozonlaag boven de Zuidpool van september tot en met november. Het ‘gat’ in de ozonlaag werd een begrip. Overheden sloegen de handen ineen en in 1987 werd het Montrealprotocol opgesteld, waarin een drastische reductie van cfk’s werd overeengekomen. En zie, langzaam maar zeker kwam aan de verdunning van de ozonlaag een einde, en zijn er nu hoopvolle tekenen van een herstel – al zal het nog wel enkele tientallen jaren duren voordat het werkelijk zover is.

Hij bedacht de naam ‘antropoceen’ voor het huidige geologische tijdperk

Crutzen, Molina en Rowland kregen voor hun werk in 1995 de Nobelprijs voor scheikunde. In de geschiedenis van deze prijs een relatief snelle bekroning, maar het was dan ook een spectaculair staaltje wetenschap: van fundamenteel onderzoek naar de remedie voor een dreigend milieuprobleem in nog geen vijftien jaar.

Voor Crutzen kwam de prijs als een totale verrassing. In een interview met Radio 5 in 1999 vertelde hij dat hij tijdens een vakantie in Spanje opeens een dik pak faxen vond in zijn hotelkamer. „Dat komt morgen wel”, zei hij tegen zijn vrouw. „Laten we nu lekker gaan eten”. Zijn vrouw las toch even de bovenste bladen en zei: „Paul, je hebt de Nobelprijs gewonnen”. Crutzen schrok, het gaf hem geen groot geluksgevoel, zei hij. „Daarvoor kwam de mededeling te plotseling”. Crutzen dook een week onder. Onder de meisjesnaam van zijn vrouw boekten ze een paar hotels in Andalusië. Om aan de nieuwe situatie te wennen.

Het was tekenend voor Crutzen. Hij was op dat moment hoofd van de afdeling atmosferische chemie van het Max Planck Instituut in Mainz, en behoorde dus tot het wetenschappelijk establishment. Maar zijn carrière was tot dan toe op een vrij ongebruikelijke wijze verlopen en zijn vak, de atmosferische chemie, had nog geen in het oog springende wetenschappelijke status.

Horeca-echtpaar

Paul Crutzen werd in 1933 geboren als de zoon van een Amsterdams horeca-echtpaar: zijn vader was kelner, zijn moeder kok. Hij ging naar de hbs, Crutzen is dus één van dertien Nederlanders met een hbs-opleiding die een Nobelprijs kregen (in totaal zijn het er negentien). Hij kreeg wegens tegenvallende cijfers geen beurs voor de universiteit en in plaats daarvan volgde hij een technische opleiding. Twee jaar werkte hij als bruggenbouwer bij de gemeente Amsterdam. Hij trouwde een Finse vrouw en vertrok in 1960 naar Zweden waar hij aan de universiteit van Stockholm aan de slag ging als computerprogrammeur. Hij volgde ook colleges en studeerde in 1963 af als meteoroloog. Tien jaar later promoveerde hij in dat vak en in 1974 vertrok hij met zijn vrouw en twee dochters naar de Verenigde Staten, waar hij zes jaar lang aan het in Boulder (Colorado) gevestigde National Center for Atmospheric Research werkte. In 1980 volgde zijn benoeming aan het Max Planck Instituut, in 1998 ging hij met emeritaat.

Lees ook dit interview met Crutzen over het antropoceen

Behalve aan de chemie van de ozonlaag zal de naam van Crutzen ook verbonden blijven aan een begrip dat veel minder een wetenschappelijke fundering kent, maar toch een zeer succesvolle carrière heeft gemaakt: het Antropoceen. Dat is de term die Crutzen in 1990 bedacht voor het huidige geologische tijdvak. Crutzen vond dat de invloed van de mens op de aarde en zijn dampkring inmiddels zo’n omvang had aangenomen dat het tijd werd om te erkennen dat we niet meer in het Holoceen leven. De samenstelling van de dampkring, de opwarming van de aarde, de verzuring van de oceanen, het verlies van biodiversiteit – het waren volgens Crutzen allemaal veranderingen die niet meer met langlopende geologische processen in verband konden worden gebracht, maar allemaal het gevolg waren van menselijk ingrijpen.

Activisme en wetenschap

De vondst van Crutzen sprak tot de verbeelding en het woord wordt nu veel gebruikt, door filosofen, antropologen, sociologen, kunstenaars en anderen die bezorgd zijn over de toekomst van de aarde. Onder geologen is er voor dit nieuwe begrip niet veel enthousiasme, zij houden vooralsnog vast aan het Holoceen. Toch is het, dertig jaar na zijn suggestie, een woord geworden dat activisme en wetenschap in zich lijkt te verenigen en daardoor een grote wervende kracht heeft.

Crutzen zelf had voor de scepsis onder geologen wel een verklaring. „Veel geologen noemen de invloed van de mens op het klimaat irrelevant”, zei hij in een interview met NRC Handelsblad in 2010. „Ze zeggen dat we ons onnodig druk maken. Maar dat zou alleen zo zijn als er geen mensen op aarde waren. Voor ons maakt het wel degelijk verschil.”

Ophef veroorzaakte Crutzen in 2006, toen hij voorstelde om de opwarming van de atmosfeer een halt toe te roepen door zwaveldeeltjes de stratosfeer in te schieten. Die zouden de zonnestralen voor een deel kunnen terugkaatsen. Een dergelijk effect zie je ook bij een flinke vulkaanuitbarsting, zoals de eruptie van de Pinatubo op de Filippijnen in 1991, die heeft de aarde – tijdelijk – ongeveer een halve graad Celsius afgekoeld. Om de aarde voldoende af te koelen, berekende Crutzen, moesten er jarenlang en op gezette tijden miljoenen tonnen zwavel de lucht in worden gebracht. Dat zou met ballonnen kunnen, of met zware kanonnen, suggereerde hij, maar de details liet hij aan anderen over.

Crutzens idee werd druk besproken, maar kreeg wegens de risico’s op schadelijke bijeffecten weinig steun. Volgens sommigen zouden de zwavelinjecties zelfs tot vernietiging van ozondeeltjes kunnen leiden. Crutzen zelf vond reductie van de uitstoot van broeikasgassen ook de verstandigste weg. „Maar dat blijkt zo langzamerhand een vrome wens te zijn”, zei hij. „Ik zie weinig vooruitgang”. Dat hij hard werd aangevallen op zijn zwavelplannen ontging hem niet. „Ik begrijp die bezorgdheid wel, zelfs mijn vrouw was er niet gelukkig mee. Maar het was een wanhoopsdaad.”