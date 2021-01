Nieuwe opzet Champions League is een idee van Ajax: ‘Het geld wordt in Europese duels verdiend’

Directeur Jan de Jong springt uit zijn stoel en loopt naar de flip-over in een vergaderzaal van de Eredivisie CV, de overkoepelende organisatie van Eredivisieclubs. Op een groot vel heeft hij eerder in het gesprek met wat kerncijfers de ontwikkelingen in het Europees clubvoetbal geschetst. Met een dikke streep onder de Champions League, het toonaangevende clubtoernooi, dat naar verwachting vanaf 2024 richting een omzet van vijf miljard euro groeit – tegen zo’n drie miljard nu.

In de nieuwe opzet is de Nederlandse kampioen bij plaatsing verzekerd van een bedrag „tussen de 70 en 90 miljoen”, zegt De Jong op basis van eigen berekeningen. Daar waar dat voor Ajax dit seizoen nog zo’n 40 miljoen was. Hij vreest dat die stijging het voetballandschap in Nederland en in de rest van Europa ontwricht.

De Jong benadrukt dat de Eredivisieclubs nu jaarlijks gemiddeld 80 miljoen euro aan mediagelden verdelen, terwijl één Nederlandse Champions League-deelnemer dat straks in één klap kan verdienen. „Als drie keer achter elkaar dezelfde club zich plaatst, trek je de Eredivisie totaal uit elkaar. Dan krijg je de scheiding tussen de haves en de have nots.”

Het Europees clubvoetbal staat voor ingrijpende veranderingen: een ander competitieformat, meer duels, hogere inkomsten en een groeiende kloof tussen de Europese elite en de rest. Komende maand, is de verwachting, bepaalt de Europese voetbalbond UEFA de nieuwe opzet voor de periode ná 2024, direct voor minimaal twee cycli van drie jaar, dus tot 2030. Voor drie toernooien: de Champions League, Europa League en de nieuwe Conference League, die komend seizoen start.

Dinsdag zijn de Eredivisieclubs bijgepraat door De Jong en gaf Jacco Swart een presentatie. Hij is directeur van European Leagues, dat de belangen behartigt van 36 profcompetities in 29 landen, waaronder de Eredivisie. Beiden hebben „grote zorgen” over de scheefgroei in het Europees én Nederlands voetbal, vertellen ze donderdag in een gezamenlijk gesprek in Zeist. Swart, doorgaans een ingetogen bestuurder, fel: „De UEFA moet zich niet laten gijzelen door de allergrootste clubs.”

Wat staat het Europees voetbal te wachten? En wat betekent dat voor Nederland?

Meer spanning

Officieel weet niemand nog van iets. Tegelijkertijd weet iedereen welke kant de UEFA ongeveer op wil, nadat de plannen op hoofdlijnen onlangs uitlekten in onder meer The New York Times. Vanaf 2024 krijgt de Champions League 36 deelnemers, tegen 32 nu. In plaats van de huidige groepsfase met poules van vier clubs, komt er één ranglijst van 36 clubs. Te vergelijken met een reguliere competitie.

Tien groepsduels spelen clubs straks, waar het er nu zes zijn. Ze spelen dus niet allemaal tegen elkaar, en treffen uit en thuis ook andere ploegen. In de ranglijst komen twee breuklijnen: de eerste acht plaatsen zich direct voor de achtste finales, de nummers negen tot en met 24 spelen een tussenronde om te bepalen wie door mag. Daarmee moet het tot de laatste speeldag van de groepsduels spannend blijven: clubs houden lang zicht op een vervolg, waar de poules nu soms al vroegtijdig zijn beslist.

De knock-outfase verloopt waarschijnlijk volgens het ‘tennisschema’: de nummer één speelt tegen de nummer zestien, twee tegen vijftien, en zo verder. Deze opzet geeft teams die al geplaatst zijn een motief te blijven presteren omdat ze dan een makkelijker pad naar de finale krijgen.

Het Champions League-seizoen krijgt in de nieuwe opzet 225 wedstrijden, nu zijn dat er 125 – een toename van 80 procent. Plaatsing verloopt nog altijd via de nationale competitie. Plan is dat de Europa League en Conference League volgens ditzelfde concept worden gespeeld.

Swart noemt het een „aantrekkelijk, innovatief model”. En een verbetering ten opzichte van een voorstel uit 2019 voor een grotendeels besloten competitie, dat destijds onder grote druk werd verworpen. Tegelijkertijd vreest Swart voor het „kannibaliseren” van het voetbal. „Iemand gaat de prijs betalen, niet alleen financieel. De extra druk op de wedstrijdkalender is een factor, met de belasting van spelers. Alles is ontworpen om de Champions League te maximaliseren en de grootste clubs te faciliteren.”

Door de toename van Europese duels, komen de nationale competities verder onder druk, verwacht De Jong, oud-baas van de NOS, voormalig Feyenoord-directeur en sinds juni vorig jaar directeur bij de Eredivisie CV. De exponentiële groei van de Champions League kan effect hebben op de (media)waarde van de Eredivisie, zegt hij. „Bij een groei van miljarden moet een andere competitie de rekening betalen.” En dat kan „zeker” invloed hebben op de onderhandelingen voor een nieuw tv-contract na 2025; tot die tijd ligt de Eredivisie nog vast bij ESPN.

Als bedreiging noemt De Jong de speeldagen in het weekend, historisch het domein van de nationale competities. Die kunnen op termijn ook interessant worden voor Europese toernooien omdat je daarmee meer tv-kijkers trekt dan doordeweeks. De Champions League-finale wordt sinds 2010 op zaterdag gespeeld en de door corona ingekorte editie van vorig seizoen werd ook in het weekend afgewerkt.

Ajax, dat grote internationale ambities heeft, is een aanjager van de Champions League nieuwe stijl. Zij stelden dit model voor, zei Juventus-eigenaar Andrea Agnelli deze week tijdens een conferentie. Agnelli is tevens voorzitter van de invloedrijke organisatie van clubs die Europees spelen, de ECA, waar Ajax-directeur Edwin van der Sar vice-voorzitter is. Zij stemmen plannen af met de UEFA-top.

Beperkingen thuismarkt

Dat Ajax dit model heeft ingebracht klopt, zegt Van der Sar desgevraagd per mail. „Maar ik heb het niet bedacht hoor, het werd bijvoorbeeld al gebruikt bij de Concacaf Nations League. Ik denk dat het goed is voor de categorie landen waar wij als Nederland toe behoren. Het geld wordt door clubs uit die landen met name in de Europese duels verdiend, niet zozeer in de eigen competitie. Dit model zorgt voor meer toegang en meer wedstrijden, dus de middelgrote landen, zoals wij, zouden daarvan moeten profiteren.”

Met de beperkingen van de thuismarkt, probeert Ajax een internationaal georiënteerd verdienmodel op te zetten. Zoals de verkoop van eigen tv-content in het buitenland. Meer Europese wedstrijden past in die strategie. Om zich daar nadrukkelijker op te kunnen richten, ziet de club liever dat het aantal duels in de nationale competitie afneemt. Ajax was dan ook voorstander van een Eredivisie met zestien clubs in plaats van de huidige achttien. Maar dat plan haalde het niet.

Die verminderde interesse voor de nationale competitie – hoewel nog altijd van cruciaal belang voor plaatsing – past in een bredere ontwikkeling. Eerder maakten Manchester United en Liverpool zich sterk om de Premier League in te krimpen, om zo mogelijk meer ruimte te creëren voor Europese duels. Dat plan stuitte op weerstand bij andere clubs.

In Nederland is zichtbaar hoezeer Ajax en PSV investeren om kampioen te worden en zo Champions League-plaatsing af te dwingen. De tweede plaats geeft enkel recht op voorrondes, waarin Nederlandse clubs vaak sneuvelen. „Je wil met je vingertoppen aan de dakreling blijven hangen om kans te maken op de Champions League, dat betekent dat je enorme risico’s moet nemen in de kwaliteit van spelers”, zegt De Jong. „Als je het haalt, heb je ook de hoofdprijs. Maar als je er een keer niet bij zit, is het leiden in last.”

De verdeling van de vier extra toegangsbewijzen voor de Champions League vanaf 2024 is ondertussen voer voor lobbyisten. Vrijwel zeker is dat Frankrijk een van die plekken krijgt, waarmee het aantal vaste tickets voor de vijf Europese topcompetities op negentien zou komen: Engeland, Spanje, Duitsland, Italië ieder vier, Frankrijk drie.

Swart vindt dat de drie andere plaatsbewijzen moeten toekomen aan de kleine en middelgrote landen – het is de vraag of dat ook gebeurt. „UEFA wil nog meer clubs uit de grootste competities in de Champions League om de waarde verder op te schroeven. En daarmee bedienen ze direct de grootste clubs die alsmaar meer zekerheid voor deelname eisen.”

Zo claimen clubs in Engeland twee van de vier extra tickets, zegt De Jong. Eerder raakte Nederland, voor de cyclus 2021-2024, bijna geruisloos twee Europa League-plekken kwijt en kreeg er twee tickets voor de ‘mindere’ Conference League voor terug.

Super League als drukmiddel

Op de achtergrond wordt de druk vanuit de Europese eliteclubs – geleid door Real Madrid, AC Milan en Manchester United – opgevoerd op de UEFA, door te dreigen met een afsplitsing. Hun plan voor een besloten Super League bestaat al langer, en kreeg recent nieuwe brandstof: voor de financiering van het project zouden de initiatiefnemers in gesprek zijn met de Amerikaanse bank JPMorgan Chase & Co.

Illustratief voor de spanningen was de stevige taal van wereldvoetbalbond FIFA vorige week. Die stelde dat spelers niet meer mogen uitkomen op een WK of EK als zij spelen voor een club die deelneemt aan de Super League.

De UEFA balanceert: enerzijds wil het de topclubs binnenboord houden door met ze mee te bewegen, anderzijds moet het ook de belangen beschermen van de kleinere competities en landen. „De UEFA zit in een spagaat”, zegt Swart. „Die spagaat zullen ze een keer moeten doorbreken. De UEFA moet zich durven te verweren en niet alleen maar het hoofd laten hangen naar de allergrootste clubs, die vinden dat zij de meeste waarde inbrengen en dat zij beloond moeten worden.”

Swart pleit voor meer toegang voor clubs uit kleine en middelgrote landen en „veel hogere” solidariteitsgelden voor niet-deelnemende clubs. En hij wil een review van de premies: mede op basis van de historische prestaties en de omvang van de thuismarkt (de market pool) worden clubs nu uitbetaald. Hier profiteren vooral de topclubs uit de grote landen van. Voorbeeld: als PSV de finale van de Champions League zou halen, verdient het tientallen miljoenen minder dan Real Madrid.

Met de coronacrisis, de lege stadions, de aanzienlijke financiële problemen bij topclubs en de toekomst van het Europees voetbal die nu wordt bepaald is het een „heel explosief mengsel”, zegt De Jong. „Als de crisis aanhoudt, kan het zijn dat de topclubs vinden dat ze een Super League moeten beginnen, om meer inkomsten te genereren. Maar als zij daar echt voor gaan, trekken ze een pin uit een handgranaat waarvan je niet precies weet waar en wanneer die gaat ontploffen. Misschien wel in hun eigen hand.”