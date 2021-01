Heeft de EU zich door de farmaceuten laten bespelen?

Frictie kon haast niet uitblijven na de haastige contractonderhandelingen vorig jaar, toen de Europese Commissie grootschalig coronavaccins inkocht waarvan de werking en veiligheid nog niet eens waren bewezen. De druk was immens: alle rijke landen zaten achter dezelfde farmaceutische bedrijven aan, die beloftes moesten doen waarvan het nog maar de vraag was of ze die konden waarmaken.

Deze week kwam dan ook de vraag op tafel of de Commissie, die voor het eerst zo’n grote onderhandeling voerde namens de lidstaten, zich door de farmaceutische industrie heeft laten bespelen. Kan het Brits-Zweedse concern AstraZeneca doodleuk aankondigen dat het 60 procent minder vaccins levert, zoals vorige week vrijdag gebeurde? Of kan Brussel met het contract in de hand die levering alsnog afdwingen?

De openlijke ruzie die deze week ontstond ontwikkelde zich vrijdag tot een potje welles-nietes waar voorlopig niemand wijs uit wordt. Tijd om naar de rechter stappen en daar de miljoenen doses op te eisen heeft Brussel niet. Daarom is na aandringen van de Commissie vrijdag het contract gepubliceerd, zodat heel Europa mee kan oordelen. Maar het is nog maar de vraag of de vaccins daarmee ook echt dichterbij zijn gekomen.

‘Naar beste vermogens’

Cruciale frase in de discussie is de „naar beste vermogens” die AstraZeneca-topman Paul Soriot eerder deze week aanhaalde, als reden waarom zijn bedrijf niet aan leveringen gebonden is. In het contract komt die frase inderdaad meermaals voor, maar zowel de Commissie als juristen bevestigen dat die formulering gebruikelijk is bij de aankoop van een product waarover de onzekerheid zo groot is.

Een flink aantal passages in het contract is zwartgelakt, net als bij een eerder gepubliceerd contract met de Duitse vaccinontwikkelaar CureVac. Belangrijke onderdelen van de afspraken blijven daardoor mistig – bijvoorbeeld die over aansprakelijkheid, maar ook over precieze leveringstermijnen.

Over de contracten die andere landen, zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, met de farmaceuten afsloten is nog minder bekend. Een vergelijking maken tussen de aankoopprocedures blijft daarmee voorlopig lastig.

De stemming over het Europese vaccinprogramma is de afgelopen weken in rap tempo omgeslagen. Waar dat eind vorig jaar nog werd toegejuicht als een uniek succes van Europese samenwerking, zet de trage start van de vaccincampagne het vertrouwen in Europa nu juist zwaar onder druk. In de Europese pers verschijnen vernietigende commentaren. De Duitse krant Bild schreef woensdag over een „grote gezondheidscatastrofe” en een „episch falen”, waarvoor ook op Europees niveau koppen zouden moeten rollen.

Heeft de EU bij de vaccinaankoop inderdaad gefaald? En waar werden de fouten gemaakt die de huidige tekorten had kunnen voorkomen?

Europa kwam traag op gang

Zeker is dat de wereldwijde wedloop om werkzame vaccins al bijna een jaar geleden begon en Europa traag op gang kwam. De Amerikaanse oud-president Trump zette in maart de toon met een poging het Duitse CureVac op te kopen. Dat werd door Europa beantwoord met een flinke investering in het bedrijf. Maar voor de EU daadwerkelijk zou overgaan tot contractbesprekingen met verschillende farmaceuten zouden nog enkele maanden voorbij gaan.

Kritiek richtte zich de afgelopen weken vooral op die vermeende traagheid, waardoor de EU nu bij de levering van vaccins achteraan de rij zou zijn komen te staan. „De EU leunde achterover terwijl de VS en andere landen doses van een vaccin insloegen dat nota bene gecreëerd en geproduceerd is in een Duits laboratorium”, schreef de Duitse emeritus hoogleraar Hans-Werner Sinn vorige week in een opiniestuk.

AstraZeneca-topman Pascal Soriot wees deze week in een geruchtmakend interview de laat afgesloten onderhandelingen aan als een deel van de reden voor de Europese vertragingen. Het VK had in juni al een contract gesloten, de EU pas eind augustus. Kinderziektes in het Britse productieproces konden tijdig worden verholpen, in de EU ontbrak daarvoor de tijd, redeneert Soriot.

Volgens een ambtenaar van de Commissie heeft AstraZeneca tijd genoeg gehad, te meer omdat Brussel vooruit heeft betaald: „Het hele idee van vooruitbetaling is dat de productie plaatsvindt op hetzelfde moment dat de klinische proeven lopen, zodat er een pakhuis aan vaccins klaarligt als het wordt goedgekeurd. Dat is inherent aan deze vaccinstrategie.”

Verwijzen naar de traagheid is „een heel gevaarlijk argument”, vindt Yannis Natsis, verbonden aan de ngo European Public Health Alliance en tevens bestuurslid van het Europees Medicijnagentschap. „Het gaat volledig mee in het narratief van de grote farmaceuten, die er groot belang bij hadden een ratrace te creëren en overheden zo onder grote druk te zetten snel met dure contracten akkoord te gaan.”

Stroperigheid

Anderen denken wel dat de stroperigheid die Europese besluitvorming kenmerkt een rol speelt. „Op het moment dat de race begon was Europa nog bezig een racewagen te bouwen”, zegt Guntram Wolff, directeur van de Brusselse denktank Bruegel. „Het gebrek aan goede institutionele capaciteit en moeizame coördinatie tussen de landen speelde een rol, maar ook de bescheiden financiering die de landen ter beschikking stelden.”

De Eurocommissarissen Valdis Dombrovskis (Handel) en Stella Kyriakides (Zorg) op een persconferentie over de onderhandelingen met AstraZeneca Foto Johanna Geron/AFP

Ook dat laatste argument klonk de afgelopen tijd volop: de EU heeft weliswaar lage prijzen weten te bedingen, maar zou door die goedkope houding nu achteraan staan. Onzin, vindt Natsis. „Dat narratief is zo handig voor de farmaceuten. We weten dat ze aanvankelijk belachelijke prijzen vroegen en ik ben heel blij dat de EU haar invloed heeft ingezet om die omlaag te krijgen.”

Dat betekent niet dat hij vindt dat Brussel een harde onderhandelaar is geweest. „Europa had als grote markt een gigantisch machtige positie, die ze niet heeft gebruikt. In ruil voor lage prijzen hebben farmaceuten veel gekregen: geheimhouding, veel vooruitbetalingen, weinig bindende eisen. Waarom staan er geen harde sancties in? Waarom geen waarborgen voor het publieke belang als ze hun verplichtingen niet nakomen?”

Topman Soriot haalt het prijsargument inderdaad van stal. „We doen dit zonder winstoogmerk, weet u nog?”, zei hij in het interview. „Ik denk dat we Europa eerlijk hebben behandeld.”

Wolf: „Het gaat mij niet zozeer om de prijzen. Als we eerder meer hadden besteld en geld hadden geïnvesteerd, dan was het voor bedrijven interessanter geweest forse productiecapaciteit te bouwen.” In de huidige situatie, vindt Wolff, was het in het publieke belang veel geld uit te trekken voor snelle ontwikkeling en levering. „Dat de farmaceuten daarmee grote winsten boeken is dan maar zo. De economische kosten van maanden lockdown zijn vele malen hoger.”

Schaare productiecapaciteit

De schaarse productiecapaciteit is nu hét probleem van de Europese vaccinstrategie. Daarom is openheid door AstraZeneca over wat er precies is misgegaan in de Belgische fabriek minstens zo belangrijk als duidelijkheid over de contractuele afspraken. Is er inderdaad sprake van aanloopproblemen of is er iets structureel mis? En klopt het dat ook de productie bij het Nederlandse Halix in Leiden tegenvalt, zoals Soriot suggereert?

Met andere woorden: als de Commissie nu aandringt op verscheping van doses uit het VK, en daarmee ruzie met Londen riskeert, kan dat dan bij één keer blijven?

Volgens het contract met Astrazeneca heeft de Commissie als de productie tegenvalt het recht andere productielocaties aan te dragen, en moet de farmaceut dan zijn uiterste best doen daarmee tot overeenstemming te komen. Maar ook dit zal geen ideale oplossing zijn: het opstarten van een productielijn kan maanden duren.

Met de publicatie van het contract is het conflict dus nog zeker niet opgelost. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, hintte donderdag alvast op een drastische stap. Hij maakte bekend dat hij de mogelijkheden laat verkennen om Artikel 122 van het Europees Verdrag in te zetten, een noodmaatregel die de farmaceuten bijvoorbeeld kan dwingen om hun patenten te delen, zodat de EU zelf de productie kan laten uitbreiden.

Vermoedelijk probeerde Michel met dit verhulde dreigement Soriots arrogantie van repliek te dienen. Maar mocht het zover komen, dan toont dat vooral het falen van de Europese vaccinstrategie. Het geloof dat marktwerking de beste manier was om Europa zo snel mogelijk te kunnen vaccineren is dan onterecht gebleken.