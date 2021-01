Glaskikker die wuift

‘Joehoe! Ik zit hier!’, roept het mannetje van de glaskikker tegen de vrouwtjes in de buurt.

Naam: Orejuela’s laskikker Wetenschappelijke naam: Sachatamia orejuela Leefplek: Op mossige stenen in kleine watervalletjes in het regenwoud op de westelijke berghellingen van de Andes in Ecuador en Bolivia. Uiterlijk: Groen tot blauwgrijs, huid half doorschijnend, 3 tot 4 cm groot. Eet: Kleine insecten. Opvallend: De soortnaam verwijst naar de familie Orejuela die in 1989 toen de soort ontdekt werd de beheerders waren van het Natuurpark Reserva La Planada in Colombia.

Maar zijn schrille roep gaat grotendeels verloren in het geraas van de tropische watervalletjes waarin hij graag vertoeft. Hij heeft er wat op gevonden: hij zwaait, met zijn voorpoot, met zijn achterpoot, een knikje met zijn kop. Gelukt! Ze zwaait terug, ze heeft hem gezien.

Zulk dansgedrag was eerder waargenomen bij andere soorten kikkers in de regenwouden van India, Borneo en Brazilië, maar nooit eerder bij glaskikkers. De Amerikaanse biologen die het gedrag ontdekten spreken van „convergente evolutie”, het ontstaan van de zelfde eigenschappen in niet-verwante soorten door een gelijke selectiedruk uit de omgeving. Dat is in dit geval dus een lawaaiige waterval.