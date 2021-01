Natuurlijk zijn ze hartverwarmend, de voetbalsupporters die spontaan onze binnensteden willen bewaken. Maar laat ze zich in hemelsnaam aan dezelfde veiligheidsvoorschriften houden die de overheid opstelde voor wedstrijden thuis. Dus: niet juichen als je een relschopper hebt gevloerd, maar „een ratel gebruiken” of „op afstand het glas heffen”.

Alleen samen krijgen we het tuig klein. Als overheid alleen lukt dat blijkbaar niet meer. Daarom noemde burgemeester Emile Roemer (SP) van Alkmaar het een „buitengewoon positief signaal” dat de AZ-supporters van Ben-Side met zwarte capuchons door de straten patrouilleerden.

In Den Bosch reikte de politie oranje hesjes uit aan de harde-kern-aanhang. Ook dat is toe te juichen (pardon, te ratelen). Als we dan groene hesjes geven aan Farmers Defence Force – dat ook zo’n buitengewoon positief signaal wil komen afgeven – en blauwe aan Marco Kroon en zijn veteranen, dan houden we het overzicht en kan er eigenlijk niets misgaan. Mits ze allemaal een eigen chipsbakje meenemen.

Is er nu niemand onder die burgervaders die nog glashard voor de rechtsstaat opkomt en uitlegt waarom de overheid het geweldsmonopolie heeft? Dat dit de deur opent naar eigenrichting, willekeur, anarchie? Dat we daarom geen ‘pedojagers’ gedogen zoals we ook niet juichen (pardon, ratelen) bij onderlinge liquidaties in de onderwereld? Politie en ME zijn getraind om te deëscaleren, wat bij de doorsnee hooligan vaak nog een aandachtspuntje is.

Het fenomeen is breder. Waar de indruk ontstaat dat de overheid zich afzijdig houdt, springt de burger bij. Dan krijg je op zichzelf hartverwarmende acties zoals de crowdfunding voor vernielde winkels of een nieuwe stationspiano. Maar ook hierin zit willekeur. Wie toevallig camera’s op bezoek heeft, krijgt een giga-compensatie. Inmiddels beloven verzekeraars en een overheidsfonds alsnog alle schade te vergoeden. Waar gaat dat ingezamelde geld dan heen? Niet naar die specifieke getroffenen door wie de gulle gevers waren geraakt. Ook hier zit iets willekeurigs, iets ondoorzichtigs in. Het onvermijdelijke effect als burgers hun overheid wantrouwen en het onderling regelen. Zou het niet mooier zijn als ons belastinggeld eerlijker werd verdeeld onder slachtoffers van een vernielde verzorgingsstaat?

Stralend, ontroerd door zijn eigen ruimhartigheid stond Jesse Klaver (GL) woensdag in het rellendebat de inzamelactie van GeenStijl te loven, die „ook het mooiste van ons land” liet zien. „En ja, er is een leger nodig. Een leger van broers en zussen… vaders en moeders…” De zachte krachten zullen de reljeugd bekeren.

Een echt leger paraat houden, voor als die familieleden wat minder gehoorzamen aan Jesse Klaver, lijkt me slimmer, maar premier Rutte gaf hem een goedkeurend knikje, dat zoiets uitdrukte als: „Chapeau, jonge vriend”. Alsof hij op afstand het glas hief.

