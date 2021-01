AstraZeneca-vaccin goedgekeurd, maar twijfel over werkzaamheid bij 65-plussers

Het coronavaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford is vrijdag goedgekeurd voor een voorwaardelijke markttoelating door het Europese geneesmiddelenbureau EMA voor mensen boven 18 jaar. Het vaccin is veilig en werkzaam tegen Covid-19, concludeert de EMA. Als de Europese Commissie het vaccin toelaat op de markt, wordt daarmee een derde vaccin tegen Covid-19 aan het Europese arsenaal toegevoegd.

Er was veel onduidelijkheid rond de onderzoeksgegevens van AstraZeneca, in december vroeg de EMA nog om aanvullende informatie. Het dossier bestond uit de samengevoegde data van vier studies, waarin veel variaties zaten. Zo kreeg een deel van de proefpersonen per ongeluk maar een halve dosis als eerste prik, en varieerde de tijd tussen de eerste en de tweede prik van vier tot meer dan twaalf weken. AstraZeneca meldde verschillende beschermingspercentages, van 62 tot 90 procent, met een gemiddelde van 70 procent.

De EMA schrapte de uitschieters en baseert de beoordeling op de gegevens van de ongeveer 24.000 deelnemers die het vaccin kregen zoals dat bedoeld was: twee volledige doses, met een tussenpoos van 4 tot 12 weken. Dan is het vaccin 60 procent effectief: het aantal mensen dat Covid-19 krijgt in de gevaccineerde groep is 59,5 procent lager dan in de controlegroep, volgens de EMA.

De bijwerkingen, pijn op de prikplek, moeheid, hoofd- of spierpijn, koorts, misselijkheid en diarree, waren meestal mild en waren na een paar dagen voorbij.

Het oordeel van EMA botst met het advies dat de vaccinatiecommissie van het Robert Koch Institut (het Duitse RIVM) donderdag naar buiten bracht. Zij adviseert de Duitse regering juist om het AstraZeneca-vaccin niet te gebruiken bij 65-plussers, omdat er nog onvoldoende gegevens zijn om te kunnen beoordelen of het bij hen effectief genoeg is. In het Verenigd Koninkrijk, waar het vaccin al op 30 december goedkeuring kreeg voor noodgebruik, wordt het ook gewoon aan ouderen toegediend.

„Het is een logische keuze van de EMA om het ook voor 65-plussers goed te keuren”, vindt Cécile van Els, hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit Utrecht en ook werkzaam bij het RIVM. „Er zijn nog onvoldoende gegevens over de werkzaamheid, dus of het vaccin ouderen beschermt tegen Covid-19, maar er zijn wel studies die laten zien dat het een goede immuniteit opwekt bij ouderen, vergelijkbaar met die bij mensen onder de 55 jaar. Dan mag je verwachten dat er dan ook bescherming is. Je kunt alleen nog niet zeggen hoeveel.”

AstraZeneca verwacht binnenkort de resultaten van een grote fase-3-studie in de Verenigde Staten. Die studie is eenduidiger opgezet volgens het bedrijf. Op basis van die studie zal de goedkeuringsaanvraag bij de Amerikaanse autoriteit FDA worden gedaan.

Ook de vaccinkandidaat van Janssen bleek vandaag prima te beschermen tegen Covid-19 (zie inzet). Als dat ook goedgekeurd wordt, zou dat het vierde werkzame vaccin zijn waarop Europa heeft ingezet. Van Els: „Het lijkt erop dat je met de zogeheten vector-vaccins, zoals die van AstraZeneca en Janssen, rond de 60 tot 70 procent effectiviteit zit, en met de mRNA-vaccins, zoals van Pfizer en Moderna, rond de 90-95 procent. Dat ze allemaal werkzaam zijn is een enorme opluchting.”

Ook het vaccin van Janssen is veilig en werkt

Het vaccin dat is ontwikkeld door het Leidse Janssen, onderdeel van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, is veilig en beschermt 28 dagen na de injectie gemiddeld voor 66 procent tegen de ziekte. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend. Tegen ziekenhuisopname en overlijden door een ernstige vorm van Covid-19 beschermde het volledig, meldt het bedrijf. De bijwerkingen van het Janssen-vaccin waren meestal mild en duurden kort.

Het grote voordeel van dit vaccin is dat er maar één dosis van nodig is in plaats van twee, zoals bij de vaccins van Pfizer, Moderna, en AstraZeneca. Ook voor gebruik in ontwikkelingslanden is dit een groot voordeel. Het bestaat uit een onschuldig verkoudheidsvirus met een stukje van het coronavirus erin.

Het gemelde percentage is een gemiddelde uit een studie met 44.000 proefpersonen in acht landen. Tussen die landen verschilt het gevonden percentage aanzienlijk. In de Verenigde Staten bood het vaccin 72 procent bescherming tegen matige tot ernstige Covid-19, in Latijns-Amerika was het 66 procent en in Zuid-Afrika 57 procent. Dat suggereert dat het vaccin mogelijk ook gedeeltelijk beschermt tegen de nieuwe coronavirusvarianten die in Brazilië en in Zuid-Afrika in omloop zijn. De vrees is dat die varianten weten te ontsnappen aan de afweer die wordt opgewekt met de vaccinatie.

Ook de donderdag naar buiten gebrachte resultaten met het kandidaatvaccin van het Amerikaans-Zweedse bedrijf Novavax laten dergelijke verschillen zien. In een studie in het VK bood dat vaccin 89 procent bescherming, maar is een kleinere studie in Zuid-Afrika was dat 60 procent als alleen naar gezonde proefpersonen werd gekeken. Dat kan door andere virusvarianten komen, maar de genetische achtergrond en de algemene gezondheid van een bevolking kunnen ook een rol spelen.

