Een weerbare democratie vraagt heldere normen

Memphis Depay, stervoetballer, had zijn eigen bijdrage om de gemoederen te kalmeren: „Winkels plunderen, auto’s vernielen is niet de oplossing man.” Wat volgde was iets minder eenduidig: „Kan niet voor een grown man bepalen wat hij met zijn tijd doet, maar voor alle young people, don’t do it.” Ik zou zeggen: ook volwassenen moeten geen dingen kapotslaan in hun vrije tijd.

Terwijl de scherven bijeen worden geveegd, zoekt iedereen naar verklaringen. En zoals dat hier gaat: verklaringen zijn vooral het aanwijzen van schuldigen. Maar ook zonder aanstichters vraagt zinloos geweld om ondertiteling. Want waarom keren mensen zich zo gewelddadig tegen alles en iedereen?

Dat laatste moeten we letterlijk nemen: winkels worden geplunderd, ziekenhuizen zijn belaagd, de politie wordt aangevallen en een heel station is vernield. Dit geweld laat ontredderde winkeliers achter, politieagenten die ons eraan herinneren dat ze thuis een gezin hebben en verplegers die niet kunnen geloven dat na het applaus nu de stenen volgen.

Ik hoorde bij Op1 de Vlaamse psychiater Damiaan Denys, werkzaam in Amsterdam, die zich als relatieve buitenstaander verwonderde over de gebrekkige normering in dit land. Hij ziet een patroon: de agressie tegen politie, ambulancepersoneel en brandweer is niet van gisteren. Daar worden ferme woorden aan gewijd; een grens trekken komt er meestal niet van.

Dit is een land waar het gedogen zo ongeveer is uitgevonden. Vaak is gedacht dat een wat losse omgang met de wet een samenleving vrijer maakt. Te veel ‘law and order’ is niet goed. Toch is het een oude stelregel: de wet is het schild voor de zwakkeren. Dat wil zeggen, het oogluikend toestaan van wetsovertreding maakt burgers kwetsbaar. Die onveiligheid doet juist afbreuk aan de vrijheid.

Toegeven en meebewegen leidt niet altijd tot goede uitkomsten. Het eindeloze gepolder heeft zeker kwaliteit, anders zou deze bestuurlijke houding niet zo diep zijn geworteld in deze contreien. We leven in een tamelijk vreedzaam land. Toch is wel duidelijk dat zeker in tijden van een pandemie deze stijl van regeren zijn beperkingen heeft.

De gemoederen raken verhit na bijna een jaar waarin we van halve lockdown naar halve lockdown gaan, het vaccineren zo moeizaam op gang komt, en er ook nog eens een avondklok wordt ingesteld. Improvisatie is onontkoombaar, maar het coronabeleid wordt gekenmerkt door een overdaad aan overleg en een tekort aan richting.

Onze politiek van wikken en wegen is niet berekend op grote schokken. Niet alleen is het moeilijk om antwoorden te vinden op de agressie die nu oplaait, ook de ideeën die deze agressie begeleiden onttrekken zich aan de routine van matiging. Hoe in hemelsnaam om te gaan met virusontkenners en volksmenners?

Lees even mee met verzetsman Willem Engel op Facebook: „Na veel informatie van binnenuit de politie en defensie en het sociale medianetwerk lijkt het er sterk op dat deze rellen worden aangestuurd door een bepaalde inlichtingendienst.” Welke dienst dat is krijgen we jammer genoeg niet te horen: alle draden van zijn betoog komen bijeen in onzichtbare elites.

Dit complotdenken is niet onschuldig: het opent de deur voor geweld. Via sociale media worden de geesten rijp gemaakt. Burgers zouden stap voor stap hun vrijheid verliezen. Niet dat ik denk dat minderjarige plunderaars veel motieven nodig hebben om de boel kort en klein te slaan, maar het idee dat we in een ‘coronadictatuur’ leven, rechtvaardigt verzet met alle middelen.

Het is niet eenvoudig om betekenis te geven aan de ideeën van complotdenkers – ergens eindigt mijn geloof in hoor en wederhoor. Niet elk verschil van mening is waardevol. Zo ontdekken we in deze pandemie opnieuw de grenzen van het gepolder. Een weerbare democratie begint met normering: er valt veel te verdedigen voorbij het schikken en plooien.

Eigenrichting is daarbij zeker niet gevraagd. Het is geen prettig beeld wanneer de harde kern van voetbalsupporters en actievoerende boeren door de straten trekt om ‘hun’ stad te verdedigen. In die plotselinge betrokkenheid klinkt een slecht geweten door. Het zijn dezelfde groepen die vaak genoeg intimidatie niet schuwen. Iets zegt me dat de rechtsstaat bij hen niet in goede handen is.

Zoals wel vaker vatte burgemeester Ahmed Aboutaleb na het geweld de stemming van velen goed samen. Hij sprak vol ingehouden woede de amokmakers toe: „Voelt het goed wakker te worden met een tas vol gestolen spullen naast je?” En hij sprak de ouders aan: „Heeft u gisteren uw zoon gemist, heeft u zich afgevraagd waar hij was?” Dat was geen vraag stellen, dat was een norm stellen.

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven