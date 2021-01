Een transparante overheid is noodzakelijk – verstijf ambtenaren niet

Een van de problemen achter het toeslagenschandaal was de gebrekkige openheid van de overheid. Het kabinet kondigde daarom aan „radicaal” voor meer transparantie te kiezen. Het wil stukken uit intern beraad vaker openbaar maken, om meer openheid te bieden „over de afwegingen die ten grondslag liggen aan het beleid”. Ook als het ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van ambtenaren betreft. Is dat hoognodig voor betere democratische controle? Of schrijven ambtenaren straks niks meer op, uit angst voor mogelijke ophef in politiek en media? Universitair hoofddocent bestuursrecht Annemarie Drahmann en hoogleraar bestuurskunde Albert Meijer twisten per e-mail over de stelling: radicaal meer overheidstransparantie is toe te juichen.

Annemarie Drahmann is AD, Albert Meijer is AM.

AD: „Transparantie is noodzakelijk voor de legitimiteit van de overheid. De laatste jaren wordt gepleit voor vernieuwing van het sociaal contract: onder welke voorwaarden zijn wij bereid bepaalde vrijheden en macht over te dragen aan de overheid? Een transparante(re) overheid is daarbij noodzakelijk, waarbij iedere burger – maar met name journalisten – de uitoefening van die macht door de overheid moet kunnen controleren. Zwaarwegende belangen kunnen soms in de weg staan van openbaarmaking, maar dat moet een uitzondering zijn.”

AM: „Ook ik ben een groot voorstander van transparantie: openbaarmaking is cruciaal voor de legitimiteit van de overheid. Maar hoewel er bij de Toeslagenaffaire duidelijk sprake was van veel te weinig transparantie, geloof ik toch niet in radicale transparantie. Uiteindelijk gaat het om het nemen van verantwoordelijkheid. Daar schortte het aan bij de Toeslagenaffaire.”

Annemarie Drahmann is universitair hoofddocent bestuursrecht (Universiteit Leiden).

AD: „De vraag is hoe we voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Meer transparantie kan daaraan bijdragen. Daardoor kan de Kamer haar controlerende taak beter uitoefenen. Transparantie in juridische procedures zorgt ervoor dat de bestuursrechter zijn toetsende taak beter kan uitoefenen. En ook transparantie van de (geanonimiseerde) beleidsopvattingen van ambtenaren zal leiden tot meer bewustwording over de verantwoordelijkheid die ook individuele ambtenaren hebben voor goed bestuur.”

AM: „Mijn zorg betreft die verantwoordelijkheid van ambtenaren. Radicale transparantie kan leiden tot het afschuiven daarvan. Ambtenaren durven niet meer te handelen, maar zijn te veel bezig met het beeld dat kan ontstaan in de media. Of met het strategisch vastleggen van informatie die hen vrijpleit. De angst staat centraal – leidt dat echt tot het voorkomen van een volgende misstand?”

AD: „Radicale transparantie heeft inderdaad ook nadelen. Daarom pleit ik slechts voor meer transparantie. Zo wordt bij het afhandelen van Wob-verzoeken nu niet gevraagd aan ambtenaren of ze bezwaar hebben tegen het openbaar maken van hun (al geanonimiseerde) beleidsopvattingen. Problematisch is ook dat uit de Toeslagenaffaire (weer) is gebleken dat de informatiehuishouding van de overheid niet op orde is. Documenten worden niet bewaard en/of kunnen niet worden teruggevonden. Ambtenaren lijken zich er onvoldoende bewust van dat ook hun relevante e-mails en WhatsApp-berichten gearchiveerd moeten worden. Zie jij dat niet als een probleem?”

Albert Meijer is hoogleraar bestuurskunde (Universiteit Utrecht).

AM: „Ik kan mij vinden in een aanscherping van de Wob en het verbeteren van informatiebeheer. Bewaren van álle digitale berichten kan echter niet, omdat persoonlijke en zakelijke communicatie door elkaar lopen. En ambtenaren hebben ook recht op privacy. Een heldere en eerlijke manier van archiveren, als basis voor controle en verantwoording, hoort bij de professionaliteit van de ambtelijke organisatie. Geen radicale maar passende transparantie.”

AD: „Vanwege de privacy heeft de bestuursrechter geoordeeld dat Whatsappberichten op een privételefoon van een ambtenaar niet door de werkgever doorzocht mogen worden. Het gevolg hiervan is dat de verantwoordelijkheid voor de archivering bij de individuele ambtenaar berust. Dat maakt het kwetsbaar. Geef ambtenaren vaker een werktelefoon of ontwikkel een berichtenapp voor werkgerelateerde appjes. Zodra de werkgever dit aanbiedt, kan de werknemer verplicht worden om hiervan gebruik te maken en kunnen al deze berichten geautomatiseerd worden bewaard.”

Lees ook dit opiniestuk van Wim Voermans: Rutte schermt informatie af en dat is ongrondwettig

AM: „Een werktelefoon is een prima plan. Maar het risico op parallelle communicatie waar het ‘echt’ gebeurt blijft levensgroot. Met een keurig overzicht van alle appjes en mailtjes ontbreekt dan nog steeds essentiële informatie. Uiteindelijke gaat het erom dat ambtenaren het helder en eerlijk documenteren van besluitvorming zien als een cruciaal onderdeel van hun professionaliteit. Versterk die professionaliteit – dat vind ik het belangrijkste punt in de kabinetsreactie.”

AD: „Ja, dat is van groot belang. Het structureel niet aan professionele standaarden voldoen zou ook arbeidsrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden. In aanvulling daarop is nog een andere cultuurverandering nodig: die van passieve naar actieve openbaarmaking. Op dit moment wordt veel informatie pas openbaar nadat iemand daartoe een (Wob-)verzoek heeft ingediend. Pas dan gaan ambtenaren op zoek. Zou het niet beter zijn als vooraf meer wordt ontsloten?”

AM: „Hoewel ik een groot voorstander ben van actieve transparantie, zie ik weer een keerzijde. Een voorbeeld uit mijn eigen onderwijs: in een oefening moeten de studenten bedenken hoe ze zo snel mogelijk een tennisbal rond kunnen gooien. In een afgesloten ruimte leidt dit tot creatieve oplossingen, maar met publiek erbij durven de studenten geen risico te nemen. Openbaarheid leidt tot risicomijding en afnemende innovativiteit. Daarom steun ik je pleidooi voor actieve transparantie, maar op een manier die ambtenaren niet verstijft.”

Lees ook over de nieuwe ‘Wob’, de Wet open overheid: ‘Overheid deelt liever geen stukken’

AD: „Openbaarmaking van overheidsinformatie dient het publieke belang van goed en democratisch bestuur. Ik zie het risico dat ambtenaren zich daardoor beperkt kunnen voelen. Die angsten kunnen deels worden weggenomen door betere voorlichting over hoe de Wob werkt en de waarborging van de anonimiteit van ambtenaren. Angst is geen goede reden om niet naar meer transparantie te streven. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn bovendien slechts een fractie van alle informatie die de overheid heeft.”

AM: „We delen de conclusie dat een brede verbetering van de informatiehuishouding van de overheid nodig is. Een laatste voorbeeld uit een heel andere hoek: de warrige informatievoorziening over het bombardement op Hawija. Ook dat moet anders, en dat kan ook. Uit onderzoek van een van mijn studenten weet ik dat de transparantie op het terrein van defensie in het Verenigd Koninkrijk hoger is dan in Nederland, door duidelijk beleid over welke informatie wel of niet naar buiten kan. Geen Rutte-doctrine, geen radicale transparantie maar heldere keuzen over eerlijke informatievoorziening aan parlement en samenleving.”