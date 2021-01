Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

Sinds afgelopen oktober wordt in Polen geregeld gedemonstreerd tegen de zeer strenge abortuswetgeving die toen werd ingevoerd. Sinds de wetswijziging is het vrijwel onmogelijk om abortus te de laten uitvoeren in het land. Alleen bij verkrachting, incest of een levensgevaarlijke situatie voor de moeder is het nog mogelijk om de zwangerschap vroegtijdig af te breken. Critici binnen en buiten Polen vrezen voor een grote toename aan - vaak gevaarlijke - illegale abortussen. Deze foto is op 22 oktober gemaakt in Warschau.

Foto Wojtek Radwanski / AFP