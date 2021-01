De puzzel is elke dag weer anders

Het had voor Hugo de Jonge een dag vol goed nieuws moeten zijn. Deze vrijdag kwam de goedkeuring van het vaccin van AstraZeneca en de Oxford-universiteit waarop de demissionair minister van Volksgezondheid (CDA) vol had ingezet. Hij had vorig jaar zelf in Europa een belangrijk aandeel in de snelle deal die met de farmaceut werd gesloten. Nederland kocht van dit vaccin de meeste doses in (ruim 11 miljoen) en de eerste leveringen moest een „versnelling” in de vaccinatiecampagne brengen.

Maar de goedkeuring werd vrijdag overschaduwd door grote zorgen over een opeenstapeling van slecht vaccinatienieuws: Nederland krijgt vanwege productieproblemen voorlopig minder vaccins van AstraZeneca. Er waren twijfels over de werking bij ouderen. Én het Europees Medicijnagentschap (EMA) adviseerde tégen uitstel van de tweede prik met het Pfizer-vaccin. Terwijl De Jonge daartoe net had besloten om sneller meer mensen te kunnen inenten.

Die tegenvallers komen allemaal bovenop de kritiek op de Nederlandse vaccinatiestrategie die De Jonge al wekenlang achtervolgt. Nederland begon als laatste in Europa met vaccineren, het priktempo lag in de eerste weken laag en er is veel rumoer over de bureaucratische en weinig strak geleide vaccinatiecampagne, waarbij veel partijen zijn betrokken. De minister, die zich ook nog moet verantwoorden voor het datalek bij de GGD, heeft volgende week weer loodzware debatten met de Tweede Kamer.

Dat Nederland in het eerste kwartaal misschien wel 60 procent minder vaccins geleverd krijgt van AstraZeneca is slecht nieuws, omdat de wens is het priktempo op te voeren. De Jonge zei vrijdag na de ministerraad dat Nederland voor de maanden februari en maart rekening houdt met „fors lagere” leveringen. In plaats van de eerder beloofde 4,5 miljoen vaccins verwacht hij die maanden slechts tussen de 1 en 1,5 miljoen vaccins te krijgen. Het gevolg daarvan is dat „scherpe keuzes” dreigen, zegt De Jonge: bepaalde groepen, zoals medewerkers in de gehandicapten- en thuiszorg en kwetsbare mensen onder de 60 jaar, zullen mogelijk later worden gevaccineerd dan nu gepland.

Een lichtpuntje was de beoordeling van de EMA vrijdag, waaruit bleek dat het AstraZeneca-vaccin ook „veilig” is voor ouderen. Tegelijkertijd is het bewijs beperkt dat het bij 55-plussers even effectief is. De Jonge onderzoekt vanwege de oprukkende Britse variant of hij met dit vaccin sneller meer ouderen kan vaccineren. Hiermee hoopt de minister deze kwetsbare groep eerder te beschermen en een al te hoge derde golf in de zorg te voorkomen. Zo'n keuze zal wel ten koste van andere groepen gaan. De Jonge wacht op een advies van de Gezondheidsraad, over welke groepen dit vaccin bij voorkeur het eerst krijgen.

Om het vaccineren te versnellen wil Nederland minder grote voorraden aanhouden. Zo besloot De Jonge vorige week, in navolging van andere landen, de tweede Pfizer-prik uit te stellen van drie naar zes weken na de eerste inenting. De EMA zei donderdag dat prikken na drie weken het beste is, zoals ook in de onderzoeken is gedaan. Zijn besluit terugdraaien betekent nieuwe vertraging. Dat lijkt De Jonge niet van plan. Hij zei vrijdag dat hij gelooft dat een tweede prik ook na zes weken nog „adequaat” is.

Nederland gaat het priktempo volgens De Jonge opvoeren. Nederland kreeg de afgelopen weken honderdduizenden Pfizer- en Moderna-vaccins geleverd. Dat deze vaccins verdwenen in vriezers en koelkasten in plaats van armen leidde tot verbazing in maatschappij en Kamer. De Jonge belooft nu een inhaalslag, alleen deze week zouden al 200.000 prikken worden gezet, bijna evenveel als de afgelopen drie weken bij elkaar. In de weken daarna komt Nederland gelijk met het Europees gemiddelde en „trekken we ons been bij.”

In de Kamer vragen oppositie- én coalitiepartijen zich af of de versnipperde organisatie van de vaccinatiecampagne niet anders kan, en of Defensie geen grotere rol moet krijgen. En is De Jonge nog wel de man is om de vaccinatie vlot te trekken? Demissionair premier Mark Rutte (VVD) vindt van wel. „Hugo de Jonge is hier niet het probleem”, zei hij vrijdag.

Rutte én De Jonge zien niets in een speciale commissaris of extra minister voor de vaccinatie. De Jonge is blij met het nieuws dat ook het Janssen-vaccin goed beschermt. Nederland kan er daarvan miljoenen verwachten, vanaf het tweede kwartaal. Wat de minister dit weekend gaat doen? „Puzzelen op de nieuwe getallen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021