De emotie is gevaarlijker dan het zingen zelf

‘Zingen in een groep kan níet,’ zegt minister-president Mark Rutte streng. Het is een veelzeggende soundbyte aan het begin van de podcast Koren in coronatijd. Koren zouden superspreaders zijn. Als gevolg van de coronacrisis zitten 1,7 miljoen Nederlandse zangers tot nader order thuis: zingen in groepsverband heeft zijn onschuld verloren. De eerste twee afleveringen van de zesdelige podcastserie staan online, elke dinsdag en donderdag verschijnt er een nieuwe aflevering.

Freelance podcastmaker en verslaggever Matthijs Holtrop volgde maandenlang de Nederlandse koorwereld en legde uiteenlopende verhalen bloot: van professionele zangers die al hun inkomsten zagen verdampen tot een popkoor dat zich met onlineprojecten door de lockdown zingt. Een mooi verhaal is dat van dirigent Béni Csillag, artistiek leider van het professionele koor Consensus Vocalis uit Enschede. Zoals veel vakgenoten kwam hij zonder werk te zitten, maar hij raakte het thuiszitten zo beu dat hij zich aanmeldde voor een baan in de coronateststraat: de crisis in een notendop. Nu verdient Csillag in een dag evenveel als normaliter in een uur.

Holtrop heeft van huis uit weinig met koorzang, vertelt hij aan de telefoon: „Als leek vraag ik me af waarom het ene koor wel doorgaat en het andere niet. Is het nog wel verantwoord?” En hij is de enige niet met vragen. Er vallen zelfs koren door ruzie uiteen. Cijfers van de koorbonden wijzen uit dat vele duizenden zangers zijn gestopt. En professionele koren worden scheef aangekeken vanwege hun uitzonderingspositie: „Ik krijg berichten van mensen die me voor rotte vis uitmaken en vervolgens om hulp roepen”, zegt directeur Tido Visser van het Nederlands Kamerkoor aan de telefoon. Het NKK, medeopdrachtgever voor de serie, wil ‘een genre-vertegenwoordigend instituut’ zijn. „Sommige koorzangers zijn heel activistisch: we móéten zingen! Ja, we moeten weer gaan zingen. Maar tegen welke prijs?”

Muzikaal en sociaal drama

Vooral in de amateursector voltrekt zich een drama – een muzikaal, maar ook een sociaal drama, zegt Visser. „Het sociale aspect van koren is heel belangrijk: samen een borrel drinken, napraten. Voor veel mensen, vooral ouderen, is met het koor dé sociale activiteit van de week weggevallen.” Visser hoopt dat de crisis het inzicht brengt hoe belangrijk die functie als sociaal vangnet eigenlijk is.

Hoe gevaarlijk zang is blijft onderwerp van discussie. De vierde aflevering van de podcast is gewijd aan de wetenschap, zegt Holtrop: wat weten we nu eigenlijk over de verspreiding van druppeltjes en aerosolen tijdens het zingen? „De wetenschappers die ik heb gesproken komen tot de conclusie dat zingen weliswaar een risico in zich draagt, maar dat er nauwelijks verschil lijkt te zijn tussen praten en hard zingen als het gaat om de afstand die de druppeltjes afleggen.” Met de juiste veiligheidsmaatregelen is het risico beheersbaar, waarbij goede ventilatie cruciaal is.

In het geval van het NKK was een defecte ventilatie vermoedelijk debet aan een aantal besmettingen in december. Voor directeur Visser was dat een eyeopener. „Tot die tijd was onze focus: hoe houden we onze mensen aan het werk? Maar toen begon ik me af te vragen of dat wel houdbaar was. Zijn we nog wel een veilige werkomgeving? Moeten we zangers en staf niet tegen zichzelf beschermen?” Visser merkt ook dat instrumentalisten bang zijn geworden voor het koor. Misschien moet je zanger als ‘risicoberoep’ gaan zien, oppert Holtrop, al begrijpt hij dat er veel weerstand is tegen die visie.

Holtrop heeft ook gesproken met hoogleraar Ruud Verdaasdonk van de Universiteit Twente, die een masker heeft ontworpen waarmee je veilig zou kunnen zingen. „Het lijkt een beetje op een imkermasker”, zegt Holtrop. „Maar wat blijkt: na afloop van de repetitie gaan de maskers af en zoeken de mensen elkaar op om te delen wat ze hebben ervaren. De emotie is eigenlijk gevaarlijker dan het zingen zelf.”

Koren in coronatijd van Matthijs Holtrop & Kick Stokvis is te beluisteren via van Matthijs Holtrop & Kick Stokvis is te beluisteren via www.nporadio4.nl/podcasts & bekende podcastkanalen.