De avondklok en andere maatregelen: was de beschaafde krant boos genoeg?

Arjen van Veelen pakte de fiets en zijn perskaart – en ging er in Rotterdam op uit om de avondklok te proeven. Hij belandde tussen de demonstranten en, op de tweede avond, bij een brandende bestelbus. „Waren wij beschaafden maar eerder boos geweest”, mijmerde Van Veelen, boos over de bezuinigingen op de zorg of de flexibilisering van de arbeidsmarkt – dan was het misschien niet zo’n vaart gelopen.

Eenenveertig jaar geleden nam ik de trein, zonder perskaart, om poolshoogte te nemen in Amsterdam, waar wolken traangas verwaaiden boven een mozaïek van losgewrikte bakstenen en glasscherven. De schermutselingen hadden zich inmiddels verplaatst naar zijstraten, de koningin was gekroond. Was ik boos? Onbeschaafd? Toch vooral gedesoriënteerd, niet alleen door een even indringende als weinig belovende studie filosofie (arbeidsperspectief: nul), maar vooral omdat op die straten van Amsterdam een tijdperk leek te kantelen. Welkom, grimmige jaren tachtig.

Je krijgt de indruk dat burgemeesters die paniekerig begonnen over „burgeroorlog” die dag in april 1980 even waren vergeten. Nu waren er ook verschillen met het kronings- en krakersoproer van destijds. Het land verkeerde toen niet in lockdown (een term waarbij wij destijds waarschijnlijk hadden gedacht aan iets met prins Bernhard), het openlijke motief was duidelijker (woningnood), journalisten werden niet bedreigd (ze gedroegen zich soms eerder als bondgenoten). En, ook geen detail: er waren politieke partijen die sympathiseerden met de krakers, maar geen rechts-populistische politici die de zaak van tevoren oplierden.

Waren de „beschaafden” intussen boos genoeg geweest?

Sinds het begin van de corona-crisis zijn de lezersreacties die mij bereiken sterk veranderd, van relativerend via engagement (en lichte paniek) tot gelatenheid dan wel kritiek op het kabinet. In fasen uitgedrukt: eerst maanden de lezers de krant vooral rustig te blijven (begin 2020), daarna volgde groot alarm en een barrage aan suggesties en adviezen (voorjaar), gevolgd door een bedrieglijke normaliteit in de zomer en dan de deprimerende wending: opnieuw lockdown en zelfs een avondklok. De lezerspost neemt sindsdien af, dus een kleine oproep: blijf vooral uw opmerkingen sturen.

Zulke eb en vloed aan reacties is geen wonder in een lange, slepende crisis. Corona heeft in de publieke sfeer breuklijnen aan het licht gebracht waar het bakstenen-oproer van 1980 kinderspel bij was. In de alternatieve media zijn pseudo-wetenschap, politieke propaganda en fantasieën nauwelijks nog uit elkaar te houden.

Is NRC dan nog kritisch genoeg, zowel over de coronasceptici als over de huidige maatregelen?

Het blijft de eerste taak van een krant om feiten te zoeken, beweringen te toetsen en op te schrijven wat er, voor zover na te gaan, klopt. Dat is met corona al lastig genoeg, want het is een bewegend doelwit. Je kunt dan veel hebben aan feitelijke overzichten zoals de krant die wel plaatst, met vragen en antwoorden over bijvoorbeeld vaccins, het (te) lang besproken nut van mondkapjes, of de rol van aerosolen. Vaak zijn dat voorlopige inzichten die ook kunnen worden bijgesteld.

Daartegenover staat een legioen hyperactieve corona-sceptici die zich het virologische jargon half eigen hebben gemaakt. Hun beweringen toetsen en tegenspreken blijft ook nodig, al lijkt het dweilen met de kraan open.

Dan de kritiek op de maatregelen. In de zomer bracht de krant een onthullende reconstructie van het zwalkende beleid in de eerste golf – een zwalken dat zich met het vaccinatie-debacle lijkt te herhalen. Columnist Tom-Jan Meeus signaleerde vroeg de toenemende onmin in het kabinet. Critici kwamen in interviews aan het woord, zoals de opsteller van een brandbrief van artsen (wel pas maanden nadat die brief al was vermeld in Medisch Contact).

In de brievenrubriek reageerden lezers ook instemmend én kritisch op een gesprek met filosoof Marli Huijer, die ook alom verkondigt dat de maatregelen buitenproportioneel zijn. Zelf stond ik overigens aan de kant van de lezers die hun wenkbrauwen optrokken bij haar vergelijkingen met verkeers- of tabaksdoden, of haar vermoeden dat we in de jaren vijftig mogelijk niets van corona hadden gemerkt omdat we minder lang leefden (klopt, destijds merkten we ook niks van aids). Mij leken het tegeltjeswijsheden, maar u kunt er uiteraard heel anders over denken.

Prioriteit moet intussen houden: niet opinie, maar feitelijke verslaggeving. Zoals de indringende reportage over de effecten van scholensluiting, aangehaald door Van Veelen op zijn avondklok-fietstocht. Of de verbijsterende berichten over de vaccinatie-chaos („Alsof de postbode al zijn post op alfabet rondbrengt, in plaats van op postcode”).

Al met al lijkt me van braaf napraten dus geen sprake – trouwens, kritisch zijn is ook nog niet hetzelfde als afbranden of een alternatieve waarheid verkondigen.

Tot slot de avondklok. Opvallend genoeg pleitte de krant daar wel heel resoluut voor: er was geen keus, door de Britse variant. Een enkele lezer stoorde zich aan die stelligheid van de krant, die was toch van lux et libertas?

Nu herhaalt de avondklok niet meteen de Bezetting. Toch mag je je bij zo’n ingrijpende maatregel ook wel rekenschap geven van de keerzijde: de bestuurlijke uitdaging en de sociale risico’s. Hetzelfde Commentaar wees op het gebrek aan urgentie in de samenleving. Als dat laatste waar is, kun je verwachten dat handhaving een probleem zal worden. Maar de krant hield burgers vooral voor dat ze handhaven „het beste zelf” doen. Een paar dagen later waren de uitgebrande auto’s een feit – ook helemaal zelf gedaan.

Reacties: ombudsman@nrc.nl

De lezer schrijft … Prada is geen poëzie

Toch een storende opmerking in het uitstekende artikel van Thomas de Veen over het optreden van Amanda Gorman bij de inauguratie van president Biden. Hij heeft het over de „felgele Prada-jas” die Gorman droeg. Dit doet afbreuk aan het artikel, dat over wezenlijk andere zaken gaat. Frits Huls

… de krant antwoordt Haar jas zei ook iets over Gormans succes

Die vermelding was minder bijzonder dan de voordracht zelf. In tal van beschouwingen over het optreden van Gorman werd verwezen naar haar kleding. Zulke details geven kleur aan een stuk. En wat schreef De Veen? Gorman maakte indruk door de inhoud, door haar dictie, gevoel voor ritme en rijm. Maar ook door het feit „dat zij als jonge zwarte vrouw, in een felgele Prada-jas, het eervolste podium had en de Amerikaanse Droom verwerkelijkte”. Kortom, de merkjas krijgt hier een symbolische waarde. Overigens noteerde de site Footwearnews dat de jas (nieuw) 3.950 dollar kost. Ja, dát vermelden had denk ik eerder afbreuk gedaan aan het artikel.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2021