Vaccin Novavax blijkt 89 procent effectief bij grote proef in VK

CBS: recordgroei omzet detailhandel in coronajaar

Ondanks de coronacrisis is het aantal verkopen in de Nederlandse detailhandel het sterkst gestegen sinds 2001. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. De stijging komt met name door het hoge aantal verkopen in supermarkten. Ook is online veel gewinkeld. De totale omzet van de gehele detailhandelsector steeg met 5,9 procent ten opzichte van 2019. Dat is volgens het CBS de op één na hoogste groei van de eeuw.

Door de coronacrisis waren de verschillen tussen bedrijfstakken groot. De kleding- en schoenenwinkels hadden door de sluiting een slecht jaar. Maar supermarkten en andere levensmiddelenverkopers hadden juist profijt van de coronamaatregelen, zoals een sluiting van de horeca. Er werden meer boodschappen en voedsel gekocht. De hele voedingsbranche behaalde met 6,9 procent de hoogste omzet van de eeuw.

Door de coronapandemie gingen veel Nederlanders hun eigen woning opknappen en daar profiteerden kluswinkels, keuken- en vloerenzaken van. Ook elektronicawinkels en meubelzaken verkochten meer dan andere jaren en boekten zelfs recordomzetten. De hoogste omzetgroei zag het CBS bij webwinkels, waar 43 procent meer is omgezet in 2020 - de sterkste groei in zes jaar tijd.