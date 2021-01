Chinese mensenrechtenadvocaat verdwenen na uitreispoging

„Blijf bellen”, zegt mensenrechtenadvocaat en schrijver Guo Feixiong woensdag aan de telefoon. „Als ik niet meer opneem, dan weet je dat het niet is gelukt. Dan ben ik aan de grens tegengehouden.”

Guo wil de volgende dag naar Washington vliegen om zijn vrouw bij te staan. Zij woont sinds 2009 met hun twee kinderen in de Verenigde Staten en heeft nu uitgezaaide darmkanker. Enkele weken geleden bleek dat ze ernstig ziek is en het misschien niet overleeft.

Guo (pseudoniem van Yang Maodong) is een prominente mensenrechtenadvocaat. Donderdag werd hij inderdaad tegengehouden toen hij in Shanghai op het vliegtuig naar de Verenigde Staten wilde stappen. Het is onbekend waar hij nu is.

Dat de autoriteiten hem verhinderen het land te verlaten laat zien hoe ver de Chinese overheid wil gaan bij de repressie van dissidente geluiden. „Dit druist in tegen alle Chinese wetten”, zei Guo woensdag. „Het is onmenselijk om me niet te laten gaan.”

Corruptie

Guo schreef eerder een boek over wijdverspreide corruptie in de Noord-Chinese provincie Liaoning. Hij bracht elf jaar in gevangenissen door, onder meer omdat hij boeren in het Zuid-Chinese dorp Taishi hielp bij hun pogingen om een corrupte dorpsleider af te zetten.

Ook was hij betrokken bij protesten rondom de krant Nanfang Zhoumo. Die krant had in een hoofdredactioneel commentaar opgeroepen tot politieke hervormingen, maar moest dat op last van de autoriteiten wijzigen in een commentaar dat juist het beleid van de Chinese president Xi Jinping prees.

In augustus 2019 werd Guo voor het laatst uit de gevangenis ontslagen. Hij runt een website over de constitutionele democratie en verleent onderhands juridische steun aan activisten, maar een duidelijk gevaar voor de staatsveiligheid vormt hij niet.

Geheim agenten

Guo had vooraf al signalen gekregen dat hij waarschijnlijk het land niet uit zou komen. Het ministerie van Nationale Veiligheid had hem uitgenodigd voor een gesprek met twee geheim agenten. Guo had daarvoor moeten afreizen naar Hubei, de provincie waar hij is geboren. „Maar daar begin ik niet aan”, zei hij woensdag aan de telefoon. „Mijn vrouw wacht op me. Ik heb geen tijd te verliezen.”

Hij vond het ook riskant om op de uitnodiging in te gaan en vermoedde dat hij zomaar zou kunnen verdwijnen. „Bovendien zal ik nooit in het geheim compromissen sluiten over mijn grondrechten. Ik mag gewoon reizen, ik mag me uitspreken.”

Tijdens zijn eerdere gevangenschap werd hij met een metalen staaf anaal verkracht. Daarop ging hij in hongerstaking. „Als ze me deze keer niet naar mijn vrouw laten gaan, ga ik weer in hongerstaking”, meldt Guo. „Ik kan maar twee dingen doen om te protesteren: een hongerstaking beginnen en de openbaarheid zoeken en zo veel mogelijk lawaai maken.”

Mogelijk hadden de geheim agenten afspraken willen maken om te voorkomen dat Guo in de VS spreekt over de snel verslechterende situatie op het gebied van burgerrechten en de vrijheid van meningsuiting.

In hongerstaking

Guo zegt dat hij niet van plan is om in de VS te blijven. „Ik wil mijn vrouw juist terug naar Guangzhou halen als dat nog lukt. Ik heb hier al artsen bereid gevonden om haar te behandelen”, aldus Guo op woensdag. Maar hij was toen al gewaarschuwd dat hij niet meer terug naar China mocht komen als hij erin zou slagen om te vertrekken.

Het lukte Guo donderdag nog wel om van Guangzhou naar Shanghai te vliegen. Daar checkte hij in, maar bij de douane werd hij alsnog tegengehouden. Hij neemt de telefoon dan al een tijdje niet meer op. „Ik ben tegengehouden”, meldt hij later via sms. Zijn vrienden melden op sociale media dat hij op het vliegveld van Shanghai inderdaad in hongerstaking is gegaan. Daarna is niets meer van hem vernomen.

