China erkent Brits ‘overzees’ paspoort voor Hongkongers niet langer

China ziet Britse paspoorten van Hongkongers niet langer als wettig reisdocument of identificatiemiddel. Vanaf zondag zal de Chinese regering het „Britse nationale overzeese paspoort” niet meer erkennen, zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag laten weten. Met de stap wil China voorkomen dat Hongkongers hun Britse paspoort gebruiken om een verblijfsstatus in het Verenigd Koninkrijk af te dwingen. Naar schatting zouden 5,4 miljoen Hongkongse inwoners met het document in aanmerking komen voor het Britse staatsburgerschap.

China heeft zijn greep op de voormalige Britse kroonkolonie in de afgelopen maanden fors verstevigd, onder meer door het invoeren van een omstreden veiligheidswet. Daarmee is de rechtsstaat en de democratie in de semi-autonome regio onder druk komen te staan en gaat het staatrechtelijk model volgens critici steeds meer op dat van China lijken. De wet is ook aangewend om de erkenning van het Britse overzeese paspoort in te trekken.

De antidemocratische ontwikkelingen waren een doorn in het oog van de Britse regering, die zich zorgen maakte over de soevereiniteit en autonome status van Hongkong. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab kondigde daarom afgelopen juli aan dat Hongkongers die een zogenoemd overzees Brits paspoort hebben, in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien hebben honderdduizenden Hongkongers een dergelijk document aangevraagd.

De extra rechten voor de houders van het overzeese paspoort zouden vanaf zondag ingaan. Aanvankelijk konden Hongkongers met het document slechts een half jaar in het Verenigd Koninkrijk verblijven, dat wordt verlengd tot vijf jaar. Ook kunnen Hongkongers met zo’n paspoort vijf jaar onderwijs volgen en werken op het eiland. Vervolgens maken ze een reële kans om de Britse nationaliteit te krijgen.