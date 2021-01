Buiten baantjes trekken terwijl de vorst nog in de grond zit: ‘Dit is heerlijk’

Hij trilt van top tot teen als hij z’n rug afdroogt. Matthias Talens (30) zwemt sinds december één tot drie keer per week in het buitenbad van het De Mirandabad in Amsterdam-Zuid. Het bad is verwarmd, dus met de kou valt het mee, vertelt hij. Alleen uit het water komen is zwaar. Klappertandend trekt hij een sok aan.

Vanochtend had hij een tentamen. „Heerlijk om nu alles lekker weg te zwemmen.” Op afstand, ieder naast een oranje pion, kleden mensen zich om. Wetsuits gaan uit, dikke handdoeken en joggingpakken komen te voorschijn. Talens draagt geen wetsuit. „Gewoon een Decathlon-zwembroek van 3 euro. Ik ben een student.”

Het buitenbad van het De Mirandabad is niet dicht geweest dit seizoen. Eind september werd duidelijk dat het coronavirus het land nog niet uit was. Teammanager Abdelkarim Aknin (44) en zijn team besloten het buitenbad open te houden. Dat kwam ook door de bezoekers. „Die zeiden: we willen zo graag blijven zwemmen. Het liefst buiten – veel veiliger!” De gemeente steunde het initiatief. Het De Mirandabad was het enige verwarmde buitenzwembad van Nederland dat nog open was. Begin november moesten alle binnenbaden volledig dicht.

„Binnen de kortste keren kwam heel regio Amsterdam naar ons”, vertelt Aknin. De behoefte was zo groot dat mensen ook van ver buiten de regio langs kwamen om 45 minuten te kunnen zwemmen.

Vanuit Alkmaar om te zwemmen

De groep van vijf uur staat al voor het loket te wachten. Vooraan staan wedstrijdzwemmers Evy Rozenboom (14) en Kim Oudendijk (14). Hun eigen zwembad in Alkmaar is dicht. Om in conditie te blijven zwemmen ze hier. Ze hebben een A4’tje mee met oefeningen. „Van opa, die is ook trainer.” Ze proberen meestal samen te gaan zwemmen. Dat is leuker. En motiverend. „Ik ben beter in de schoolslag en zij in de borstcrawl. We proberen elkaar bij te houden.”

Mensen zitten er helemaal doorheen. Sommigen vertellen me dat dit het enige is waar ze naar toe leven Abdelkarim Aknin De Mirandabad

De banen zijn extra breed om ook in het water afstand van elkaar te kunnen houden. Er is een borstcrawl-baan, een snelle baan, en twee banen waar ook schoolslag gezwommen mag worden. Ineke Terpstra (67) zwemt in de baan voor de fanatiekelingen. Zo blijft ze fit: drie keer in de week hardlopen, een keer fietsen en een keer zwemmen. Al 25 jaar. Dus ook nu.

Sinds alle media-aandacht is het zwembad nog populairder geworden, vertelt ze. Om tien uur ’s ochtends kun je online kaartjes kopen. Als Terpstra om kwart voor tien inlogt staan er soms 300 mensen voor haar in de wachtrij. „Het is net een festival.” Ze zet haar duikbril op en duikt in het water.

Foto Fenne van Loon

Het succes van het De Mirandabad bleef niet onopgemerkt. Andere zwembaden door heel Nederland volgden. Deze week is ook het Noorderparkbad in Amsterdam-Noord open gegaan. De eerste week was meteen volgeboekt.

Meer dan fit blijven

Kunnen zwemmen betekent voor veel bezoekers een stuk meer dan fit blijven, vertelt Aknin. Zeker de laatste tijd. „Mensen zitten er helemaal doorheen. Sommigen vertellen me dat dit het enige is waar ze naar toe leven.” Op de Facebookgroep De Mirandabad Buitenzwemmers worden dagelijks selfies bij het zwembad geplaatst. Berichten met hartjes: „Zonder dit zwembad was ik gillend gek geworden”.

Na een halfuur klimt de eerste man het zwembad uit. „Een halfuur is genoeg. Ik ben een oude man die moet afvallen”, lacht hij. Niet alleen om die reden zwemt Mark de Vos (50). Ook voor de gezelligheid. Als hij zich heeft aangekleed klimt zijn collega Marja Schavemaker (59) uit het water. Haar lippenstift zit er nog op. Ze zijn direct na hun dagdienst bij de kinderverpleegkunde naar het zwembad gegaan. „Alle kroegen zijn natuurlijk dicht, dat missen wij ontzettend”, zegt Schavemaker. Zo kunnen ze toch iets samen doen. Ze kijken er elke week naar uit. Zij had haar badpak vandaag al onder haar verpleegoutfit aan. Tien minuten later klauteren ook de mensen met badmutsen en zwembrillen het water uit. De sfeer is uitgelaten. „Het voelt zo goed als je het gedaan hebt”, zegt Schavemaker. De Vos: „Zwemmen verbindt ons allemaal.”

Het is donker geworden, de lampen schijnen op het water. „Vanavond ga ik gelijk het volgende tijdslot boeken”, spreekt Schavemaker af met haar collega. „Al moet ik dertig keer kijken voor een plekje. ”