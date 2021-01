Bedrijvenmonitor: Aandeel vrouwen in bedrijfstop stijgt niet snel genoeg

Het aantal vrouwen in de top nam de afgelopen jaren weliswaar toe, maar nog altijd doet een meerderheid van de bedrijven onvoldoende om te zorgen voor een evenredige man-vrouw-verhouding. Dat blijkt vrijdag uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen van de Commissie Monitoring, op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Van 2012 tot 2019 nam het aandeel vrouwen in de raden van bestuur toe van gemiddeld 7,4 procent naar 12,4 procent. Halverwege vorig jaar bleef het percentage echter steken op 13,4 procent. Ook in de raden van commissarissen, de zogenoemde kweekvijver voor topposities, is het aandeel vrouwen sinds 2019 amper gegroeid (van 20,4 procent tot 21,9 procent).

Het aantal bedrijven dat zich inspant voor een evenredige man-vrouwverhouding neemt bovendien ieder jaar af, zo wordt geconcludeerd. „De overgrote meerderheid komt niet in beweging”. Nog altijd heeft 90 procent van de ruim vijfduizend onderzochte bedrijven geen evenwichtige 50-50-verdeling. Sectoren als zorg en onderwijs doen het overigens een stuk beter dan grote bedrijven. In semi(publieke) sectoren zaten afgelopen jaar tussen de 40 en 45 procent vrouwen in de subtop.

Streefcijfer

Volgens het rapport komt de stagnatie mogelijk deels door het vervallen van het wettelijke streefcijfer begin vorig jaar. Met het streefcijfer werd bepaald dat bedrijven moesten streven naar een bedrijfstop en subtop bestaande uit ten minste 30 procent vrouwen. Overigens relativeren de onderzoekers wel het effect van die regeling: het heeft volgens hun sinds 2013 een „positief, maar beperkt” effect gehad.

De SER heeft de regering in 2019 geadviseerd een vrouwenquotum van 33 procent in te stellen voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Het kabinet heeft dat advies overgenomen en binnenkort stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat dit moet regelen. Als de wet wordt aangenomen en een onderneming houdt zich er niet aan, dan kan de benoeming van een mannelijke commissaris nietig worden verklaard wanneer er te weinig vrouwen in de rvc zitten.