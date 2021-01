Baas Duitse beurswaakhond vertrekt vanwege Wirecardschandaal

Topman Felix Hufeld van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten, stapt op. Dat laat het Duitse ministerie van Financiën vrijdag weten in een verklaring.

Het ministerie gaat de top van BaFin hervormen naar aanleiding van het boekhoudschandaal bij fintechbedrijf Wirecard, waarbij voor miljarden euro’s fraude werd gepleegd. Wat de hervorming van de Duitse beurswaakhond verder inhoudt maakt het ministerie volgende week bekend. Een opvolger van Hufeld is nog niet benoemd.

BaFin liet woensdag nog weten dat er aangifte gedaan was tegen een medewerker van de toezichthouder, omdat die vermoedelijk met voorkennis had gehandeld in effecten van Wirecard. De positie van Hufeld was hierdoor ernstig onder druk komen te staan. De top van BaFin leek met de aangifte toe te geven dat ze de misstanden die voorafgingen aan de val van Wirecard jarenlang niet hadden opgemerkt.

De massale boekhoudfraude bij Wirecard kwam afgelopen zomer aan het licht, na jarenlang onderzoek door onder meer de Britse krant Financial Times.

Topman Markus Braun van Wirecard is gearresteerd, zijn rechterhand Jan Marsalek is spoorloos verdwenen en staat op de most wanted-lijst van Interpol. ESMA, de Europese toezichthouder op financiële markten, concludeerde in november 2020 in een vuistdik rapport dat BaFin ernstig had gefaald bij de controle op Wirecard.

