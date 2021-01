Boekhandelaren smachten naar rondsnuffelende klanten

„Als deze tijd ons iets heeft geleerd, dan is het dat fysieke boekhandels noodzakelijk zijn”, zegt Caroline Reeders, directeur van Athenaeum Boekhandels, onder meer die aan het Spui en Athenaeum Van Rossum in Amsterdam-Zuid. „Meer dan ooit blijkt dat boekhandels in het straatbeeld nodig zijn. Mensen beseffen opeens hoe zeer ze hun favoriete boekhandel missen.”

De etalage van Boekhandel Athenaeum aan een leeg Spui. Foto Niels Blekemolen

Vanwege de lockdown zijn boekhandels al een tijdlang dicht. Toen de tweede lockdown bekend werd, besloot de branche-organisatie Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) de handelaren een hart onder de riem te steken: ze lanceerde op donderdag 14 januari de campagne ‘Ik steun mijn boekhandel’ met als hashtags #steunjeboekhandel en #koopnueenboek, waaraan tal van vooraanstaande schrijvers en uitgeverijen meededen. Er verschenen paginagrote advertenties in de landelijke dagbladen en radiospotjes met onder anderen Tommy Wieringa en Roxane van Iperen.

„De oproep was er vooral op gericht dat mensen hun favoriete boekhandel gingen steunen”, zegt Job Jan Altena, persvoorlichter van de CPNB. „Vorig jaar verloor de fysieke boekhandel 11 procent aan omzet door de tweede lockdown vanaf 15 december, dus kozen we begin van dit jaar welbewust voor ‘steun je favoriete boekhandel’.”

Want als je nu bij je lokale boekwinkel koopt, dan is die er straks nog, benadrukt Altena. „Het is bewezen dat boekhandels de aantrekkelijkheid van het straatbeeld vergroten, en dus een economische meerwaarde hebben. Bovendien bevorderen ze het kopen en lezen van boeken. Dat willen en kunnen we als maatschappij toch niet missen?”

Boekhandel van Rossum. Foto Merlijn Olnon

Op de fiets springen

De actie scoorde op sociale media en haalde zelfs het achtuurjournaal. Altena: „Het effect was enorm, sommige boekhandels zagen hun gekelderde omzet plots verdubbeld. In Amsterdam was dat minder, maar toch was ook hier het gehoor groot. Mensen ontdekten dat achter de gesloten deuren van een winkel boekhandelaren hard werkten om tóch in de behoefte aan boeken te voorzien.”

Hoe deden zij dat? De gevraagde boeken werden bij de klanten thuis bezorgd, waardoor het beeld ontstond van „boekhandelaren die massaal op de fiets springen om boeken rond te brengen”, zegt Reeders. In de meeste gevallen klopt dat. Boekwinkels als Scheltema aan het Rokin, De Nieuwe Boekhandel aan de Bos en Lommerweg in West, Boekhandel Over het Water in Noord en Linnaeus Boekhandel in de Watergraafsmeer (Oost) bedienen hun klanten per fiets, vaak met behulp van vrijwilligers.

Fietskoerier Joost de Pee die boeken van Boekhandel Scheltema aflevert bij klanten. Hij fietst er, samen met zijn collega’s, de hele stad voor door. Foto Niels Blekemolen

„Hoewel de fietsende boekhandelaar iets persoonlijks en speciaals aan de actie geeft, is dat niet het belangrijkste”, benadrukt Reeders. „Ook is van belang dat lezers ontdekken dat plaatselijke boekhandels beschikken over een eigen, goed werkende webwinkel. Dat zal op langere termijn een gunstig effect hebben. Dat de lezers dus niet bij de geijkte, grote webshops hoeven aan te kloppen, integendeel. Boekwinkels moeten nu proberen met inventiviteit en creativiteit deze moeilijke tijd te overbruggen.”

Investering in goede webwinkel

Zo vergde het een grote investering een goede webwinkel op te zetten, en dat is in de meeste gevallen perfect gelukt. Ook richten boekhandels zich op tal van online activiteiten, zoals nieuwsbrieven en sociale platforms. Sommige zorgen zelfs voor gesigneerde exemplaren van Nederlandstalige boeken die wél verschijnen.

De etalage van Linnaeus Boekhandel in Oost. Foto Niels Blekemolen

„Het lezen stopt niet met corona”, aldus Gretske de Jong, vestigingsdirecteur van Boekhandel Scheltema. „Het is jammer dat het aanbod van nieuwe titels verschraalt, dat is niet goed voor het lezen. Het is niet echt spannend de Top 10 samen te stellen, die is al weken nagenoeg hetzelfde. Maar opeens is er een boek van 85 euro dat het goed doet, bijvoorbeeld Een jaar uit het leven van Gesine Cresspahl van de Duitse auteur Uwe Johnson. Dat is verrassend.”

Scheltema-directeur Harold Zwaal bereikte niet een verdubbeling van zijn omzet, „maar er was in de stille januarimaand wel een merkbare opleving. Nu zitten we op zo’n 70 fietsbestellingen per dag, naast de regulier verzonden boeken via onder meer PostNL en Centraal Boekhuis. Het afhandelen van een online bestelling via de webshop is echter kostbaar en tijdrovend.” Boekhandel Scheltema schakelde fietskoerier Peddler in om de zaak te helpen. „Financieel worden we zwaar op de proef gesteld, dus een echte redding is de actie #steunjeboekhandel niet. Maar het is wel ongelofelijk dat de CPNB in zo’n korte tijd in samenwerking met zoveel schrijvers deze actie heeft opgezet. Wijzelf deden ook al eens een dergelijke actie, samen met Athenaeum, onder het motto: ‘Echte Amsterdammers kopen bij Amsterdamse boekwinkels’. Dat geldt nog steeds.”

Athenaum Boekhandel. Foto Niels Blekemolen

Videogesprek met de koning

Bij de organisatie Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) zijn 1.400 winkels aangesloten. Woordvoerder Marieke Verhoeven laat weten dat er „uit het veld veel positieve reacties komen op #steunjeboekhandel, maar financieel is het helaas niet voldoende. Een boekwinkel kenmerkt zich door het inspireren van klanten met nieuwe en verrassende titels, dat gaat nu niet.”

Als je nu bij je lokale boekwinkel koopt, dan is die er straks nog Marieke Verhoeven Koninklijke Boekverkopersbond (KBb)

Vorige week hadden enkele vertegenwoordigers van de boekverkopersbranche een videogesprek met koning Willem-Alexander om hun bezorgdheid te uiten. Tijdens de eerste coronagolf waren de winkels met in achtneming van de maatregelen nog open, nu met de huidige lockdown zijn ze gesloten. Één op de drie boekhandels heeft bij de KBb aangegeven in de gevarenzone te komen als de coronacrisis nog lang aanhoudt. Verhoeven: „Als een winkel eenmaal weg is, komt die nooit meer terug.”

Etalage van Boekhandel Scheltema aan het Rokin. Foto Niels Blekemolen

Volgens de KBb „ondersteunt de Koning met oprechte belangstelling alle boekverkopers”. De bond schrijft in het persbericht naar aanleiding van het gesprek: „We zijn verheugd dat de Koning hiermee het belang van de leescultuur en het rijke landschap van de boekhandels onderschrijft.”

Overspoeld door bestellingen

Lot Douze van Boekhandel Over het water aan de Van der Pekstraat in Noord vertelt dat ze de eerste drie weken na de actie #steunjeboekhandel „overspoeld werd door bestellingen, we hebben tegen de driehonderd zendingen bezorgd, soms met vier tot zes boeken op één adres. Onze fietsende vrijwilligers gaan bij de mensen langs.” Veel mensen realiseren zich niet „dat de winkel gesloten is, zo onbegrijpelijk vinden ze het. Ze bellen op en zeggen dat ze de bestelling zelf wel komen ophalen, ook omdat een boekhandel een vertrouwde sociale en culturele betekenis heeft. Onze klantenkring in Noord breidt zich steeds meer uit. We ontdekten dat mensen zich tijdens de coronacrisis steeds bewuster zijn geworden van het belang van lokaal winkelen, en dus van de lokale boekhandel.”

Douze maakt dagen van wel 12 uur, maar ze heeft het er graag voor over: „Mensen lezen nu meer boeken waarin je kunt verdwijnen, fijne dikke boeken. Bovendien lopen titels langer door dan de normale drie maanden.”

Linnaeus Boekhandel in Oost. Foto Niels Blekemolen

Ook Linnaeus Boekhandel aan de Middenweg in Oost merkte dat de „fijne trouwe klantenkring door de aandacht voor de boekwinkel royaal gehoor gaf aan de oproep van de CPNB”, zegt eigenaar Anja Duitsmann. „Wij maken gebruik van enthousiaste vrijwilligers om alle bestellingen in te pakken en rond te brengen, want daar hebben wij zelf geen tijd voor. Een van de mooiste effecten is dat mensen erachter komen dat boekhandels een eigen webshop hebben.” Wat Duitsmann vooral verheugt zijn de talloze „hartverwarmende en ondersteunende reacties” die de winkel mocht ontvangen via Twitter, Facebook en Instagram: „Mensen leven met ons mee.”

Vereenzaming oudere mensen

Behalve over de lockdown maakt boekhandelaar Bart Leemhuis van De Nieuwe Boekhandel in West zich ook zorgen over de „vereenzaming van vooral oudere mensen, zeker nu de avondklok is ingesteld”. Natuurlijk is de webshop van de hedendaagse boekhandel van groot belang, maar niet iedereen is ermee vertrouwd. Leemhuis: „Wij bellen met enige regelmaat mensen uit onze klantenkring op om te vragen hoe het ermee gaat. Soms denken zij dat we echt helemaal dicht zijn en dat ze niet aan boeken of aan iets anders uit onze winkel, zoals agenda’s, kunnen komen.”

Etalage van De Nieuwe Boekhandel in West. Foto Bart Heemhuis

Volgens Leemhuis is de omslag die de boekwinkel in deze tijd moet maken groot: „Weliswaar hebben we een strak administratief systeem opgezet om de bestellingen via de webshop goed te kunnen afhandelen, maar het geheel is tijdrovend. We verrichten twee keer zoveel handelingen voor minder dan de helft van de omzet. Voorheen rekende je af aan de kassa en was het klaar, nu kost elke zending ten minste een half uur, en dan reken ik het bezorgen er niet bij. Met heel hard werken komen we er wel doorheen, met gemiddeld zo’n 40 tot 50 pakjes per dag die vrijwilligers op de fiets door heel Amsterdam bezorgen, zelfs tot in Diemen en Zaandam aan toe. De bezorging is gratis, ligt het adres toch te ver buiten de route dan gaat het via PostNL.”

Vooral bekende titels

Leemhuis vindt het jammer dat mensen nu min of meer noodgedwongen kiezen „voor bekende namen en titels, want hierdoor krijgen kleinere uitgeverijen, zoals Uitgeverij Vleugels of Uitgeverij IJzer, weinig kans. In een fysieke boekwinkel kopen mensen, al rond kijkend, wel een opmerkelijke titel, nu nauwelijks.”

Om het contact met de klanten te behouden „maken we gebruik van vele paden”, aldus Leemhuis. „Allereerst via de webwinkel, waarop mensen hun wensen qua bezorging kunnen invullen, maar ook telefonisch, soms zelfs schriftelijk. Dan vinden we een briefje op de deurmat.”

Hoe belangrijk persoonlijk contact met de boekwinkel is, merkt ook Caroline Reeders van Athenaeum op het Spui: „Er staan vaak mensen voor de deur of de etalage en die wijzen op een boek en dan naar zichzelf. Of als je naar buiten komt spreken ze je aan en vragen om dat ene boek. Wat zou het fantastisch zijn als zo snel mogelijk de winkels weer open mogen, al is het maar als afhaalloket.”

Boekhandel Athenaeum. Foto Niels Blekemolen

Marieke Verhoeven citeert met instemming boekverkoper Lisa Snijders van Boekhandel Stevens in Hoofddorp: „De overheid vindt boekhandels misschien niet essentieel, maar voor onze klanten zijn we dat gelukkig wel.”

Inl: www.steunjeboekhandel.nl . De actie duurt t/m 28 februari.