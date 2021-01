19-jarige man aangehouden voor explosie Poolse supermarkt Beverwijk

De politie heeft dinsdag in Rotterdam-Hoogvliet een 19-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de explosie vorige maand bij een Poolse supermarkt in het Noord-Hollandse Beverwijk. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. Volgens persbureau ANP heeft de rechter-commissaris besloten dat de man langer in voorarrest blijft zitten. Het onderzoek naar de toedracht van de explosie loopt nog.

De Poolse supermarkt ‘Biedronka’ raakte in de vroege ochtend van woensdag 9 december zwaar beschadigd door een explosie. Diezelfde week ging het opnieuw mis bij hetzelfde filiaal, waarop de burgemeester van Beverwijk de winkel tijdelijk sloot en liet bewaken. Het gaat om winkels in handen van dezelfde Irakees-Koerdische familie, bleek eerder uit berichtgeving van het Brabants Dagblad.

De explosies in Beverwijk staan niet op zichzelf. Eerder waren ontploffingen in Biedronka-winkels in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther. Op 4 januari ging een explosief af bij een Poolse supermarkt in Tilburg, waarna brand uitbrak. Het is nog niet duidelijk of de verdachte die vrijdag is gearresteerd ook betrokken is bij deze eerdere explosies. Volgens betrokkenen ontstaan geregeld conflicten in Poolse supermarktnetwerken zoals Polo Smak, Biedronka en Warszawa. De oorzaak zou zijn dat ondernemers hun zaak te dicht bij al bestaande supermarkten openen.

