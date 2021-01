Zelf (laten) breien: Bernie Sanders’ dikke wollen wanten

De Amerikaanse senator Bernie Sanders, neergezet in een beroemd Edward Hopper-schilderij. En tegenover schaakster Beth Harmon in een still uit de Netflix-serie The Queen’s Gambit. Maar ook in Star Trek, Star Wars, op een Bob Ross-schilderij, in diverse kermisattracties en op het Tiananmenplein voor een rij tanks. De iconische foto die AFP-fotograaf Brendan Smialowski bij de inauguratie van president Joe Biden maakte van de kleumende Sanders in een outdoorjack, met een lichtblauw wegwerpmondkapje voor en enorme gebreide wanten aan, is sindsdien in zo’n beetje alle filmstills, schilderijen en nieuws- en privéfoto’s gephotoshopt die mensen maar konden vinden. Het was precies de uitbarsting van liefdevolle giecheligheid die de wereld nodig had.

Vooral Sanders’ wanten trokken de aandacht. Er valt over te twisten of ze echt mooi zijn of louter mooi van lelijkheid, maar mensen willen nu eenmaal altijd spullen die een ander ook heeft, dus mensen willen die wanten. Sanders had ze een paar jaar geleden cadeau gekregen van basisschoollerares Jen Ellis uit zijn staat Vermont. Zij had ze niet gebreid, maar genaaid uit een verknipte gebreide trui, en gevoerd met fleece gemaakt van oude plastic flessen.

Unieke wanten dus. Na Bidens inauguratie heeft Ellis weliswaar nog meer zelfgemaakte wanten geveild voor enkele duizenden dollars per paar (voor goede doelen en om haar dochters studie te betalen), maar die hadden andere kleuren en andere patroontjes. Wie wanten wil precies zoals die van Sanders moet ze echt zelf (laten) breien.

Breien voor gevorderden

En dat kan. Op de internationale brei- en haaksite Ravelry.com staan al zo’n twintig breipatronen voor bernie mittens, vaak gratis, soms voor zo’n vijf tot tien euro. En trouwens ook instructies voor mutsen en sjaals met hetzelfde patroon, en voor geháákte wanten, én voor gehaakte en gebreide Bernie Sanders-poppetjes, met als absoluut hoogtepunt het poppetje van Tobey King.

Maar we laten ons niet afleiden, het gaat om Bernie’s wanten. Een paar honderd mensen zijn die nu via Ravelry aan het maken. Het is wel breien voor gevorderden. Net als bij de populaire trui die detective Sarah Lund droeg in de tv-serie The Killing is ook voor Bernie’s mittens de fair isle of jacquard-techniek toegepast: de meerkleurige patroontjes zijn ingebreid, waarbij steeds aan de achterkant van het breiwerk de woldraad meeloopt van de kleur die je op die plek aan de voorkant niet ziet. Dus: op het patroon blijven turen, steken tellen, bolletjes wol van verschillende kleuren uit elkaar houden, en vooral ook zorgen dat de draden aan de achterkant niet te strak meelopen. Wie er geen ervaring mee heeft, kan inderdaad beter met wanten beginnen dan met een hele trui.

Maar dan misschien niet met het mooiste Bernie-wantenpatroon dat Ravelry te bieden heeft: dat van knittinglotta (ze zit ook op Instagram). Zij heeft wanten ontworpen waarin de hele iconische afbeelding van senator Sanders is ingebreid. Het prachtige patroon kost slechts 81,75 Zweedse kronen (ongeveer achtenhalve euro), maar volgens Ravelry heeft nog niemand het aangedurfd om het de ontwerpster na te breien.